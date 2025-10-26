Миятович о класико: «Слова Ямаля неуважительны, но это простительно – ему 18 лет. Прошлогодний опыт научил «Реал», как не надо играть в важных матчах»

Предраг Миятович назвал слова Ламина Ямаля о «Реале» неуважительными.

Ранее вингер «Барселоны» на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

Сегодня «Реал» примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги.

«Думаю, парень, находясь в дружеской и приватной обстановке, ошибся в своих заявлениях, учитывая, что ему 18 лет. Независимо от того, что вы думаете, нельзя делать подобные заявления, потому что это неуважительно. Конечно, это простительно с учетом его возраста и того факта, что он сделал это в более дружелюбной обстановке.

На мой взгляд, важную роль в «Барсе» играет Педри . Ламин – талантливый парень, который может многое изменить, но Педри – движущая сила команды. Если «Реал» сможет нейтрализовать его, то сделает половину работы. Он большой игрок.

У них есть и другие молодые и энергичные игроки. Флик обнаружил таланты, которыми всегда отличалась «Барса», и у него не возникло проблем с тем, чтобы заставить их играть. Это сложный матч, потому что все будет зависеть от того, как он начнется и быстро ли решится исход.

Прошлогодний опыт научил «Реал Мадрид », как не надо играть в таких важных матчах, как класико. Теперь у нас новый тренер и новый состав, некоторые игроки, в прошлом сезоне были не так хороши, как сейчас. Кроме того, они знают, что в случае победы они будут на вершине Ла Лиги с отрывом в пять очков», – сказал бывший игрок и директор «Реала».