Зарема об Абаскале: «Спартак» не должен тренировать экс-спартаковец – важны образование, харизма. Смеюсь над теми, кто придумывал ему прозвища, а теперь готов выбегать на Никольскую»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Валерий Карпин Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова отреагировала на продление контракта Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» подписал соглашение до лета 2025 года.

«Я очень рада, что «Лукойл» продолжил линию, которую я пыталась доказать всем и каждому последние два года: «Спартак» не должен тренировать бывший спартаковец (да простят меня Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев) или титулованный тренер с регалиями. Важны хорошее тренерское образование, харизма и качества, которые создадут химию в команде.

Смеюсь в голос над теми, кто еще полгода назад придумывал обидные прозвища тренеру, а теперь готов выбегать на Никольскую, отмечая продление контракта», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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20 комментариев

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TheSportNik
Ответ Адепт Суперлиги
Чтобы понять, что бездарность вроде мостового, который требует себе работу исключительно за былые заслуги и статус легенды, ни к чему не приведет, не нужны опытные итальянские тренеры. Для это нужно мышление, не искривленное постсовковой действительностью.
Забавный пост, а еще смешней будет, если это болельщик Спартака.
Помните Аленичева, которого болельщики втащили в кресло тренера Спартака, ведь Федун его не хотел там видеть?
Своим постом вы бросили вызов им, типа у них что то там искривленно.
Но скажу одну умную вещь тебе, что опытные футболисты, типа Зидана становятся сильными тренерами.
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KOTOV71
Понедельник,февраль,вечер..толпы болельщиков празднуют продление контракта тренера...,не , не верю.
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Егор Крид58
Ответ TheSportNik
Простые истины говорит Зарема, но забавляет, что ее начинают критиковать, а не понимают, что выглядят смешно, ведь образование обязательно надо иметь, харизма- это опыт надо иметь и создавать рабочую обстановку в команде, очень простые истины и важные. Критики ау? Вы критикуете не Зарему, а важные мысли, которые возможно рассказали опытные итальянские тренеры ей.
Федун это ты?
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WelcomeBackPURE
Кто готов выбегать, кроме самой эскортницы ?
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nugoboss
она прекрасна 💖🙏
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Владимир Молявин
Правильно сказала.
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Darkhan Darkhan
Зарема Равильевна приветствую вас,вы активный юзер спортса,хорошего настроения и денег побольше.
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Ринат Якупов
Спартак не должны тренировать экс-спартаковцы. Типа Романцева?
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Born is the King
А ведь в России так во многих структурах работает. И в результате в министерствах и других важных отраслях "свои". У Мостового просто понятие человека из этого круга
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dreamstep
Зарема явно читает ВГИК )
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Адепт Суперлиги
Ответ TheSportNik
Простые истины говорит Зарема, но забавляет, что ее начинают критиковать, а не понимают, что выглядят смешно, ведь образование обязательно надо иметь, харизма- это опыт надо иметь и создавать рабочую обстановку в команде, очень простые истины и важные. Критики ау? Вы критикуете не Зарему, а важные мысли, которые возможно рассказали опытные итальянские тренеры ей.
Чтобы понять, что бездарность вроде мостового, который требует себе работу исключительно за былые заслуги и статус легенды, ни к чему не приведет, не нужны опытные итальянские тренеры. Для это нужно мышление, не искривленное постсовковой действительностью.
+2
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evil
Карпин и Аленичев простят, а Мостовой нет
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Alex Pron
Согласен
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Виталий Желтоусов
Зарема не перегибай. Результата пока ещё нет.
+3
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Адепт Суперлиги
И в чём она не права?
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TheSportNik
Простые истины говорит Зарема, но забавляет, что ее начинают критиковать, а не понимают, что выглядят смешно, ведь образование обязательно надо иметь, харизма- это опыт надо иметь и создавать рабочую обстановку в команде, очень простые истины и важные.
Критики ау?
Вы критикуете не Зарему, а важные мысли, которые возможно рассказали опытные итальянские тренеры ей.
+12
-3
+9
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инок
Зарема как всегда права. Несомненно лучший трансфер Спартака этого сезона. Абаскаль отличный специалист и человек.
+10
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Ебздрогыч
Попахивает новым выпуском "Есть тема" про то, кто должен тренировать Спартак. Участники в студии: Мостовой, Ловчев, Кавазашвили, Орлов из Питера, Зарема из Дубая. Терюшков - обязательно! Название передачи: я что, самый рыжий?
+1
-1
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Ильдар Фарукшин
Шерше ля вам. Мы нашли ее😊.... А если правда что вы нашли Абаскаля то большое спасибо
+6
-1
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mrJerico
ну типичная многоходовка, звоним Мостовому, а потом Зареме ! Все в курсе
+17
-2
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