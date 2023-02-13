Зарема об Абаскале: «Спартак» не должен тренировать экс-спартаковец – важны образование, харизма. Смеюсь над теми, кто придумывал ему прозвища, а теперь готов выбегать на Никольскую»

отреагировала на продление контракта .

Главный тренер «Спартака» подписал соглашение до лета 2025 года.

«Я очень рада, что «Лукойл» продолжил линию, которую я пыталась доказать всем и каждому последние два года: «Спартак» не должен тренировать бывший спартаковец (да простят меня и ) или титулованный тренер с регалиями. Важны хорошее тренерское образование, харизма и качества, которые создадут химию в команде.

Смеюсь в голос над теми, кто еще полгода назад придумывал обидные прозвища тренеру, а теперь готов выбегать на Никольскую, отмечая продление контракта», – сказала жена экс-владельца « » Леонида Федуна.

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