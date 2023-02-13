Зарема об Абаскале: «Спартак» не должен тренировать экс-спартаковец – важны образование, харизма. Смеюсь над теми, кто придумывал ему прозвища, а теперь готов выбегать на Никольскую»
Зарема Салихова отреагировала на продление контракта Гильермо Абаскаля.
Главный тренер «Спартака» подписал соглашение до лета 2025 года.
«Я очень рада, что «Лукойл» продолжил линию, которую я пыталась доказать всем и каждому последние два года: «Спартак» не должен тренировать бывший спартаковец (да простят меня Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев) или титулованный тренер с регалиями. Важны хорошее тренерское образование, харизма и качества, которые создадут химию в команде.
Смеюсь в голос над теми, кто еще полгода назад придумывал обидные прозвища тренеру, а теперь готов выбегать на Никольскую, отмечая продление контракта», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Помните Аленичева, которого болельщики втащили в кресло тренера Спартака, ведь Федун его не хотел там видеть?
Своим постом вы бросили вызов им, типа у них что то там искривленно.
Но скажу одну умную вещь тебе, что опытные футболисты, типа Зидана становятся сильными тренерами.
Критики ау?
Вы критикуете не Зарему, а важные мысли, которые возможно рассказали опытные итальянские тренеры ей.