Монтес не сыграет с «Зенитом» из-за перебора карточек. Защитник «Локо» получил 4-ю желтую в сезоне за фол на Беншимоле
Сесар Монтес не сыграет с «Зенитом» из-за перебора карточек.
Защитник «Локомотива» получил предупреждение на 87-й минуте матча 13-го тура Мир РПЛ против «Акрона» (1:1) за фол против Жилсона Беншимола.
Желтая карточка в сегодняшнем матче стала для Монтеса 4-й в чемпионате с начала сезона.
Таким образом, Монтес пропустит матч против «Зенита» в следующем туре из-за автоматической дисквалификации. Игра 14-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 1 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
