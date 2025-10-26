  • Спортс
  Монтес не сыграет с «Зенитом» из-за перебора карточек. Защитник «Локо» получил 4-ю желтую в сезоне за фол на Беншимоле
Монтес не сыграет с «Зенитом» из-за перебора карточек. Защитник «Локо» получил 4-ю желтую в сезоне за фол на Беншимоле

Сесар Монтес не сыграет с «Зенитом» из-за перебора карточек.

Защитник «Локомотива» получил предупреждение на 87-й минуте матча 13-го тура Мир РПЛ против «Акрона» (1:1) за фол против Жилсона Беншимола.

Желтая карточка в сегодняшнем матче стала для Монтеса 4-й в чемпионате с начала сезона.

Таким образом, Монтес пропустит матч против «Зенита» в следующем туре из-за автоматической дисквалификации. Игра 14-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 1 ноября.

Опубликовала: Анна Сунцова
