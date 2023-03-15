Газзаев о Промесе: «Сильный игрок, но пока не легенда «Спартака». Он только на пути к этому званию»

не считает легендой «Спартака».

«Я всегда говорил, что такие футболисты, как Промес, Малком и Клаудиньо, – украшение . Это игроки очень хорошего уровня. Не зря Малком и Промес сейчас лидируют в списке бомбардиров. Чем больше у нас таких легионеров, тем лучше для нашего футбола. Это пример для молодых.

При этом легендами « » я могу назвать , , , и так далее. Ну а Промес – да, сильный игрок, но пока не легенда. Он только на пути к этому званию», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

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