Газзаев о Промесе: «Сильный игрок, но пока не легенда «Спартака». Он только на пути к этому званию»

Теги Спартак Егор Титов Валерий Газзаев премьер-лига Россия Ринат Дасаев Дмитрий Аленичев Олег Романцев Квинси Промес Футбол

Валерий Газзаев не считает Квинси Промеса легендой «Спартака».

«Я всегда говорил, что такие футболисты, как Промес, Малком и Клаудиньо, – украшение РПЛ. Это игроки очень хорошего уровня. Не зря Малком и Промес сейчас лидируют в списке бомбардиров. Чем больше у нас таких легионеров, тем лучше для нашего футбола. Это пример для молодых.

При этом легендами «Спартака» я могу назвать Романцева, Аленичева, Дасаева, Титова и так далее. Ну а Промес – да, сильный игрок, но пока не легенда. Он только на пути к этому званию», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

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13 комментариев

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Артур Межаков
Не легенда...Сказал Барбер....
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Виталий
Для нас он уже легенда и плевать что там 🐕 скажет
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Дмитрий Агалаков
Мнение четвероногих друзей очень важно для нас. Заслужил миску Педигри.
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sbuivol
Нашли у кого спросить...
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sbuivol
Газзаев: Я еще не пёс, но в пути к этому...
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Сергей Лепехин
Газзаев не легенда динамо
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Alex mahoun
Пёс заговорил,о чудо.
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Sajres_Smit
А что же нужно для легенды? Уже Овер 100 голов, Овер 200 матчей, куча голевых, куча победных…уже нет сомнений, что станет лучшим бомбардиром Спартака в российской истории..
+1
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Юрий Кечко
Промес в Спартаке провёл сезонов больше того же Аленичева если не ошибаюсь , голов несравнимо больше
Ну а чемпионство со Спартаком в 21 веке стоит 5 чемпионств в 90-х
Имхо
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Тёма Тёма
По количеству голов и вклада в титулы, он уже легенда. Да и болельщики его любят.
+4
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ers49@yandex.ru
Думаю Антоха будет у нас играть до конца карьеры и проведет ещё очень много матчей и забитых голов, так что путь к званию легенды не закончен
+4
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gukmamop
Даёт плохие команды?
+1
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Ильдар Фарукшин
Вагнер Лав то легенда сказал бы точно. . Антошка наша легенда. И не лезь к нам
+10
-3
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