  • Нани о Ямале: «Он обязательно получит «Золотые мячи», если будет следовать своим путем. Ламин настоящий талант, все дети хотят быть похожими на него»
Нани о Ямале: «Он обязательно получит «Золотые мячи», если будет следовать своим путем. Ламин настоящий талант, все дети хотят быть похожими на него»

Нани заявил, что Ламин Ямаль обязательно получит «Золотой мяч» в будущем.

– Вы были одним из первых современных вингеров. В Испании cейчас есть Ламин Ямаль. Что вы о нем думаете?

– На мой взгляд, Ламин Ямаль фантастический. Он настоящий талант. У него впереди блестящая карьера.

Его номинировали на «Золотой мяч»… Все думали, что он его получит. Думаю, справедливо, что он пока не выиграл награду, ведь мы знаем, что он игрок, который ее получит. Если он сохранит концентрацию, сохранит самоотдачу, если будет следовать своим путем, он обязательно выиграет свои «Золотые мячи».

– Вы уже считаете его лучшим в мире?

– Он станет очень сильным игроком мирового уровня и поможет сборной Испании завоевывать титулы, как он это делал раньше [на Евро-2024].

Именно поэтому я так им восхищаюсь. Сегодня все дети хотят быть похожими на Ламина, потому что им нравится его игра, – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

В голосовании за лучшего игрока по версии France Football в этому году вингер «Барселоны» занял 2-е место. Обладателем «Золотого мяча» стал Усман Дембеле.

