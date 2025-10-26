У Батракова 10+2 в 13 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» – лучший бомбардир и лидер лиги по «гол+пас»

Алексей Батраков отдал ассист в матче с «Акроном».

Полузащитник «Локомотива » навесил с углового на Сесара Монтеса , сравнявшего счет на 67-й минуте матча 13-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).

В нынешнем сезоне на счету Батракова 10 голов и 2 голевых передачи в 13 матчах чемпионата России.

20-летний хавбек является лучшим бомбардиром РПЛ и лидирует в лиге по «гол+пас». Его подробную статистику можно найти здесь .