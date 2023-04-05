Смолов об обещании выиграть Кубок России: «Я не сдержал. Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва соцсети Футбол

Федор Смолов выразил готовность извиниться перед фанатами за то, что не сдержал обещание

«Динамо» вчера вылетело из Фонбет Кубка России, уступив в серии пенальти «Акрону» из Первой лиги.

После матча журналист задал Смолову вопрос об обещании выиграть Кубок России. Футболист ответил: «Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Клуб извинился за слова Федора.

В комментариях к посту в инстаграме у Федора состоялся диалог с болельщиком «Динамо».

– Я был в тот день на фанке, получается, обещал в том числе и мне. Че, Федь, ###### (обманул), получается?

– Болельщикам обещал, но не этому журналистику с телефоном в руках…

– Ну вот я болельщик. Получается, что вы нас ####### и верить вам нельзя? Ну ###### (блин), Федь. И это в месяц столетия.

– Получается, я не сдержал обещание! Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече🙏🏻, – написал Смолов.

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России

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16 комментариев

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master_of_dzen
Ответ Олег Поддубный
Так себе человек этот Смолов
это из-за дружбы с Мамаевым?
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marakesh
Ответ Adeen
В наше время извинения не стоят ни-хре-на. А вот обещания... да тоже нихрена не стоят.
Зато в жизни за всё есть спрос!! С Федоса спросят это точно, вопрос только где и как!!
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Александр Зубков
Скоро на спорте # будет больше чем букв.
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Светлана Агейкина
Обещаю, что буду стараться, приложу все силы. А обещаю добыть кубок 😳. Что это, понты или шутка. Вот и час расплаты.
+1
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Ален Делон
Спооооортс,ну зачем столько решёток?)
Новости же не про про приключения Саши и Паши
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Kanonir152
Автор, а ты пробовал просто заменять слова без #? Важно же суть передать.
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Aleksey Yashin
"не этому журналистику с телефоном в руках…"

За это тоже Динамо будет извиняться?)
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инок
Ну и хорошо, что Смолов извинился перед болелами. Нашел в себе силы.
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Олег Щёголев
Джордан очканул из-за шестиметровой.
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-2
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Борис Гигачад
фраза Феди, брошенная им, очевидно, ввиду пустоты в его головёшке, удивительным образом смещает акцент с данного им обещания на личность напомнившего об этом. очевидно любому (кто не Федя), что обещание было дано не журналисту — он и говорил " Федор, вы обещали Кубок, ФАНАТАМ".

но обида от факта, что его клуб выкинула из кубка 11 команда фнл, легла чернейшей тучей на инфантильную душонку джордана. потому он и решил ответить на логичный вопрос о его болтовне хамством в адрес человека, который выполняет свою работу.
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argentina10
Ответ Adeen
В наше время извинения не стоят ни-хре-на. А вот обещания... да тоже нихрена не стоят.
в словах нет правды..
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Alex Rhea
Ответ Олег Поддубный
Так себе человек этот Смолов
Почему? Чего по-настоящему плохого в жизни сделал Фёдор Смолов? Ну иногда играет плохо, иногда срывается, но это со всеми бывает
+19
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argentina10
и болельщикам станет легче за извинения Смолова, может даже переигровку на кубок сделают....с Зенитом золотой матч назначат..
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Adeen
В наше время извинения не стоят ни-хре-на.
А вот обещания... да тоже нихрена не стоят.
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Hong Kil
Пообещает этим болельщикам, что в следующий раз выиграет. Там болельщики то пенсионеры все, вряд ли кто доживет.
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Олег Поддубный
Так себе человек этот Смолов
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