Смолов об обещании выиграть Кубок России: «Я не сдержал. Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече»
Федор Смолов выразил готовность извиниться перед фанатами за то, что не сдержал обещание
«Динамо» вчера вылетело из Фонбет Кубка России, уступив в серии пенальти «Акрону» из Первой лиги.
После матча журналист задал Смолову вопрос об обещании выиграть Кубок России. Футболист ответил: «Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Клуб извинился за слова Федора.
В комментариях к посту в инстаграме у Федора состоялся диалог с болельщиком «Динамо».
– Я был в тот день на фанке, получается, обещал в том числе и мне. Че, Федь, ###### (обманул), получается?
– Болельщикам обещал, но не этому журналистику с телефоном в руках…
– Ну вот я болельщик. Получается, что вы нас ####### и верить вам нельзя? Ну ###### (блин), Федь. И это в месяц столетия.
– Получается, я не сдержал обещание! Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече🙏🏻, – написал Смолов.
«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России
Новости же не про про приключения Саши и Паши
За это тоже Динамо будет извиняться?)
но обида от факта, что его клуб выкинула из кубка 11 команда фнл, легла чернейшей тучей на инфантильную душонку джордана. потому он и решил ответить на логичный вопрос о его болтовне хамством в адрес человека, который выполняет свою работу.
А вот обещания... да тоже нихрена не стоят.