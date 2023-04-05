Смолов об обещании выиграть Кубок России: «Я не сдержал. Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече»

Федор Смолов выразил готовность извиниться перед фанатами за то, что не сдержал обещание

« » вчера вылетело из Фонбет Кубка России, уступив в серии пенальти «Акрону» из Первой лиги.

После матча журналист задал вопрос об обещании выиграть Кубок России. Футболист ответил: «Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Клуб извинился за слова Федора.

В комментариях к посту в инстаграме у Федора состоялся диалог с болельщиком « ».

– Я был в тот день на фанке, получается, обещал в том числе и мне. Че, Федь, ###### (обманул), получается?

– Болельщикам обещал, но не этому журналистику с телефоном в руках…

– Ну вот я болельщик. Получается, что вы нас ####### и верить вам нельзя? Ну ###### (блин), Федь. И это в месяц столетия.

– Получается, я не сдержал обещание! Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече🙏🏻, – написал Смолов.

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России