Депутат Милонов о словах Смолова журналисту: «Это какое-то гопничество. Может снять форму, нацепить Balenciaga с рынка и ходить семки лузгать – тогда он никому ничего не будет должен»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Государственная дума Виталий Милонов Политика Футбол

Депутат Госдумы раскритиковал форварда «Динамо» Федора Смолова за слова в адрес журналиста

«Динамо» вчера вылетело из Фонбет Кубка России, уступив в серии пенальти «Акрону» из Первой лиги.

После матча журналист задал Смолову вопрос об обещании выиграть Кубок России. Футболист ответил: «Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Клуб извинился за слова Федора.

– Отчасти вина журналистов есть – надо же знать, кому они задают этот вопрос.

Если парень не умеет достойно проигрывать, это плохой признак. Такие люди не умеют и выигрывать, удача им не будет светить.

Что это за позиция обиженки? Мы знаем, что после каждой игры проходят пресс-конференции, высказывают свое мнение – это правильно, это помогает все осознать и самой команде, обозначить недочеты.

А когда начинаются такие реплики, это какое-то гопничество. Это прежде всего неуважение к тем людям, которые пришли посмотреть на их матч. Футболисты считают, что люди – это некое прилагательное к ним самим, должны потреблять все, что им дают. Это не наша традиция.

Можно иногда что-то сказать в сердцах, но когда это системно, это показывает, что у клуба очень серьезные проблемы. И поражения базируются на том, что в команде такой нездоровый дух.

– Какое наказание заслуживает Федор? Должна ли последовать дисквалификация или денежный штраф?

– Чтобы не повадно было, ему нужно выписать определенное количество часов обучения тому, как правильно вести себя с людьми. Преподавать ему основы этики, чтобы он понял, что такое отношение к людям, задающим вопросы, прежде всего является оскорблением его самого.

Если не хочет общаться с людьми, может снять спортивную форму, нацепить купленный на рынке костюм Balenciaga и ходить семки лузгать. Тогда он никому ничего не будет должен, – сказал Виталий Милонов.

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России

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30 комментариев

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Demyan Grachev
мммм...жабогадюкинг
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Kirkoroff
Смолов же вроде так ничего и не выиграл в карьере?
Наверняка очень хотелось кубок зацепить.
Зачем задавать такие вопросы?
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Алар
А Смолов журналисту и не должен был. Обещал Смолов другим, тем и должен!
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Ковид 07.10.52
Гопник гопника видит издалека...
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Wiley Fox
Смолов прав

И он знает, как Динамо слилось и почему в этом Акроне Витя файзулин деньги от Газпрома осваивает

Не надо из Акрона лепить частный клуб

Я матч не смотрел, как там. Фомин пробил пенальти?
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Sashafut
Обсуждаем высказывание депутата Госдумы по поводы после матчевой реплики футболиста Динамо, сказанной журналисту. Матча который Динамо проиграло. Еще если Милонов напишет открытое письмо Степашину по этому поводу было бы смешнее!
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Андрей-ДК
Вся Госдума в таких костюмах пожизненно ходит
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Рашпель793
Забавно, конечно от Милонова такое видеть, он то прям сама тактичность))
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Рашпель793
Ответ Аталанта расправила плечи
Руководители страны практически так и делают, подают достойный пример. Только где он гопников в баленсиаге видел? В кремлевских коридорах или на Куршавеле?
Так с рынка же говорит balenciaga )
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ziyafeson
Етишь твою душу ну кто бы говорил?! Удивительно что терюшков ещё не прокукарекал. А смолов конечно хреново поступил и штраф ему должен прилететь приличный штук на 100 зелёных .
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Sevuska
Причём Федя костюм на голое тело наденет - рубаха уже наколота 😎
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Павел Сморщков
Наоборот, молодец, видно, что очень расстроен проигрышем этого никому не нужного мероприятия с идиотским регламентом. Значит, переживает за дело! ...И что это за продолжающееся куколдство и бабство очередное - из-за обычных "крепких выражений" истерики устраивать? ...Куда катится мир...
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Владислав88
С приходом Смолова Динамо как раз и покатилось вниз. Зачем он его брали при живых Тюкавине и Грулёве до сих пор не понимаю?!
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Рагнар Лодброк
Вот если бы родители смолова услышали перед родами мнение всяких депутатов типа "государство вас рожать не просило" может и не было бы никаких смоловых и прочей гопоты с рынка
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Sanchello
Ответ atomio
А ты можешь сдать свой мандат.
ну а что он не так сказал? по-моему, это как раз тот редкий случай, когда депутат говорит по всё по делу.
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Назар Игорь
Ответ Natalia Antonova
прокомментировать слова Родниной по поводу больщеков, г-н Милонов не хочет? Прибежал лекции читать
"Ворон ворону глаз не выклюет"
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Ответ Кирилл Вырвихвист
Жалкие попытки Милонова оседлать голоса футбольных фанатов перед выборами
Не бойтесь, снова пройдет по партийным спискам. Козёл.
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Alex Armstrong
Милонов призвал ввести сухой закон. Но, наверное, Медведев не позволит))
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ГЕНПЛАН
Ответ Кирилл Вырвихвист
Жалкие попытки Милонова оседлать голоса футбольных фанатов перед выборами
Какую полянку выделили, на той и топчется))
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инок
Давно известно, что Смолов это Кокорин на минималках..))
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Ilya Kozaev
Тоесть на рынке только гопота и ч.о одевается по мыслил этого господина?
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Natalia Antonova
прокомментировать слова Родниной по поводу больщеков, г-н Милонов не хочет? Прибежал лекции читать
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Cruel Snake
Время нетрадиционного мнения, Виталик уже здесь
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Аталанта расправила плечи
Руководители страны практически так и делают, подают достойный пример. Только где он гопников в баленсиаге видел? В кремлевских коридорах или на Куршавеле?
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chorri
Интересно представить, если милонов ещё узнает, что Смолов 24 февраля выставил чёрный квадрат, прикреплённый анти-военным лозунгом.
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