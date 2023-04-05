Депутат Милонов о словах Смолова журналисту: «Это какое-то гопничество. Может снять форму, нацепить Balenciaga с рынка и ходить семки лузгать – тогда он никому ничего не будет должен»

Депутат Госдумы раскритиковал форварда «Динамо» Федора Смолова за слова в адрес журналиста

« » вчера вылетело из Фонбет Кубка России, уступив в серии пенальти «Акрону» из Первой лиги.

После матча журналист задал вопрос об обещании выиграть Кубок России. Футболист ответил: «Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Клуб извинился за слова Федора.

– Отчасти вина журналистов есть – надо же знать, кому они задают этот вопрос.

Если парень не умеет достойно проигрывать, это плохой признак. Такие люди не умеют и выигрывать, удача им не будет светить.

Что это за позиция обиженки? Мы знаем, что после каждой игры проходят пресс-конференции, высказывают свое мнение – это правильно, это помогает все осознать и самой команде, обозначить недочеты.

А когда начинаются такие реплики, это какое-то гопничество. Это прежде всего неуважение к тем людям, которые пришли посмотреть на их матч. Футболисты считают, что люди – это некое прилагательное к ним самим, должны потреблять все, что им дают. Это не наша традиция.

Можно иногда что-то сказать в сердцах, но когда это системно, это показывает, что у клуба очень серьезные проблемы. И поражения базируются на том, что в команде такой нездоровый дух.

– Какое наказание заслуживает Федор? Должна ли последовать дисквалификация или денежный штраф?

– Чтобы не повадно было, ему нужно выписать определенное количество часов обучения тому, как правильно вести себя с людьми. Преподавать ему основы этики, чтобы он понял, что такое отношение к людям, задающим вопросы, прежде всего является оскорблением его самого.

Если не хочет общаться с людьми, может снять спортивную форму, нацепить купленный на рынке костюм Balenciaga и ходить семки лузгать. Тогда он никому ничего не будет должен, – сказал .

«Тебе, что ли, обещал, клоун?» Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России