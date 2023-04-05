Депутат Милонов о Fan ID: «Всерьез говорить об отмене сейчас невозможно, но главное, что власти слышат, а не отнекиваются»

Депутат Госдумы Виталий Милонов доволен поправками правительства в Fan ID

Ранее был подготовлен проект поправок от Минцифры после поручения Владимира Путина облегчить получение паспорта болельщика отдельными категориями граждан. Теперь дети до 14 лет смогут получить Fan ID через портал госуслуг, пенсионеры и инвалиды – в МФЦ в отдельном окне.

«Мы привлекли внимание очень серьезных людей к этой проблеме. Прекрасно понимаю, что говорить всерьез об отмене Fan ID сейчас невозможно. Но мы поставили вопрос, заострили внимание.

Поверьте, никаких плюшек я от этого не получил, но удалось показать, что это проблема не только уровня фанатских сообществ, на которых по традиции все списывают, мол, безбашенные, экстремисты. Я хотел показать, что я вообще не Вираж, но что мне с моими двумя сыновьями, которые очень любят футбол, не попасть теперь на матчи.

И слава богу, что это сдвинулось. Тут уже главное, что власти слышат. Те, кто может принимать решения, – слышат, а не отнекиваются, как некоторые, может быть, хотели бы.

Все вышло на уровень нашего бывшего президента. И я очень рад, что когда-то поддержал справедливое требование миллионов россиян, которые любят футбол и не могут без него жить. И в итоге эту позицию услышали многие», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

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