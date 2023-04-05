Депутат Милонов о Fan ID: «Всерьез говорить об отмене сейчас невозможно, но главное, что власти слышат, а не отнекиваются»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Газпром Арена (Крестовский) Виталий Милонов Политика Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Виталий Милонов доволен поправками правительства в Fan ID

Ранее был подготовлен проект поправок от Минцифры после поручения Владимира Путина облегчить получение паспорта болельщика отдельными категориями граждан. Теперь дети до 14 лет смогут получить Fan ID через портал госуслуг, пенсионеры и инвалиды – в МФЦ в отдельном окне.

«Мы привлекли внимание очень серьезных людей к этой проблеме. Прекрасно понимаю, что говорить всерьез об отмене Fan ID сейчас невозможно. Но мы поставили вопрос, заострили внимание.

Поверьте, никаких плюшек я от этого не получил, но удалось показать, что это проблема не только уровня фанатских сообществ, на которых по традиции все списывают, мол, безбашенные, экстремисты. Я хотел показать, что я вообще не Вираж, но что мне с моими двумя сыновьями, которые очень любят футбол, не попасть теперь на матчи.

И слава богу, что это сдвинулось. Тут уже главное, что власти слышат. Те, кто может принимать решения, – слышат, а не отнекиваются, как некоторые, может быть, хотели бы.

Все вышло на уровень нашего бывшего президента. И я очень рад, что когда-то поддержал справедливое требование миллионов россиян, которые любят футбол и не могут без него жить. И в итоге эту позицию услышали многие», – сказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

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31 комментарий

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Старый дед-пердун
Только вместо игнора, они, особенно РФС и Минспорт, рисуют отмазки и придумывают такие сказочные причины, занимаясь одновременно натягиванием совы на глобус…
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Pavelaznaurov
Скоро сменится эта власть,кажись немного им рулить осталось,идиотские законы отменят пакетом….
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Princev
Мне кажется на Милонова нужно подать в суд за разжигание ненависти к Милонову.
Ну я, например, сильно почувствовал.
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Princev
Нас "услышали очень серьезные люди" (цитата).
Какой хороший день!
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Ак-Шaкaл
Что нужно для оформления Фан ИД? По сути, только фотография, которой пока нет в ЛК на сайте госуслуги. Остальное там всё есть, любые документы. Если сделать наличие фотографии в ЛК для каждого обязательным, для простоты оформления любых других документов, включая визы и паспорта, то остальное просто дело техники. Есть фото - тебе Фан ИД сделают без твоего вмешательства и присылают на твой смартфон. Вот это я бы понял. Всем удобно, никакой дискриминации, потери времени, морального дискомфорта. Ведь свою фотографию для ЛК ГУ ты будешь делать в МФЦ не для Фан ИД, а в качестве обязательного атрибута твоей личности, как и отпечатки пальцев или сетчатка глаза, которые мы сдаём на загранпаспорта.
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Александр Жердин
Ответ Ковид 07.10.52
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А что, за них голосуют? Да вы что, настолько наивный? Для этого есть Эллочка Панфилова, любой результат нарисует. Ещё и расскажет как всё честно и прозрачно. Даже когда её тыкают в видеосъёмку вброса, делает удивлённые глазки и рассказывает, что это ни на что не влияет.
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Беня_Финитас
власти услышали ..
кхм... а депутат Милонов - кто ? не власть ?
тогда кто ? хрюкалы у корыта ?
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Princev
"Все вышло на уровень нашего бывшего президента".
Бывшего? Что-то случилось, а мы тут фанайди обсуждаем?
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Nick Crosier
Он же на фронте
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Ковид 07.10.52
Ответ Александр Жердин
Санкт-петербург здесь не причём. Судя по-всему туда( в депутаты) идёт серьёзный отбор, с IQ более 40 туда просто не проходят. На Руси, слава Богу дураков на сто лет припасено.
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Дмитрий Агалаков
А что мешает депутатам говорить об отмене позорнейшего и антинародного закона? Что им мешает раз в жизни провернуться лицом к людям и отменить несправедливый Фанайди? Видимо, отсутствие совести.
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Любовь Мелехова
Как же хочется вернуться в городОК,
Где с походом на футбол все было ОК.
А теперь будем смотреть с дивана,
Без концертов и других приманОК.
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adamxx
Ответ Kit244098
Смешно. Виталик вертится, аки уж на сковородке. Любую глупость нужно признавать, если она с верху спущена. А если царь завтра указ подпишет, что дважды два равно пяти, то мы что должны и это кушать?
в книге 1984 есть правильный ответ на такой вопрос. 5 - это неправильно (спойлер)
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adamxx
конституцию за полгода отменили и переписали. а тут - невозможно....
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Александр Жердин
Ответ Ковид 07.10.52
Мы привлекли внимание очень серьезных людей к этой проблеме.... И это говорит член представительной власти страны...выше которой не должно быть никого, а он несет про серьезных людей под которыми он находится....Каждый сделает свой выбор, что это за серьезные люди...тьфу...он вообще не понимает своих обязанностей, как депутата....тьфу еще раз...Слава Питеру, подарившего нам такого депутата!
Санкт-петербург здесь не причём. Судя по-всему туда( в депутаты) идёт серьёзный отбор, с IQ более 40 туда просто не проходят. На Руси, слава Богу дураков на сто лет припасено.
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Алексей Антонов
Слепой глухого слышит? Хорош лапшу уже вешать
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Kit244098
Смешно. Виталик вертится, аки уж на сковородке. Любую глупость нужно признавать, если она с верху спущена. А если царь завтра указ подпишет, что дважды два равно пяти, то мы что должны и это кушать?
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Прессинг Рангника
Что ж ты фраер сдал назад)
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Ковид 07.10.52
Мы привлекли внимание очень серьезных людей к этой проблеме....
И это говорит член представительной власти страны...выше которой не должно быть никого, а он несет про серьезных людей под которыми он находится....Каждый сделает свой выбор, что это за серьезные люди...тьфу...он вообще не понимает своих обязанностей, как депутата....тьфу еще раз...Слава Питеру, подарившего нам такого депутата!
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Александр Жердин
Да ладно, слышат они. Вон, Роднина вообще назвала болельщиков собаками, которым надо просто время от времени бросать косточку.
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Александр Бабуев
О, как здорово!!! Власти слушают народ!!! Какие вкусные косточки, прям из супнабора, даже жилы остались…
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Александр Бабуев
О, как здорово!!! Власти слушают народ!!! Какие вкусные косточки, прям из супнабора, даже жилы остались…
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Arman FCSM
- Ты мне нравишься, Салли. Тебя я убью последним ©
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Natalia Antonova
Уже в какой новости подряд вот это фраза страшно выбешивает "пенсионеры и инвалиды – в МФЦ в отдельном окне" Т.е. например моим родителям (инвалидам) нужно чесать хрен пойми куда, что бы оформить хрен пойми для чего этот фанайди в отдельном окне, а потом за конские бабки пенсов чесать на стадик, ну круто че
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Kirkoroff
Мы ведь именно об этом просили. Как приятно что нас слышат. Шут ###
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