Филимонов сказал, что на РПЛ ходили бы и с Fan ID, будь уровень игры выше. Тихонов спросил: «Получается, в Кубке футбол лучше – и идут 20 тысяч, а в РПЛ 5 тысяч из-за другого уровня?»

Андрей Тихонов и Александр Филимонов не сошлись во мнении по вопросу о Fan ID

Экс-полузащитник «Спартака» поставил под сомнение необходимость введения системы идентификации фанатов, отметив: «Все стадионы современные и обеспечены камерами, найти любого человека не составляет труда. А между игрой при 5000 и 20 000 фанатов большая разница».

– Я бы зашел с другой стороны: если бы качество футбола было намного выше, то люди бы ходили и с Fan ID и хотели бы посещать матчи, где яркий, зрелищный футбол. Для них это был бы праздник… – сказал Филимонов.

– Можно задать вам вопрос, Александр? Чем по качеству отличается игра на Кубок от игры в РПЛ? – вмешался Тихонов.

– Хороший вопрос. Люди соскучились по футболу. Они не идут на матчи чемпионата, а если бы не было Fan ID на матчах чемпионата, то и на Кубок, может быть, ходили бы меньше. Такой ответ Вас устроит?

– То есть они по Кубку соскучились, а по РПЛ – нет?

– Если бы уровень футбола в нашей стране был бы намного выше, то люди ходили бы и с Fan ID.

– Получается, что в Кубке уровень футбола лучше – и идут 20 тысяч, а в РПЛ идут 5 тысяч, потому что там другой уровень?

– Без комментариев, – смеясь завершил диалог бывший вратарь «Спартака».