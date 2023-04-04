Филимонов сказал, что на РПЛ ходили бы и с Fan ID, будь уровень игры выше. Тихонов спросил: «Получается, в Кубке футбол лучше – и идут 20 тысяч, а в РПЛ 5 тысяч из-за другого уровня?»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Александр Филимонов Fan ID Футбол

Андрей Тихонов и Александр Филимонов не сошлись во мнении по вопросу о Fan ID

Экс-полузащитник «Спартака» поставил под сомнение необходимость введения системы идентификации фанатов, отметив: «Все стадионы современные и обеспечены камерами, найти любого человека не составляет труда. А между игрой при 5000 и 20 000 фанатов большая разница».

– Я бы зашел с другой стороны: если бы качество футбола было намного выше, то люди бы ходили и с Fan ID и хотели бы посещать матчи, где яркий, зрелищный футбол. Для них это был бы праздник… – сказал Филимонов.

– Можно задать вам вопрос, Александр? Чем по качеству отличается игра на Кубок от игры в РПЛ? – вмешался Тихонов.

– Хороший вопрос. Люди соскучились по футболу. Они не идут на матчи чемпионата, а если бы не было Fan ID на матчах чемпионата, то и на Кубок, может быть, ходили бы меньше. Такой ответ Вас устроит?

– То есть они по Кубку соскучились, а по РПЛ – нет?

– Если бы уровень футбола в нашей стране был бы намного выше, то люди ходили бы и с Fan ID.

– Получается, что в Кубке уровень футбола лучше – и идут 20 тысяч, а в РПЛ идут 5 тысяч, потому что там другой уровень?

– Без комментариев, – смеясь завершил диалог бывший вратарь «Спартака».

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12 комментариев

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Birdman NBA
Голова что бы думать, руки что бы мячи ловить, но эти строки точно не про Филимонова.
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AminO2
Естественно, в Кубке уровень выше – действуюший чемпион страны даже до полуфинала не добирается.
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Jadie James
Тиша красавец было и есть
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Честный контроль
Ну тут уже ответили комментариями ниже про интеллект Фили.
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Krabelot
Раунд, Андрей Валерьевич!
+4
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Дмитрий9779
Тихонов красава,убрал Филимонова на классе.
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sfilatov13
Ответ kemal_spartak
Когда даже не подумал, прежде чем сказал… И такому принципу придерживаются многие «эксперты» на матч тв
так Тихонов и есть эксперт матч тв
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.ru
насчёт игры не знаю... но уровень интриги в кубке точно выше
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seka@
Просто отмените фан айди!!!!!!!!!
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kemal_spartak
Когда даже не подумал, прежде чем сказал…
И такому принципу придерживаются многие «эксперты» на матч тв
+13
-1
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Ебздрогыч
Филимонов на интеллектуальную дуэль пришел безоружным, как обычно
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Butrymovich Mikalai
"А еще я в голову ем. " - подытожил Филимонов
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