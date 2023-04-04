Терехов о Fan ID: «У отца кнопочный телефон, он не может самостоятельно попасть на стадион. Все это печально»

Сергей Терехов заявил, что его родители не могут прийти на футбол из-за Fan ID

Футболист « » высказался о карте болельщика.

– Как развивается в вашей семье история с получением Fan ID – вы не так давно говорили, что родители теперь не сходят на футбол. Но появились послабления.

– Ничего с того времени не поменялось.

Как тогда считал, так и сейчас считаю – теперь мои родители не могут попасть на футбол. У родителей нет «Госуслуг».

У моего отца кнопочный телефон, и самостоятельно на стадион попасть он не может. Он может с телефона позвонить. Все это печально, – сказал Терехов.

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)