Терехов о Fan ID: «У отца кнопочный телефон, он не может самостоятельно попасть на стадион. Все это печально»

Теги премьер-лига Россия болельщики Сергей Терехов Сочи Fan ID Футбол

Сергей Терехов заявил, что его родители не могут прийти на футбол из-за Fan ID

Футболист «Сочи» Сергей Терехов высказался о карте болельщика.

– Как развивается в вашей семье история с получением Fan ID – вы не так давно говорили, что родители теперь не сходят на футбол. Но появились послабления.  

– Ничего с того времени не поменялось.

Как тогда считал, так и сейчас считаю – теперь мои родители не могут попасть на футбол. У родителей нет «Госуслуг».

У моего отца кнопочный телефон, и самостоятельно на стадион попасть он не может. Он может с телефона позвонить. Все это печально, – сказал Терехов.

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)

12 комментариев

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Михаил Комкин
Наконец-то толковый аргумент, а не малолетние истории ошейник и прочее
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Hong Kil
Надо отцу в Консерваторию устроится работать. А то Коммерсант пишет, что там в приказном порядке обязали всех сотрудников на футбол ходить бесплатно. Так просто кнопочным телефоном не отделаться.
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Александр Игоревич
Ответ Зизуха
Ну и что, у Путина тоже нет смартфона, так что на стадион также не попасть
Сами то поняли что сказали, чтоб Путин да и не попал на стадион 😁😁😁😁
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инок
Только полная отмена Fan ID устроит всех болел футбола, и отца Терехова в том числе. Этот позор должен навсегда исчезнуть со всех наших стадионов.
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Александр Суходолов
Ответ Зизуха
Ну и что, у Путина тоже нет смартфона, так что на стадион также не попасть
Сам то поняли что сказали. 😂😂😂😂😂
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Александр Суходолов
Ответ Вечный Хрюн
Что ж ты Терехов отцу смартфон даж самый простой за 10к не купишь,да и Госуслуги как бы к ним не относились штука оч удобная
У меня телефон за 15 косарей. И тоже нету этих Госуслуг
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Артём Стёпин
Ответ Вечный Хрюн
Что ж ты Терехов отцу смартфон даж самый простой за 10к не купишь,да и Госуслуги как бы к ним не относились штука оч удобная
не думаю, что дело в этом. люди в возрасте часто просто не хотят менять что-то, для них, которые привыкли диск крутить и телеграммы на почте слать, это трудный процесс порой. мой тоже долго ходил с кнопочным.
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Александр Кудрявцев
Ответ Зизуха
Ну и что, у Путина тоже нет смартфона, так что на стадион также не попасть
Да у него то покруче будет смартфона. И в главных Путин то сидит в Vip местах, а не как вы да я
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Шапка Сёмина
Ответ Вечный Хрюн
Что ж ты Терехов отцу смартфон даж самый простой за 10к не купишь,да и Госуслуги как бы к ним не относились штука оч удобная
может его отец просто не хочет менять телефон
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Вечный Хрюн
Что ж ты Терехов отцу смартфон даж самый простой за 10к не купишь,да и Госуслуги как бы к ним не относились штука оч удобная
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-2
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Зизуха
Ну и что, у Путина тоже нет смартфона, так что на стадион также не попасть
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lovkac
Зато барагозить не будет на стадионе
+9
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