Колосков о Fan ID: «Тормоз для болельщиков, но решение принято и продумано. Непонятно, почему люди не хотят оформлять, что у них за принципы»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Урал Вячеслав Колосков Виктор Гончаренко Fan ID Футбол

Вячеслав Колосков выразил недоумение по поводу того, что болельщики не оформляют Fan ID

«Урал» – молодцы, конечно. Хорошая игра от команды Гончаренко. Они преподнесли сюрприз.

Что касается посещаемости, то было ясно, что Fan ID – тормоз для болельщиков. Но думаю, что его приняли не просто так, значит, так нужно. Решение принято, оно продумано.

Непонятно, почему люди не ходят, не хотят оформить паспорт болельщика. Лично у меня это заняло не больше пяти минут. Не знаю, что за принципы у людей. Можно спокойно оформить и ходить на футбол», – сказал почетный президент РФС.

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28 комментариев

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Ковид 07.10.52
Но думаю, что его приняли не просто так, значит, так нужно. Решение принято, оно продумано...
Если бы было продумано, то не вносили бы корректировку. да и зрители к этому спокойно бы отнеслись....А байки про 5 минут оставьте себе...для начала надо еще добраться до места...так что уже ложь...
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Lavinka
Они тупые или притворяются ?
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sibscan
Ответ Доктор Верховцев
Колосков! Купи мозгов!
Да мозги у него есть, совести у него нет, продал!!!
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Evgeny Mzhelsky
А что тут непонятного, есть сво, зачем светиться лишний раз
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Григорий Гашников
необходимо всех принудительно оформить, уже замучали выпендриваться хочу не хочу
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Konstantin Zorin
Во-первых, в чем сюрприз? Спартак у Урала не может выиграть четыре матча! Шансы в этом были 50/50.
Во-вторых, в вашей отдельной вселенной, видимо, живут люди отличные от нашей.
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Спартак на месте
Так никто и не объяснил, почему на футбол ФАН-АЙДИ необходим, а для хоккеистов не нужен. Какие-то разные люди видимо.
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Kit244098
Наш жизненный принцип - фига в кармане. Дядя Слава, ты живешь давно и вдруг такое да забыл))
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tolstiy
вот же гады, принципы какие-то у челяди появились....
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s_kapa
Все давным-давно разжевано. Если ему что-то не понятно, значит нет задачи понимать
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Andrew Petrov
система всех перемелет...если начнет с букмекеров,весь кипишь за их деньги🤣
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Mohnatiy
"Непонятно, почему люди не хотят есть навоз столовой ложкой, что у них за принципы"
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Доктор Верховцев
Колосков! Купи мозгов!
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Wayne Gretzky 99
Колосков отрабатывает пенсию и персонального водителя. Ну и похороны за государственный счет.
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Назар Игорь
У кого тут ещё принципы остались? Непорядок, срочно искоренить!!
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S.S.S.R.
Тебе никогда не понять, старая графская вешалка.
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Алексей Степанов
Колосков,если тебе предложат спрыгнуть с 5го этажа,ты тоже скажешь что это займет 5 минут?. Болельщики не дураки,они же не просто так на кубок ходят
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samarskij-kuzmich
У Колоскова раздвоение личности? Недоумевает почему болельщики не ходят на стадион после того, как сам же сказал, что "Fan ID – тормоз для болельщиков".
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Никита Самарин
Чалов сказал очень хорошо: "Домой по паспорту не ходят!"
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Kvakin
Чиновнику от спорта не понять, что люди имеют выбор и не хотят жить в постоянных запретах.
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Вадим Симонов
А пенсионер всё о своём,деньги отрабатывает почетный президент.
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prist
Кто и зачем у этого персонажа что-то спрашивает?
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SuperStarrrr
Колосков оформи в метро FAN ID
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Gonzoo
Вот они реальные выборы, дали людям возможность проголосовать вот они и проголосовали.
+24
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f0mk4
Суть именно в том, что оформлять или нет - решает каждый сам, человек должен решать САМ, а не по велению цар(я-ьков)
+15
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