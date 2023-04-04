Колосков о Fan ID: «Тормоз для болельщиков, но решение принято и продумано. Непонятно, почему люди не хотят оформлять, что у них за принципы»

Вячеслав Колосков выразил недоумение по поводу того, что болельщики не оформляют Fan ID

« » – молодцы, конечно. Хорошая игра от команды . Они преподнесли сюрприз.

Что касается посещаемости, то было ясно, что Fan ID – тормоз для болельщиков. Но думаю, что его приняли не просто так, значит, так нужно. Решение принято, оно продумано.

Непонятно, почему люди не ходят, не хотят оформить паспорт болельщика. Лично у меня это заняло не больше пяти минут. Не знаю, что за принципы у людей. Можно спокойно оформить и ходить на футбол», – сказал почетный президент РФС.