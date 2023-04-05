Широков о Fan ID: «Не вижу в этом смысла, но и не вижу, в чем проблема сделать и пойти на стадион»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Роман Широков премьер-лига Россия болельщики стадионы Fan ID Футбол

Роман Широков не видит проблемы в оформлении Fan ID, но и не понимает, зачем он нужен

«Fan ID у меня практически с первого дня. Но я не вижу в этом смысла. В чем его логика? И так все под наблюдением на стадионе.

Лучше бы вложили средства в развитие системы распознавания лиц. Чтобы она работала бесперебойно, а не выключалась, когда случаются эксцессы на стадионе.

Но в то же время не вижу, в чем проблема сделать Fan ID и пойти на стадион», – сказал Роман Широков, бывший капитан сборной России и экс-футболист «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.

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14 комментариев

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igls54
Выпишите Роме очки
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ТТД Бубнова
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Таким персонажам как он,и прочие сторонники - больше подходит фраза про поедание рыбки и приседание)
И хот-дог съесть и на бутылку сесть
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Ильдар Фарукшин
Я вот думаю можно было судьёй поговорить, но лучше морду набить 😊😊😊
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Alex Mark
Если фанайди и нужен, то только для того, чтобы защитить болельщиков от таких, как Широков! Как он его получил?
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Михаил1970
Выпьем же за тех, благодаря кому, мы ни смотря ни на что!
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Sergey Ibragimov
Какой хитрец!!
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Александра Александрова
Ответ Виктор Никитин
social credit -9999999999999
В Китае уже выпустили цифровой юань со сроком действия , чувствую ждет нас веселый новый дивный мир
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Alestern
Короче, опять брякнул в стиле " И нашим и вашим" :)
Таким персонажам как он,и прочие сторонники - больше подходит фраза про поедание рыбки и приседание)
+4
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Виктор Никитин
Ответ Александра Александрова
Так скоро будет и система распознавания лиц и социальный рейтинг , это все уже обкатывается в Китае ! Все по Швабу !
social credit -9999999999999
+2
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Александра Александрова
Так скоро будет и система распознавания лиц и социальный рейтинг , это все уже обкатывается в Китае ! Все по Швабу !
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sintenced
Широков: "вообще ничего не вижу"
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Криштиану Роналду
Полностью отменить, оставить только для Широкова и других маргиналов которые это поддерживают.
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Игорь Новиков
Если это не нужно в принципе, то какой смысл делать?
+2
-2
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Alestern
Короче, опять брякнул в стиле " И нашим и вашим" :)
+7
-2
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