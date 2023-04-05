Широков о Fan ID: «Не вижу в этом смысла, но и не вижу, в чем проблема сделать и пойти на стадион»

Роман Широков не видит проблемы в оформлении Fan ID, но и не понимает, зачем он нужен

«Fan ID у меня практически с первого дня. Но я не вижу в этом смысла. В чем его логика? И так все под наблюдением на стадионе.

Лучше бы вложили средства в развитие системы распознавания лиц. Чтобы она работала бесперебойно, а не выключалась, когда случаются эксцессы на стадионе.

Но в то же время не вижу, в чем проблема сделать Fan ID и пойти на стадион», – сказал Роман Широков, бывший капитан сборной России и экс-футболист « », « » и .

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