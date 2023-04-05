«Химки» – черная дыра на карте российского футбола, воронка, Марианская впадина». Григорян об увольнении Гогниева
Александр Григорян назвал «Химки» «черной дырой на карте российского футбола»
В понедельник подмосковный клуб сообщил, что Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок».
«Я Гогниева воспринимаю намного серьезнее, чем те люди, которые пытаются определить его психологическое состояние. Такого нет в медицинском справочнике. Я понимаю, что это за состояние.
Не в лучший проект он ввязался. Чтобы увидеть, на что Гогниев способен как тренер, ему нужны не «Химки».
«Химки» – черная дыра на карте российского футбола, воронка, Марианская впадина, где только Юран смог чего‑то добиться», – сказал бывший тренер «Анжи» и женской команды ЦСКА Александр Григорян в программе «Все на Матч».
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