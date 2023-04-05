«Химки» – черная дыра на карте российского футбола, воронка, Марианская впадина». Григорян об увольнении Гогниева

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Александр Григорян Матч ТВ Футбол

Александр Григорян назвал «Химки» «черной дырой на карте российского футбола»

В понедельник подмосковный клуб сообщил, что Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок».

«Я Гогниева воспринимаю намного серьезнее, чем те люди, которые пытаются определить его психологическое состояние. Такого нет в медицинском справочнике. Я понимаю, что это за состояние.

Не в лучший проект он ввязался. Чтобы увидеть, на что Гогниев способен как тренер, ему нужны не «Химки».

«Химки» – черная дыра на карте российского футбола, воронка, Марианская впадина, где только Юран смог чего‑то добиться», – сказал бывший тренер «Анжи» и женской команды ЦСКА Александр Григорян в программе «Все на Матч».

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17 комментариев

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Уся Ваткин
Ответ Артур Артур
Юран получается глыба!
Глыбарсик
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Мирзоанис Якубов
Терюшков: требую назнать Григоряна иностранным агентом! Предатель родины, фу!
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Kapitelman Abram
Согласен с тем шо химке-это чорная дыра. Но Марианская впадина всёже - спартак...)))
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Артур Артур
Юран получается глыба!
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sfilatov13
Ответ Russ Ivan
Химки не уровень Гогниева, дайте ему сразу Челси!
челси сейчас такая же марианская впадина
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Russ Ivan
Химки не уровень Гогниева, дайте ему сразу Челси!
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гилберт
Футбольный Куньлунь.
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angry horse
Ответ Спартак сила
Химки это футбольный Владимирович
Спартак - это футбольный Куклачёв
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Aleksey Yashin
Возможно в Химках это понимают, поэтому и приглашали священника?
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angry horse
Ответ инок
Наверняка не последний клуб Гогниева в карьере, но вполне возможно и скорее всего последний в РПЛ. У каждого свой потолок…
Гогниев вполне хорошо справлялся с Аланией, просто в Химках дикий бардак в руководстве, где основная задача явно не играть в футбол, Локомотив по прошлой осени не даст соврать что это такое😎
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Kyancey
Ждём эту чёрную дыру в следующем сезоне в лучшей лиге мира!
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angry horse
За такие слова Терюшков может и до списков иноагентов добраться😁
+2
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инок
Наверняка не последний клуб Гогниева в карьере, но вполне возможно и скорее всего последний в РПЛ. У каждого свой потолок…
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Спартак сила
Химки это футбольный Владимирович
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Антон Ивонов
затыкайте дыры, шоб как у Линекера не протекло...
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Venaybls
Российский футбол и сам не уступает сверхгигантской массивной чёрной дыре TON 618 из созвездия "Гончих Псов" (привет Валерию Газзаеву!)
+2
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shipoopi1
Григорян конечно мастер слова!
+12
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