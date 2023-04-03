«Химки» разыграют автомобиль среди болельщиков на одном из домашних матчей до конца сезона

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«Химки» разыграют автомобиль среди болельщиков на одном из домашних матчей

Как сообщает пресс-служба клуба, участниками розыгрыша призов становятся болельщики, посетившие один из домашних матчей «Химок» до конца сезона-2022/23. На каждом из этих матчей будут разыгрываться различные призы, включая суперприз – автомобиль.

«Химки» до конца сезона проведут 4 домашних матча – против «Торпедо», «Динамо», «Спартака» и «Урала».

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26 комментариев

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Абдулов Алексей
Ответ Ебздрогыч
На каждом из этих матчей будут разыгрываться различные призы, включая суперприз – автомобиль. Вы тоже прочитали голосом Якубовича?
Я больше вспоминаю шутку из "Большой разницы" на этот счёт:
"И так, сегодня разыгрываются: Лада Калина, УАЗ Патриот, Лада Гранта и, наконец, главный приз - автомобиль!"
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falkao2013
Шансы 1 к 100)
0
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Георгий Асланян
Приору ?
0
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Юрий Кечко
В автомобиле будет установлен навигатор с голосом Гогниева , однако пресс служба Химок сомневается что это его голос
+2
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Никому_никабельный
Теперь в близлежащих МФЦ километровые очереди обеспечены
0
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Ярик01
Ответ Ебздрогыч
Ладу?
С повесткой
+1
-2
-1
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Сергей Ефимов
У них что денег дофига ?
+1
0
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WhitePeacock
Все остальные призы это календарик с автомобилем?)
+2
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Kyancey
Ответ Ебздрогыч
На каждом из этих матчей будут разыгрываться различные призы, включая суперприз – автомобиль. Вы тоже прочитали голосом Якубовича?
АААААвтомобиииль!!!
+4
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+4
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Sinister Kid
Ответ Михаил1970
Скупить все билеты на Химки и уехать со стадиона на автомобиле)
И всё равно выиграет человек терюшкова.
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Данил
Ответ Hitgoe Himgob
автомобиль Гогниева?
Ахахахахаах
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Игорь М.
Ответ Михаил1970
Скупить все билеты на Химки и уехать со стадиона на автомобиле)
Зная Терюшкова, автомобилем окажется старая четвёрка
+1
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Игорь М.
Это автомобиль Гогниева
+3
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Andrew Petrov
как в том анекдоте🤔 где выиграла маска лоха..
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Bashibuzuck
Ответ Станнис Баратеон
Победивший болельщик выберет нового тренера
Нееет, он и станет новым тренером, а машина служебной😁, в принципе че Химкам терять то, хуже все равно уже не будет😁
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Геннадий Тимченко
Ответ Ебздрогыч
На каждом из этих матчей будут разыгрываться различные призы, включая суперприз – автомобиль. Вы тоже прочитали голосом Якубовича?
автомобиль со Спартаком, которого надо будет на нем же вывезти🤣
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igls54
К автомобилю прилагается Терюшков в качестве персонального водителя
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Пользователь Имени
Ответ Станнис Баратеон
Победивший болельщик выберет нового тренера
Увезет старого со стадиона
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Пользователь Имени
Богатый клуб, неустойки тренерам, розыгрыш автомобиля при 234 участниках... :)
+8
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+8
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Hitgoe Himgob
автомобиль Гогниева?
+3
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Михаил1970
Скупить все билеты на Химки и уехать со стадиона на автомобиле)
+2
-2
0
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Станнис Баратеон
Победивший болельщик выберет нового тренера
+4
0
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Назар Игорь
Этот розыгрыш лучше перенести на сезон в ФНЛ.
0
-1
-1
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Spaten
Автомобиль Тихого
+1
-1
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Ебздрогыч
На каждом из этих матчей будут разыгрываться различные призы, включая суперприз – автомобиль.

Вы тоже прочитали голосом Якубовича?
+20
-4
+16
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