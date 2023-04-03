«Химки» разыграют автомобиль среди болельщиков на одном из домашних матчей до конца сезона

«Химки» разыграют автомобиль среди болельщиков на одном из домашних матчей

Как сообщает пресс-служба клуба, участниками розыгрыша призов становятся болельщики, посетившие один из домашних матчей «Химок» до конца сезона-2022/23. На каждом из этих матчей будут разыгрываться различные призы, включая суперприз – автомобиль.

« » до конца сезона проведут 4 домашних матча – против «Торпедо», «Динамо», «Спартака» и «Урала».

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