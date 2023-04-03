Дмитрий Булыкин: «Химки» позорят РПЛ, сейчас им тут делать нечего. Надо стать футбольным клубом и перестать заниматься непонятно чем»

Дмитрий Булыкин считает, что «Химки» не смогут остаться в Мир РПЛ по итогам сезона

Ранее «Химки» расторгли контракт с главным тренером . Команда идет на предпоследнем, 15-м, месте турнирной таблицы, набрав 13 очков в 21 туре.

«Уход Гогниева логичен. Чтобы встрепенуть команду, первым делом убирают тренера. Дальше все будет зависеть от нового специалиста. Но думаю, и «Химки», и « » все равно вылетят из РПЛ.

« » позорят своими тренерскими перестановками. Непонятными действиями и объяснениями выставили себя не в лучшем свете. Хочется, чтобы они реорганизовались, набрались больше футбольного – и потом вернутся в РПЛ. Сейчас им тут делать нечего. Пока они не хотят делать все по-футбольному. Им нужно найти своего тренера, который поможет им реабилитироваться.

Сейчас имидж клуба сильно подпорчен. Им надо наконец стать футбольным клубом и перестать заниматься непонятно чем», – сказал бывший игрок « » и сборной России.