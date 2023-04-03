Дмитрий Булыкин: «Химки» позорят РПЛ, сейчас им тут делать нечего. Надо стать футбольным клубом и перестать заниматься непонятно чем»

Теги Локомотив Химки Спартак Гогниев Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Торпедо Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что «Химки» не смогут остаться в Мир РПЛ по итогам сезона

Ранее «Химки» расторгли контракт с главным тренером Спартаком Гогниевым. Команда идет на предпоследнем, 15-м, месте турнирной таблицы, набрав 13 очков в 21 туре.

«Уход Гогниева логичен. Чтобы встрепенуть команду, первым делом убирают тренера. Дальше все будет зависеть от нового специалиста. Но думаю, и «Химки», и «Торпедо» все равно вылетят из РПЛ.

«Химки» позорят РПЛ своими тренерскими перестановками. Непонятными действиями и объяснениями выставили себя не в лучшем свете. Хочется, чтобы они реорганизовались, набрались больше футбольного – и потом вернутся в РПЛ. Сейчас им тут делать нечего. Пока они не хотят делать все по-футбольному. Им нужно найти своего тренера, который поможет им реабилитироваться.

Сейчас имидж клуба сильно подпорчен. Им надо наконец стать футбольным клубом и перестать заниматься непонятно чем», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

11 комментариев

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ktibr
Ответ damondiamond
не зря РФС предложил Мостовому сделать лицензию
Мостовой+Химки+изгнание бесов как то не вяжется.
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Pertinax Gandi
За Химки не болел, но им симпатизировал как географическим соседям, поскольку сам из Ховрино. В 90-е даже ходил иногда на "Новатор" (ныне "Арена Химки"), где они в первой лиге играли. Но вот как-то, мне кажется, не стали они для города, достаточно крупного, всем, не смотря на два финала кубка России и игру, пусть не регулярную, в РПЛ. Не сформировалось мощной торсиды, не стала команда для города-спутника мегаполиса тем, чем стал "Байер" для Леверкузена, "Хетафе" для Хетафе, а "Уотофорд" для Уотфорда или "Уиган" для "Уигана".
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Recreated
«Химки» – единственный клуб в РПЛ с четкой гражданской позицией. Многим в футбольных кругах не нравится поддержка госкурса России, поэтому задача – поджимать клуб по максимуму» - Терюшков.

Ждём от дятла открытого письма о Булыкине на верх.
+3
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Мистер Уайт
Химкам нужен экзорцист, который изгонит из клуба Терюшкова.
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Ковид 07.10.52
Химки ...так мелочь...в океане позора РПЛ...там такие акулы плавают....
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damondiamond
не зря РФС предложил Мостовому сделать лицензию
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MikhaL
Рыба гниет с головы. И голова в этом позоре совсем не тренер.
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Dr. Heisenberg
Химки - это Россия в миниатюре. Это нужно принять как данность, суровую и зюобразную.
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-1
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Юрий Кечко
Терешков объявит его иноагентом, и попросит предать анафеме
+16
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Andreas Soffliggare
Мне кажется, что РПЛ уже ничто не опозорит.
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d.xoxlov
А про куратора этого позора ничего не сказал?
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