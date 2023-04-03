Инвестор «Химок» Садыгов о Гогниеве: «Если не брать результат, позитива больше, чем негатива, наверное. Стиль игры, команду собрал неплохую»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Спорт-Экспресс Туфан Садыгов Футбол

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов оценил работу Спартака Гогниева в клубе

Ранее в понедельник «Химки» объявили о расторжении контракта с Гогниевым. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

«Если не брать в расчет результат, то, наверное, больше позитива, чем негатива. Стиль игры. Да и команду он собрал неплохую. Результат, конечно, стоит на первом месте. Не только в спорте, но и в жизни», – сказал Садыгов.

После 21-го тура команда занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

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9 комментариев

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Владислав88
Где статья про рекорд тренерских остаток за год! 4 тренера в Химках, 4 в Торпедо, 3 в Сочи, 3 в Локо, скоро будет третий тренер в Нижнем. Под Юкановичем тоже стул давно качаеся во всю, и даже Абаскаль ушёл в затяжное пике...
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Циник Петербургский
А уж какие хороводы Гогниев ставит на репетициях! Ой, то есть на тренировках... 🤪
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Roman
Ответ Михо
Если не брать результат, нужно не заниматься профессиональным спортом
Как говорил один классик:" У нас футбол чё, в забитии голов заключается что-ли?"
+4
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Sinister Kid
Если бы Химки были развлекательным шоу, а не спортивным клубом, то может сойдёт.
+1
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Spaten
После если не брать в расчёт результат, дальше можно не читать
+3
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Ебздрогыч
Сынуля играет, так что мне все нравится - добавил инвестор
+12
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Ебздрогыч
А главное - какой командный дух, какое чувство локтя, полное единение в раздевалке! Тихий не даст соврать!
+3
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Ебздрогыч
Держите наркомана!
+2
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Михо
Если не брать результат, нужно не заниматься профессиональным спортом
+14
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