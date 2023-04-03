Инвестор «Химок» Садыгов о Гогниеве: «Если не брать результат, позитива больше, чем негатива, наверное. Стиль игры, команду собрал неплохую»
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов оценил работу Спартака Гогниева в клубе
Ранее в понедельник «Химки» объявили о расторжении контракта с Гогниевым. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.
«Если не брать в расчет результат, то, наверное, больше позитива, чем негатива. Стиль игры. Да и команду он собрал неплохую. Результат, конечно, стоит на первом месте. Не только в спорте, но и в жизни», – сказал Садыгов.
После 21-го тура команда занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.
9 комментариев