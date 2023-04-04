Канчельскис об увольнении тренеров: «Что происходит в этой сумасшедшей стране? Невероятные дебилы работают в футболе России – полный позор»

Андрей Канчельскис раскритиковал российских футбольных менеджеров

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренерских перестановках в «Химках» и «Пари НН».

Подмосковный клуб расторг соглашение со , а нижегородцы отправили в отставку Артема Горлова – его заменил .

«Скажите мне, что вообще происходит в российском футболе? Смешно! Одного убрали, другого поменяли.

Что происходит в этой сумасшедшей стране? Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка. А дальше что? Я уже ничему не удивляюсь.

Они для моей книги как самый лучший день. Это просто the best, ха-ха. У нас уникальная страна и люди. Невероятные дебилы работают в футболе России. Полный позор.

Смена тренера в « »? Молодцы! Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет.

Да тут уже никого и не спасешь. Надо прийти и сказать: «Мы сдаемся». Другого выбора не осталось», – сказал Канчельскис.