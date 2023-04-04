Канчельскис об увольнении тренеров: «Что происходит в этой сумасшедшей стране? Невероятные дебилы работают в футболе России – полный позор»
Андрей Канчельскис раскритиковал российских футбольных менеджеров
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренерских перестановках в «Химках» и «Пари НН».
Подмосковный клуб расторг соглашение со Спартаком Гогниевым, а нижегородцы отправили в отставку Артема Горлова – его заменил Сергей Юран.
«Скажите мне, что вообще происходит в российском футболе? Смешно! Одного убрали, другого поменяли.
Что происходит в этой сумасшедшей стране? Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка. А дальше что? Я уже ничему не удивляюсь.
Они для моей книги как самый лучший день. Это просто the best, ха-ха. У нас уникальная страна и люди. Невероятные дебилы работают в футболе России. Полный позор.
Смена тренера в «Пари НН»? Молодцы! Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет.
Да тут уже никого и не спасешь. Надо прийти и сказать: «Мы сдаемся». Другого выбора не осталось», – сказал Канчельскис.
вот, например, Евсеев. вполне себе неплохо работал с Уфой. ушёл - и где-то в пучинах пердива работает.
был Юран, при котором Садыгов с центра поля плюхи за шиворот закидывал. сидит без дела хз сколько.
был Керж, при котором НН вполне себе прилично играл. ушёл - и спустя год всплыл в стане кипрских мошенников.
зато клубы премьер-лиги назначают либо каких-то мутных иностранцев, либо старый отработанный материал.
Юран конечно как человек немного сказочный, но Химки в прошлом сезоне вытащил именно он, да и в целом в его тренерской карьере подавляющее большинство команд были проблемные. Этакий кризис-менеджер росфутбола, думаю, НН вытащит из стыков.