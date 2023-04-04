Канчельскис об увольнении тренеров: «Что происходит в этой сумасшедшей стране? Невероятные дебилы работают в футболе России – полный позор»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Андрей Канчельскис Пари НН контент Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал российских футбольных менеджеров

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренерских перестановках в «Химках» и «Пари НН».

Подмосковный клуб расторг соглашение со Спартаком Гогниевым, а нижегородцы отправили в отставку Артема Горлова – его заменил Сергей Юран.

«Скажите мне, что вообще происходит в российском футболе? Смешно! Одного убрали, другого поменяли.

Что происходит в этой сумасшедшей стране? Ну убрали Гогниева, маленького глупого человечка. А дальше что? Я уже ничему не удивляюсь.

Они для моей книги как самый лучший день. Это просто the best, ха-ха. У нас уникальная страна и люди. Невероятные дебилы работают в футболе России. Полный позор.

Смена тренера в «Пари НН»? Молодцы! Юран хоть раз спас кого-нибудь в этой жизни? Нет.

Да тут уже никого и не спасешь. Надо прийти и сказать: «Мы сдаемся». Другого выбора не осталось», – сказал Канчельскис.

26 комментариев

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TiNO
Они хотя бы тренируют, а ты болтаешь сидишь. Чувствуешь разницу?
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Михаил Комкин
Толи дело АПЛ….
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Сибирский литовец
А чего на своего Юрана налетел ? Видимо Мостовой покусал )
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igor nn
Ответ Надоело париться в бане
Канчельскис сам-то дурачок, видать обиделся, что в России совсем предложений нет, приходится Киргизию тренировать. Юран конечно как человек немного сказочный, но Химки в прошлом сезоне вытащил именно он, да и в целом в его тренерской карьере подавляющее большинство команд были проблемные. Этакий кризис-менеджер росфутбола, думаю, НН вытащит из стыков.
Он не русский..Это укр с литовской фамилией..Что он забыл в нашей стране мне не понятно?.Никогда его не считал русским и россиянином.Свалил бы уже в Англию или на родину свою
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Герман Ткаченко
Цирк с Гогниевым надо было давно заканчивать. А что, в Англии меньше отставок?
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Геннадий Тимченко
Ответ Антибаскет Поповича
А оригинальный Мостовой разве "добрый"?)
он скорее бесхитростный, как трехлетний ребенок
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Teodrakis
Все ж знают, что уважаемых людей нельзя увольнять
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Pertinax Gandi
Он ещё и книгу пишет? И кстати, что он делает в "этой сумасшедшей стране"? Во его друг Харин осел в Лондоне, живёт потихоньку, не отсвечивает, детишек тренирует.
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Антибаскет Поповича
Ответ Геннадий Тимченко
прямо "злой Мостовой"... и зачем❓🤔
А оригинальный Мостовой разве "добрый"?)
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Иван1984
Ответ Архитектор Мендисабаль
Гогниев может объявить Канчельскису кровную месть за оскорбление.
После того как его в Грозном отпет....ли ничего не объявлял!
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Иван1984
Пари правильно сделали!
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инок
Думаю правильно поступили в Пари НН назначив Юрана, результат будет, в таких ситуациях он умеет хорошо работать
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СИ
Пока в руководстве рфс и РПЛ Митрофанов и Алаев, Вы уважаемый человек и футболист с большой буквы и как человек не равнодушный что происходит в нашем футболе, вынуждены будете КАЖДЫЙ день писать аналогичные тексты по всем вопросам касательно нашего футбола.
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Сергей Молодых
Только подумали что теперь, найдя работу Канчельскис наконец заткнётся, а нет, его фиг заткнёшь.
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Северный болельщик
Ну хоть от Аршавина отлип
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Архитектор Мендисабаль
Гогниев может объявить Канчельскису кровную месть за оскорбление.
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Hong Kil
Поттер, Нагеьмассен и др.
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Alex1104
Не рассказывайте Канчельскису про Баварию, не надо. Слово Челси лучше тоже не упоминать
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Tollie
я вообще никак не пойму логику назначений и не_назначений тренеров в росфутболе.

вот, например, Евсеев. вполне себе неплохо работал с Уфой. ушёл - и где-то в пучинах пердива работает.

был Юран, при котором Садыгов с центра поля плюхи за шиворот закидывал. сидит без дела хз сколько.

был Керж, при котором НН вполне себе прилично играл. ушёл - и спустя год всплыл в стане кипрских мошенников.

зато клубы премьер-лиги назначают либо каких-то мутных иностранцев, либо старый отработанный материал.
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Alex1104
Совсем некрасиво.
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Барсик Юрана
Это он ещё про Озеро не слышал
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ТимТалер
Когда он уже свалит в Киргизию ? Хватит хлеб у Мостового отнимать !)
+12
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Рашпель793
То ли дело в АПЛ, где на днях установили новый рекорд по увольнениям. И управленцы там замечательные, типа Боэли в Челси!
+37
-2
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Надоело париться в бане
Канчельскис сам-то дурачок, видать обиделся, что в России совсем предложений нет, приходится Киргизию тренировать.

Юран конечно как человек немного сказочный, но Химки в прошлом сезоне вытащил именно он, да и в целом в его тренерской карьере подавляющее большинство команд были проблемные. Этакий кризис-менеджер росфутбола, думаю, НН вытащит из стыков.
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Ебздрогыч
То есть маленького глупого человечка Гогниева надо было оставлять? Чтобы шоу продолжалось?
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