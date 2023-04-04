Билялетдинов о назначении в «Химки»: «Кем буду – исполняющим обязанности или утвержденным – решает руководство и результаты»

Теги Химки премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Футбол

Ринат Билялетдинов высказался о своем статусе в «Химках»

65-летний специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после расторжения контракта со Спартаком Гогниевым.

— Вы и. о. Это временная приставка, или клуб ищет нового главного тренера?

 — Я не могу сказать, не владею такой информацией, а кем буду — исполняющим или утвержденным — решает руководство и результаты.

 — Гогниев уже попрощался с командой?

 — Не знаю, я был в дороге, — сказал Билялетдинов.

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2 комментария

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VintDV
Какие люди в Химках всплыли:)))
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Фут.Боль
Значит ещё и муллу теперь нужно будет приглашать в Химки.
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