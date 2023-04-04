Билялетдинов о назначении в «Химки»: «Кем буду – исполняющим обязанности или утвержденным – решает руководство и результаты»
Ринат Билялетдинов высказался о своем статусе в «Химках»
65-летний специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после расторжения контракта со Спартаком Гогниевым.
— Вы и. о. Это временная приставка, или клуб ищет нового главного тренера?
— Я не могу сказать, не владею такой информацией, а кем буду — исполняющим или утвержденным — решает руководство и результаты.
— Гогниев уже попрощался с командой?
— Не знаю, я был в дороге, — сказал Билялетдинов.
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