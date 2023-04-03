Студентов консерватории приказом направили на фан-трибуну «Зенита» петь гимн и скандировать кричалки на игре с «Уралом». За посещение с Fan ID давали хот-дог и бутылку воды

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Урал Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

Поддерживать «Зенит» на игре с «Уралом» прислали студентов консерватории

Как сообщает «Коммерсантъ», на секторах, где раньше размещались наиболее активные фанаты действующих чемпионов России, расположились представители музыкального учебного заведения, направленные приказом руководства.

Студентов обязали исполнить гимн перед игрой «Зенита» с «Уралом» в 21-м туре, а также скандировать кричалки.

Также в публикации отмечается, что за оформление Fan ID и посещение матча можно было получить хот-дог и бутылку воды. 

Посещаемость матча составила 27 534 зрителя – это лучший показатель в Мир РПЛ после зимней паузы.

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81 комментарий

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sled
Ответ gustavo1097
Во что мой любимый клуб превращается…
Где вы были 20 лет?
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.ru
Ответ s_kapa
Даешь Нетребку, большой казачий хор и Гергиев пусть машет
хватит отдавать баннеры на откуп всяким мазилам... даёшь эрмитажного Тинторетто на Вираже
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sled
Ответ Trash Talking
За Зенит, само собой, болеть не перестану, но как же отвратительно это лицемерное поведение любимого клуба. Кого хотите надуть этими искусственными выходками?
Со вкусом G
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krealpmoney
Ответ Ivan Balashov
Ну вон в Питере день назад прям флешбэк из девяностых произошёл. Всем безопасностям безопасность.
Ну на стадионах то безопасно, чего ж возникать то...
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Геннадий
Ну что же , новое это хорошо забытое старое - СССР продали за гамбургер и пепси-колу , а теперь свою совесть за хот-дог и бутылку воды .
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Слутск Халлского
Севернее Кореи
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psa.1207
Больше трэша, больше абсурда! Я верю в российских чиновников — они с этим всегда справляются.
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.ru
Ответ romchikx5
И всей трибуной они зарядили : бутылка кефира , два батона !!!
два батона...
а я всегда удивлялся... почему это оперные дивы такие толстые
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Michael Boldyrev
Ответ s_kapa
Даешь Нетребку, большой казачий хор и Гергиев пусть машет
И всем по хот-догу. Соусы? Все!
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Максим Новиков
Стесняюсь спросить в чем позор? Если только в том кто дал такую разнарядку. Клубы ОБЯЗАЛИ поднимать посещаемость. Бюджетников ЗАСТАВИЛИ прийти. Или вы согласились бы быть отчисленным лишь не исполнять волю царьков?
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Карпов Стас
Ответ UNAFFECTED
позорище
" Мечты сбываются!"(с).
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s_kapa
Даешь Нетребку, большой казачий хор и Гергиев пусть машет
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Wasilij Petrow
Подумаешь, у нас в Москве на 80-тысячном стадионе 200 тыс. собрали. А уж как пели!
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Ivan Ivanov
Ответ Kyancey
Приказали идти болеть... Господи, какая же стыдоба, у меня просто слов нет. Это ДНО, нет слов...
Это ты ещё политические новости не читал
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Ярик01
Консерву дайте студентам консерватории, и в учёбе пригодится.
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Кайван белоглазый
То ли ещё будет
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justbored
Ответ U
А по-моему нормально. Крепостному театру - подневольный хор за воду и булку.
Вот вообще не вижу повода для жалоб. Обитатели Ночлежки там очевидно совсем избаловались, если юную интеллигенцию приходится привлекать уже.
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dmitryGoose
Ответ S1rAlex
странно, ведь фанаты уже давно ходят на задних лапках перед этим самым государством. Думаю, тот две другие причины - стремление контролировать свое население как любая диктатура, плюс неумение признавать свои ошибки.
Ну как ходят
К нелояльным перед «массовыми мероприятиями» наведываются участковые, предупреждают. Все на карандаше.
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Ivan Ivanov
Ответ UNAFFECTED
позорище
Вроде нормально, не?
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romchikx5
И всей трибуной они зарядили : бутылка кефира , два батона !!!
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Arty K.
Консерватория на футболе - контркультура! 😯😯😯
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Авраам Линкольн
ну это зашквар, такое стыдно оправдывать
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GC oK
Ответ Владислав Севастьянов
Я так понимаю, это певцы. Им же вроде в такой холод рискованно петь, могли голос - свой рабочий инструмент - повредить.
На стадионе под крышей очень тепло, около 15-17 градусов тепла
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Блуждающий странник
Ответ Nemecfaeton
Замысел показать не фанату, что люди по прежнему ходят на стадион, вот только, как всегда гладко на бумаге… Толку от «таких» болельщиков, разве что попытаться превратить стадион в подобие камп ноу, где максимум могут погудеть мессиии…
Покажут по ТВ красивые цифры о посещаемости, они годами будут загонять бюджетников за хот-доги? Цифры будут только падать, а нам и дома и в баре хорошо смотреть футбол)
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S1rAlex
Ответ Данко Лазович
не уберут. Цель - обновление клиентуры на стадионе. Фанаты не нужны государству.
странно, ведь фанаты уже давно ходят на задних лапках перед этим самым государством.
Думаю, тот две другие причины - стремление контролировать свое население как любая диктатура, плюс неумение признавать свои ошибки.
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