Студентов консерватории приказом направили на фан-трибуну «Зенита» петь гимн и скандировать кричалки на игре с «Уралом». За посещение с Fan ID давали хот-дог и бутылку воды

Поддерживать «Зенит» на игре с «Уралом» прислали студентов консерватории

Как сообщает «Коммерсантъ», на секторах, где раньше размещались наиболее активные фанаты действующих чемпионов России, расположились представители музыкального учебного заведения, направленные приказом руководства.

Студентов обязали исполнить гимн перед игрой «Зенита» с « » в 21-м туре, а также скандировать кричалки.

Также в публикации отмечается, что за оформление Fan ID и посещение матча можно было получить хот-дог и бутылку воды.

Посещаемость матча составила 27 534 зрителя – это лучший показатель в Мир после зимней паузы.

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада»

«Раздавали, раздаем и будем раздавать». Дерзкое заявление «Зенита» о бесплатных билетах

Я сходил на трибуну «Зенита», где были бесплатные билеты. И вот впечатления от нового мира