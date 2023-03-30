Тюкавин назвал Кокорина лучшим форвардом в истории РПЛ: «Есть чему поучиться»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Арис Лимасол Александр Кокорин Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин назвал Александра Кокорина лучшим нападающим в истории Мир РПЛ.

– Кто для тебя топ-1 из нападающих за всю историю РПЛ?

– Саша Кокорин.

– Тебе, кстати, ни разу не говорили, что ты выбрал себе не того кумира?

– Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем.

А то, как он выглядел в матчах… Я смотрел только на это. Есть чему поучиться, – сказал форвард «Динамо» и сборной России.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Костя, только ты бей не стулом, а гантелей. Тогда точно превзойдешь своего учителя. И срок получишь отнюдь не детский))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Петров
Ответ tyuiop tyuiop
и у одного и другого только раздолбайству и можно учится
а у кого там еще учиться ))) у Кержакова , чтоли , ахаххахаххахахахах)))) , воробьев смешить😀😀😀😀😀😀😀 или у Березуцих с Акинфеевым привозы устривать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Петров
Ответ Spartakovec navsegda
Где, в этом тексте, видно, что он имел ввиду россиян?
Будем надеяться на его адекватность)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
про Кокорина говорят суперталант, но ведь за более 15 лет карьеры, по сути 1-2 сезона были более-менее...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Смешно рассуждать о нераскрывшемся таланте, если он так и не раскрылся...Как вообще можно рассуждать утвердительно со словами ЕСЛИ БЫ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шумков
Мне особенно запомнился его (Кокорина) выход один на один в матче сборной. И пас назад вместо удара. Тут он показал пример многим, конечно, как нужно нападающему действовать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег910
Те касания мяча в Италии и почти удавшийся прострел навсегда останутся в сердцах всех любителей футбола вместе с достижениями Месси и Роналду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Антибаскет Поповича
Да и в истории Серии А лучшим бы назвал, что тут скрывать.
Да и ваш хвалёный островной чемпионат разрывает, Холанны отдыхают😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Кержаков, Павлюченко, Дзюба, Вагнер, Азмун, Думбия, Веллитон, да тот же Смолов, но лучший конечно же Кокорин!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Алексей Петров
Он имел ввиду из россиян, так то прав по факту, Кокорин - талантищще , просто раздолбай как и многие. Не Аршавин конечно, но по таланту в топ 10 всех форвардов входит!
и у одного и другого только раздолбайству и можно учится
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ Лёха Жданчик
В секте свидетелей таланта Кокорина пополнение))
В этой секте ещё Фабио Капелло, например, и Роберто Манчини) Талант там действительно есть, только вот чего равняться на Кокорина, когда кроме таланта там только лень и гедонизм, - решительно непонятно🙂. Не лучший пример в плане трудолюбия и рабочей этики для тех, кто хочет многого достичь в карьере
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nickolay Lyskov
Ответ Жан-Жак Руссо
У вас описка в заголовке, "РПЛ" нужно убрать
да там и "форвардом" не нужно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nickolay Lyskov
"А то, как он выглядел в матчах… Я смотрел только на это. Есть чему поучиться" - ну да, перспективный нападающий, трижды за всю карьеру смог до планки в 10 мячей в чемпионате добраться. А в Фиорентине на еще более впечатляющий уровень смог выйти. Легенда не только РПЛ, но и Серии А. Талант - да. Но с таким упорством его закапывать - тут, конечно, есть, чему поучиться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goshforever
Сколько там мячей-то забил "топ-1" Кокорин в РПЛ? Раза в два меньше Кержакова.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
Сапогов лучший и точка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakovec navsegda
Ответ Алексей Петров
Он имел ввиду из россиян, так то прав по факту, Кокорин - талантищще , просто раздолбай как и многие. Не Аршавин конечно, но по таланту в топ 10 всех форвардов входит!
Где, в этом тексте, видно, что он имел ввиду россиян?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Всего мира. Надо быть справедливым
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakovec navsegda
Ответ Александра Александрова
У нынешней молодёжи кумиры это Моргенштерны , какое время такие и герои!
Хорошо, что не у всех. И ровесники Тюкавина знают о Бесчастных, Сычеве, Кержакове, Вагнере, Халке, Велиттоне и это только на вскидку, не вспоминая других.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жан-Жак Руссо
У вас описка в заголовке, "РПЛ" нужно убрать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Сколько осуждающих, хотя парень объяснил, что не связывает это с его поступками вне поля. Он действительно был талантливым футболистом, собственно настолько, что итальянские тренеры по старой памяти устраивали в Серию А, хотя к тому моменту нисколько не поумневший Кокорин уже деградировал и на футбольном поприще
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Петров
Он имел ввиду из россиян, так то прав по факту, Кокорин - талантищще , просто раздолбай как и многие. Не Аршавин конечно, но по таланту в топ 10 всех форвардов входит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Еще он говорит , что хочет уехать в Европу
Надеюсь не по схеме Кокорин и Фиорентина
Очень недалекий выбор кумира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ждем Тюкавина и Захаряна в Кофемании. Пора делать ремейк
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
В секте свидетелей таланта Кокорина пополнение))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Слушайте, ну возможно Тюкавин выбирает того, кто ему стилистически ближе)

По крайней мере Костя даже близко не похож ни на столба, сильного ли в подыгрыше или нет (Дзюба, Погребняк), ни на подвижного нападающего, предпочитающего собирать мячи по всему фронту атаки и порой эгоцентрично завязывающего игру на себе (Смолов, Кержаков)

Рывки, скорость, открывания за спину у молодого Кокорина были хорошие. С другим отношением к делу это был бы игрок для команды из зоны ЛЕ в Бундеслиге еще в свои 20 лет... Но случилось то, что случилось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий