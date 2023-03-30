Тюкавин назвал Кокорина лучшим форвардом в истории РПЛ: «Есть чему поучиться»
Константин Тюкавин назвал Александра Кокорина лучшим нападающим в истории Мир РПЛ.
– Кто для тебя топ-1 из нападающих за всю историю РПЛ?
– Саша Кокорин.
– Тебе, кстати, ни разу не говорили, что ты выбрал себе не того кумира?
– Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем.
А то, как он выглядел в матчах… Я смотрел только на это. Есть чему поучиться, – сказал форвард «Динамо» и сборной России.
Надеюсь не по схеме Кокорин и Фиорентина
Очень недалекий выбор кумира
По крайней мере Костя даже близко не похож ни на столба, сильного ли в подыгрыше или нет (Дзюба, Погребняк), ни на подвижного нападающего, предпочитающего собирать мячи по всему фронту атаки и порой эгоцентрично завязывающего игру на себе (Смолов, Кержаков)
Рывки, скорость, открывания за спину у молодого Кокорина были хорошие. С другим отношением к делу это был бы игрок для команды из зоны ЛЕ в Бундеслиге еще в свои 20 лет... Но случилось то, что случилось