Тюкавин назвал Кокорина лучшим форвардом в истории РПЛ: «Есть чему поучиться»

назвал лучшим нападающим в истории Мир .

– Кто для тебя топ-1 из нападающих за всю историю РПЛ?

– Саша Кокорин.

– Тебе, кстати, ни разу не говорили, что ты выбрал себе не того кумира?

– Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем.

А то, как он выглядел в матчах… Я смотрел только на это. Есть чему поучиться, – сказал форвард « » и сборной России.