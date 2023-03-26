«Кокорин был и остается мастером современного футбола». Сербский агент Асанович о посещении игры «Ариса»

Сербский агент Ненад Асанович назвал мастером современного футбола.

«Я посетил товарищескую игру « » и РФШ. В этой игре выделился Андрей Ивич: он забил и отдал голевой пас!

Что касается Кокорина в «Арисе», о нем даже не стоит говорить лишний раз. Он всегда был и остается мастером современного футбола», – сказал Асанович.

В этом сезоне Кокорин выступает на правах аренды за «Арис», куда он перешел из «Фиорентины». За кипрский клуб он провел 23 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.