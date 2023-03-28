Тренер «Ариса» о невызове Кокорина в сборную России: «Смысл ему туда ехать? Это товарищеские игры, которые ничего не решают»

Тренер « » считает, что не было смысла играть с Ираном и Ираком.

Нападающий кипрского клуба не был приглашен тренерским штабом сборной России на товарищеские матчи против этих команд.

– Вы рады, что Александр остался в расположении клуба и не получил травму в сборной, или были бы больше рады, если бы вашего футболиста все-таки вызвали в сборную России?

– Саше нечего доказывать. Это решение главного тренера сборной. Лично я был бы рад и тому, и другому решению.

– Значит, вы были рады, если Александр поехал в сборную России?

– Знаете, при всем уважении, не знаю, надо ли ему играть товарищеские матчи. Это товарищеские игры, которые ничего не решают. Какой смысл ему туда ехать? Официальные встречи – совсем другое.

– Вы не питаете надежд, что он попадет в сборную.

– Думаю, что нет. Не потому, что он в плохой форме и не подходит команде. Может быть, его не вызывают из-за возраста, или сборная готовится к чему-то в будущем, поэтому Саша не играет здесь большой роли. Я рад, что, он остался у нас. Вчера лично сказал ему, что он топ-футболист, и пошутил, что, если бы я его тренировал с 17-18 лет, то он дорос бы до топ-клуба.

– Что он ответил?

– Тоже пошутил и сказал, что с теми, кто в него верил, он всегда оправдывал ожидания, – сказал Алексей Шпилевский.