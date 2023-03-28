Тренер «Ариса» о невызове Кокорина в сборную России: «Смысл ему туда ехать? Это товарищеские игры, которые ничего не решают»

Теги Сборная России по футболу высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин товарищеские матчи (сборные) Алексей Шпилевский Футбол

Тренер «Ариса» считает, что Александру Кокорину не было смысла играть с Ираном и Ираком.

Нападающий кипрского клуба не был приглашен тренерским штабом сборной России на товарищеские матчи против этих команд. 

– Вы рады, что Александр остался в расположении клуба и не получил травму в сборной, или были бы больше рады, если бы вашего футболиста все-таки вызвали в сборную России? 

– Саше нечего доказывать. Это решение главного тренера сборной. Лично я был бы рад и тому, и другому решению.

– Значит, вы были рады, если Александр поехал в сборную России?

– Знаете, при всем уважении, не знаю, надо ли ему играть товарищеские матчи. Это товарищеские игры, которые ничего не решают. Какой смысл ему туда ехать? Официальные встречи – совсем другое.

– Вы не питаете надежд, что он попадет в сборную.

– Думаю, что нет. Не потому, что он в плохой форме и не подходит команде. Может быть, его не вызывают из-за возраста, или сборная готовится к чему-то в будущем, поэтому Саша не играет здесь большой роли. Я рад, что, он остался у нас. Вчера лично сказал ему, что он топ-футболист, и пошутил, что, если бы я его тренировал с 17-18 лет, то он дорос бы до топ-клуба.

– Что он ответил?

– Тоже пошутил и сказал, что с теми, кто в него верил, он всегда оправдывал ожидания, – сказал Алексей Шпилевский. 

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7 комментариев

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REDDEVIL
Пусть Саня пока на чиле сидит, че его тревожить матчами сборной
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Бухгалтер2021
так еще карпин сказал что итог матчей не важен
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Spartakus1984
Чел забивает в донной лиге в основном с пенальти,.Какая сборная?
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Apol
Я уж думал, что Картавый решил высказать никому ненужное мнение
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Kanan Jarrus
легенда соизволит приехать только на финал чм
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Tpy6kaMerlina
"Тоже пошутил и сказал, что с теми, кто в него верил, он всегда оправдывал ожидания"
Жестокая шутка, на самом деле
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Алексей Ненахов
Сейчас Терюшков ответит этому небожителю
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