Агент Кокорина: «Александр внес большой вклад в российский футбол. Молодые форварды воспитывались на игре»

Агент Александра Кокорина считает, что его клиент был ориентиром для молодых игроков благодаря трудолюбию.

Ранее нападающий « » назвал Кокорина лучшим форвардом в истории .

«Уважаю мнение Тюкавина. Сейчас Кокорин топ-форвард кипрской лиги. Несомненно, Александр внес большой вклад в российский футбол и дал понимание молодым игрокам, что можно с помощью трудолюбия и таланта в 18 лет являться одним из ориентиров для молодых футболистов.

Думаю, поэтому Тюкавин так высоко оценивает достижения Кокорина. Во-первых, Александр очень долго был на высоком уровне. Во-вторых, он показал молодым игрокам, что это осуществимо и реально.

Несомненно, молодые российские форварды, которые родились в начале нулевых, росли и воспитывались на игре Кокорина. Многие ребята смотрели и восхищались игрой Александра, он был ориентиром долгое время», – сказал Тимофей Бердышев.