Агент Кокорина: «Александр внес большой вклад в российский футбол. Молодые форварды воспитывались на игре»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Тимофей Бердышев агенты Константин Тюкавин Футбол

Агент Александра Кокорина считает, что его клиент был ориентиром для молодых игроков благодаря трудолюбию.

Ранее нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал Кокорина лучшим форвардом в истории РПЛ

«Уважаю мнение Тюкавина. Сейчас Кокорин топ-форвард кипрской лиги. Несомненно, Александр внес большой вклад в российский футбол и дал понимание молодым игрокам, что можно с помощью трудолюбия и таланта в 18 лет являться одним из ориентиров для молодых футболистов.

Думаю, поэтому Тюкавин так высоко оценивает достижения Кокорина. Во-первых, Александр очень долго был на высоком уровне. Во-вторых, он показал молодым игрокам, что это осуществимо и реально.

Несомненно, молодые российские форварды, которые родились в начале нулевых, росли и воспитывались на игре Кокорина. Многие ребята смотрели и восхищались игрой Александра, он был ориентиром долгое время», – сказал Тимофей Бердышев. 

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41 комментарий

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Данко Лазович
на его игре в ГТА вживую?))
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Basil Poliduris
в натуре!
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PilOt
"Молодые форварды воспитывались на его игре стулом"
Исправлено
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Tigo_Volchara93
Кокорин просто парень из простой семьи, в 25 лет стал ❗️долларовым ❗️ миллионном, никого не ограбив, ‼️не украв у ГОСУДАРСТВА ‼️ играя в любимую игру ❤️
Поэтому хейтеры Саши, вы за всю жизнь не проживете и одного дня что прожил Саня !
Играя на ЧМ, играя в ЛЧ, вживую слушая гимн лиги чемпионов, играя при 50-ти тысячах зрителей.
Поэтому думайте, прежде чем что-то кудахтать
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OneMind
Ответ Isshin88
Овечкин как ориентир ничем не лучше Кокорина.
Если брать чисто спортивную состовляющую, то очень хороший ориентир. Прекрасный игрок, который не прекращал своё развитие в игре. Да и в сборную всегда ехал с большим желанием и всегда рубился в ней по полной
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Isshin88
Ответ Кеша
Да уж . Лучше не надо таких ориентиров . Возьмите за пример Овечкина - в 17 лет благодаря труду и преданности хоккею уже в вышке играл с мужиками .
Овечкин как ориентир ничем не лучше Кокорина.
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Петр Васильев
Он бредит. Какой пример может дать уголовник? Разве что, как не попасть в тюрьму?
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deadjoker
Внес вклад одним ударом, так сказать.
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Алексей Антонов
Серьёзно? Тюкавину бы на Павлюченко равняться например
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Andrew Petrov
Кокорин был очень талантлив это бесспорно,но очень ленив и необуздан,теперь он сам наверное об этом жалеет,мог достичь большего чем чемп Кипра это точно
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GrandLoG
Ответ Кеша
Да уж . Лучше не надо таких ориентиров . Возьмите за пример Овечкина - в 17 лет благодаря труду и преданности хоккею уже в вышке играл с мужиками .
Ну справедливости ради Кокорин тоже рано хорошо играть начал с мужиками, только далньшейшего прогресс как такового не последовало. Кажется в тот год двое молодых выстрелили Дзагоев и Кокорин
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zer
спасибо за всё Легенде!
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Алексей Ненахов
Ровняться надо на Месси и Роналду , Ибрагимовича , Иньесту люди доказывали трудолюбием что нет невыполнимых задач
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Ковид 07.10.52
Началась пиар-компания по возвращению Кокорина в тюрьму, ой простите в РПЛ...
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Йозе_Марино
Как бы мне не был противен Дзюба, если бы это было сказано про него-согласился бы, но не про Кокору точно
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Рашпель793
Какой ориентир, такие и футболисты нынче ))
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oOdinn!
Ну, на самом деле показать каким д.....м НЕ надо быть, это тоже полезно.
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Дима Зезуль
Финты со стулом не забудутся никогда
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DebunkerOfMyths
"Таланта" - ну ОК, трудно поспорить, но "трудолюбия"?! WTF?!
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T622222
Ответ Кеша
Да уж . Лучше не надо таких ориентиров . Возьмите за пример Овечкина - в 17 лет благодаря труду и преданности хоккею уже в вышке играл с мужиками .
А в 20 уже в НХЛ свалил на 20 лет ))))
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nugoboss
Какой игрок такой и агент, до......и. 😡
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daladno?
Я серьезно - на основании чего делаются постоянно подобные выводы по Кокорину? Самый эффективный на тренировках? Статистика за карьеру далеко не впечатляет, как личность очень спорная для таких оценок. Не пытаюсь обидеть, пытаюсь понять.
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Иван Шуткин
Шта?) Воспитывались на его игре стулом по голове)) За такую игру назаказали его.
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tolstiy
да, многие поняли, что нужно пахать до 18 лет, всеми правдами и неправдами попасть в какой-то клуб пл и можно забивать кальян, фестивалить- всё, жизнь удалась....
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bopsulai
Он если и внес вклад, то в финансовое благополучие агента.
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