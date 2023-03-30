Уткин о словах Матыцина про Карпина: «Российские чиновники не могут представить, как можно не держаться за место, и считают, что остальные думают как они»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Футбол

Василий Уткин высказался о критике слов Валерия Карпина со стороны Олега Матыцина.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Мне пришла в голову короткая мысль, почему Матыцин возмутился словами Карпина. Дело в том, что господин Матыцин – чиновник.

Чиновником быть не стыдно, но российский чиновник, безусловно, просто не может себе представить, как можно не держаться за свое место. Это не может укладываться в голове чиновника. Если ты работаешь в городской управе, в министерстве, если сам являешься министром. Это просто не укладывается в голове. В этом вся суть.

А еще чиновники склонны думать, что все остальные думают как они. И тренера сборной они склонны считать чиновником, хотя это совершенно не так.

Заставляет задуматься предложение министра спорта тренеру определиться, с болельщиками он или нет. Это говорит министр спорта, который осуществляет государственную программу по расколу болельщиков. Одни принимают Fan ID, другие не принимают. Тут надо спросить министра спорта, а с кем он из болельщиков», – сказал журналист и блогер в видео на ютубе.

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57 комментариев

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Павел Мельников
Ответ Юрий Мятлин
Можно об этом просто не говорить. Ну да, ну да. Корпоротивная культура не для независимых людей, крутых парней. Что на уме, то на языке. Считать, что угодно можно, но не обо всем можно говорить в слух.
В ситуации, в которой оказалась сборная России по футболу (и чего уж там, вообще вся страна) - корпоративная культура очень важный момент, да.
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encaro_one
Ответ Red Line
ты различие между платформами и полноценными каналами понимаешь? ну и заодно расскажи, как официально смотреть Евроспорт в России?)
Расскажу, что надо уметь читать "все это было доступно Васе."
О полноценности или неполноценности платформ расскажи Амазону и DAZN
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Юрий Мятлин
Ответ Maxeg
Ну просто не надо путать понятия "держаться" и "дорожить". Что вообще для профессионала, знающего себе цену, означает "держаться за работу"? Интриговать, лебезить, "толкаться локтями" с другими претендентами, поступаться своими принципами? Человек добросовестно выполняет свою работу на оговоренных условиях. Зачем ему "держаться"? Он может ее любить, ценить, прикладывать усилия. Но если тебя ставят в условия, когда тебе приходится что-то предпринимать, помимо выполнения обязанностей , чтобы на ней оставаться, из серии "если что, другого найдем". Ну ок, находите. Более того, на определенной позиции человек, который не держится за работу любой ценой, будет намного полезнее, чем который держится. Потому что он может позволить себе независимое мнение, отстаивать свою позицию и т.д.
Можно об этом просто не говорить. Ну да, ну да. Корпоротивная культура не для независимых людей, крутых парней. Что на уме, то на языке. Считать, что угодно можно, но не обо всем можно говорить в слух.
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Red Line
Ответ encaro_one
ОККО, Евроспорт, яндекс-спорт, телеспорт, все это было доступно Васе.
ты различие между платформами и полноценными каналами понимаешь?
ну и заодно расскажи, как официально смотреть Евроспорт в России?)
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justburn
Ответ Павел Мельников
Подскажите ему, где лучше трудоустроиться. А то Василий глуп и не знает.
Очевидно же - на завод
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Басанг Басангов
Лучше Василия никто в России не может писать.
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teddy10
Конкретно и по делу. На месте Матыцина даже не пытался бы что-то отвечать Уткину. Любые его объяснения будут восприняты как оправдания
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Digger86
Ответ Al561
Тут надо спросить министра спорта, а с кем он из болельщиков ==================================================== Он с тем болельщиком, который придумал Fan ID))
Кто это, кстати? Автор закона по прежнему не известен
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Maxeg
Ответ Юрий Мятлин
Свободные люди, чего уж. Хочу сегодня, не хочу завтра...Классно. Приходишь такой к работодателю и говоришь ему...да я вообще-то не держусь за место... понятно?
Ну просто не надо путать понятия "держаться" и "дорожить". Что вообще для профессионала, знающего себе цену, означает "держаться за работу"? Интриговать, лебезить, "толкаться локтями" с другими претендентами, поступаться своими принципами? Человек добросовестно выполняет свою работу на оговоренных условиях. Зачем ему "держаться"? Он может ее любить, ценить, прикладывать усилия. Но если тебя ставят в условия, когда тебе приходится что-то предпринимать, помимо выполнения обязанностей , чтобы на ней оставаться, из серии "если что, другого найдем". Ну ок, находите. Более того, на определенной позиции человек, который не держится за работу любой ценой, будет намного полезнее, чем который держится. Потому что он может позволить себе независимое мнение, отстаивать свою позицию и т.д.
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encaro_one
Ответ Red Line
а расскажи, есть какая-то альтернатива срачтв?) какие российские якобы спортканалы ты ещё знаешь?)
ОККО, Евроспорт, яндекс-спорт, телеспорт, все это было доступно Васе.
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encaro_one
Как можно не держаться за место где за пинание члена 2 миллиона евро Валере дают + призовые даже за ничью? )
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Мистер Блин
Ответ Ясен Хююге
Да, Вася, браво, отличная мысль! Поэтому ты толком нигде не работаешь после того как с Матча опально ушел?)
он ушёл, потому что там одни шизофреники подневольные , если это не понятно и нужно объяснять. вот если бы второе слово твоего ника было из трёх букв, ты бы это сразу понял, а так...)))
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+4
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Hong Kil
У Карпина наверное специальный человек есть по связям с тусовочкой. Видимо всех пропагандистов обзвонил, третий день чистильщики отбеливают его.
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Мартинелли
Спорт - вне политики. Тогда почему бывший уголовник, а сейчас так называемый министр спорта лезет в футбол?
+1
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Вячеслав Суворов
А Вася может, когда хочет.
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Дмитрий Джи
Вася растоптал! молодец!
+4
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Павел Мельников
Ответ last_guard
Справедливости ради, главный тренер сборной России в любом виде спорта и есть по сути чиновник(достаточно посмотреть требования к его назначению, и то, кто его утверждает). Я конечно не знаю, на каких условиях год назад Карпин согласился продолжать работать со сборной, но если согласился, то надо иметь мотивацию, а его последнее высказывание как минимум неуместно и несоответствует "корпоративной" этике.
На самом деле с футболом немного не так работает. Да и даже в других видах спорта уже проклевываются самостоятельные мысли - есть такая конъюктура, как Вяльбе, а есть, например, Майгуров.
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Юрий Мятлин
Свободные люди, чего уж. Хочу сегодня, не хочу завтра...Классно. Приходишь такой к работодателю и говоришь ему...да я вообще-то не держусь за место... понятно?
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-4
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atomio
после того как Вася в батллах уделал хлопотливую тётеньку Соловьева - считаю что в остроумии и словесных перепалках в РФ среди публичных лиц Вася в топе однозначно
+11
-1
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CaSpeR-13
Это говорит человек который сначала поливал канделаки а потом пошел извиняться чтоб она на работу его взяла
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-5
-5
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waleri
Вася, задай при случае вопрос что думают чиновники Третьяку, Буре...
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a-fon
Особенно если место кресло прикипает к мягкой точке, что только законный наследник способен его получить.
+3
-1
+2
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Red Line
Ответ Ясен Хююге
Да, Вася, браво, отличная мысль! Поэтому ты толком нигде не работаешь после того как с Матча опально ушел?)
а расскажи, есть какая-то альтернатива срачтв?) какие российские якобы спортканалы ты ещё знаешь?)
+11
0
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ДЖИН
Уткин всё как на духу говорит. ТАк оно и есть на деле.
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last_guard
Справедливости ради, главный тренер сборной России в любом виде спорта и есть по сути чиновник(достаточно посмотреть требования к его назначению, и то, кто его утверждает). Я конечно не знаю, на каких условиях год назад Карпин согласился продолжать работать со сборной, но если согласился, то надо иметь мотивацию, а его последнее высказывание как минимум неуместно и несоответствует "корпоративной" этике.
0
-8
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