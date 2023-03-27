Депутат Хамзаев о словах Карпина: «В сборной стало слишком много понтов и мало футбола. Человек должен биться на этом посту, а он воспринимает это как «фи»
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что в сборной России стало много понтов.
Ранее Валерий Карпин, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
«Если у человека позиция: «Вы что думаете, мы тут за это место держимся?», а так, на секунду, это позиция главного тренера нашей футбольной сборной, то ему точно там не место.
Человек должен биться на этом посту, вся его работа должна быть направлена на результат и авторитет данной должности. Он же воспринимает это как «фи», а не как свою ответственность. Если он так просто готов отказываться от такой миссии, это о многом говорит.
У руля сборной должен быть хваткий, зоркий и боевой тренер, а вся дерзость должна быть направлена на своих подопечных [и проявляться] в игре команды на футбольном поле. В нашей сборной слишком много понтов, а футбола осталось мало», – сказал Хамзаев.
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
С врагами Отечества?
Играем товарняки, там вообще нет мотивации биться.
А цель какая у этих битв, наверное, примерно та же, что и у СВО, уж больше года сформулировать никто не может.
Что Терюшков, что Свищев, что Милонов, что этот Хамзаев-больные на всю голову
Как Антонио Конте, когда был здоров.
Как-то так?
Вы я смотрю на своем кресле в ГД бьетесь ?