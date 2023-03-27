Депутат Хамзаев о словах Карпина: «В сборной стало слишком много понтов и мало футбола. Человек должен биться на этом посту, а он воспринимает это как «фи»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Государственная дума Политика Матч ТВ Султан Хамзаев Футбол

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что в сборной России стало много понтов.

Ранее Валерий Карпин, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Если у человека позиция: «Вы что думаете, мы тут за это место держимся?», а так, на секунду, это позиция главного тренера нашей футбольной сборной, то ему точно там не место.

Человек должен биться на этом посту, вся его работа должна быть направлена на результат и авторитет данной должности. Он же воспринимает это как «фи», а не как свою ответственность. Если он так просто готов отказываться от такой миссии, это о многом говорит.

У руля сборной должен быть хваткий, зоркий и боевой тренер, а вся дерзость должна быть направлена на своих подопечных [и проявляться] в игре команды на футбольном поле. В нашей сборной слишком много понтов, а футбола осталось мало», – сказал Хамзаев.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

В чем проблема сборной Валерия Карпина

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23 комментария

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Циник Беспринципный
Черти! Как же вы противны, в, своём плебействе перед вождём и лже патриотизмом !
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Dmitry Stepanov
в текущем положении сборной вообще тренер не нужен, сами там раскидаются кто когда будет играть
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Kit244098
La Cretino. И это всё о нём))
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СИ
Депутаты, хватит слов, пора переходить к делу о наведении порядка в нашем футболе. Дело даже не в Карпине а в тех руководителях рфс и РПЛ которые разрешили ему занять место тренера и которые довели наш футбол до критического состояния. Я считаю Менять надо менять Митрофанова и Алаева на других умных профессионалов хорошо разбирающих в футболе - как в хоккее в руководстве которого стоят умные люди и из хоккея.
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Мирзоанис Якубов
Я так понимаю каждый госдуровский высер считает нужным полить говном Валеру
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Superkenguroo
С кем биться-то?
С врагами Отечества?
Играем товарняки, там вообще нет мотивации биться.
А цель какая у этих битв, наверное, примерно та же, что и у СВО, уж больше года сформулировать никто не может.
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Harun Kamara
Ответ Дмитрий Агалаков
Почему депутат Хамзаев, уровень интеллекта у которого ниже, чем у волнистого попугайчика, до сих пор в ГД? Почему он не сделает одолжение для страны и не уйдёт с поста депутата, перестав позорить и государство, и себя?
Да такое можно сказать про всех в ГД
Что Терюшков, что Свищев, что Милонов, что этот Хамзаев-больные на всю голову
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T622222
Больше всех понтов и мало дела у депутатов! Валера даже рядом не стоял….
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Дмитрий Агалаков
Почему депутат Хамзаев, уровень интеллекта у которого ниже, чем у волнистого попугайчика, до сих пор в ГД? Почему он не сделает одолжение для страны и не уйдёт с поста депутата, перестав позорить и государство, и себя?
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трахтенберг месть коней
Высказывания депутатов очень красноречиво говорят о том, что они за свою должность умрут и убьют, но никому не отдадут. Поэтому обратная позиция их вводит в ступор...
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Кокич
Тренер должен рвать и метать у бровки.
Как Антонио Конте, когда был здоров.
Как-то так?
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Sinister Kid
Да выгоните уже Валеру наконец. И борца поставьте, который каждый день будет флаг поднимать и гимн петь.
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Фут.Боль
Вот мнения Хамзаева точно не хватало. Он точно работает во благо страны. Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", который начинал свою "карьеру" в Дагестане, прославился тем, что устраивал показные рейды по магазинам прессуя беззащитных продавцов за продажу водки и пива во внеурочные часы. Как бы это удивительно не казалось, но Хамзаев числился членом совета директоров одного из крупнейших производителей вина в России «Геррус групп» (также известная как «Кубанские вина»).
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Sergey Kuznetsov
ну так пусть сразу выскажутся, зачем растягивать на месяц то, что вообще внимания не заслуживает! какая то заторможенная реакция
Не, здесь другое: здесь пиар.
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Юрий Кечко
Это чудик на уровне Терешкова
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Sergey Kuznetsov
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Боюсь, что не последний.
ну так пусть сразу выскажутся, зачем растягивать на месяц то, что вообще внимания не заслуживает! какая то заторможенная реакция
+1
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Abdul Aziz
не защищаю Карпина, но смешно,когда эти бездельники что-то комментируют..
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Andrew Petrov
это точно,следующий сбор футболеров нужно провести где нибудь в горах Чечни или Дагестана,пусть духом и смыслом пропитаются наши "звезды"
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Ильяс Ф.
Хамзаев прав эстонца надо гнать со сборной
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melmi
Опять эти со своими «бится-бороться»
Вы я смотрю на своем кресле в ГД бьетесь ?
+3
-1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Sergey Kuznetsov
ещё один
Боюсь, что не последний.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Подскажите, пожалуйста, сколько депутатов ещё не высказались по этой наиважнейшей для жизни России теме.
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Sergey Kuznetsov
ещё один
+4
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