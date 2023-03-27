Депутат Хамзаев о словах Карпина: «В сборной стало слишком много понтов и мало футбола. Человек должен биться на этом посту, а он воспринимает это как «фи»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что в сборной России стало много понтов.

Ранее Валерий Карпин, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Если у человека позиция: «Вы что думаете, мы тут за это место держимся?», а так, на секунду, это позиция главного тренера нашей футбольной сборной, то ему точно там не место.

Человек должен биться на этом посту, вся его работа должна быть направлена на результат и авторитет данной должности. Он же воспринимает это как «фи», а не как свою ответственность. Если он так просто готов отказываться от такой миссии, это о многом говорит.

У руля сборной должен быть хваткий, зоркий и боевой тренер, а вся дерзость должна быть направлена на своих подопечных [и проявляться] в игре команды на футбольном поле. В нашей сборной слишком много понтов, а футбола осталось мало», – сказал Хамзаев.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

В чем проблема сборной Валерия Карпина