Спортивный психолог: «У Карпина позиция психически здорового человека. Если бы он сказал, что умрет за должность в сборной, было бы странно»
Спортивный психолог проанализировал слова Валерия Карпина.
Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
«С точки зрения логики Карпин действует правильно. Было бы странно, если бы он сказал, что застрелится или умрет за свою должность. Это был бы неумный ответ.
В психологии всех тренеров заложена мысль, что его могут уволить или сместить с поста главного тренера. Да, такое бывает. Нужно это осознавать и не бояться этого как смерти.
Тем более Карпин сказал еще другую фразу, что ему нравится работать в сборной. То есть, эта работа его привлекает, не работать ему не понравится. Но увольнение не будет для него трагедией. Это позиция психически здорового человека.
Конечно, психологическая позиция Карпина сейчас очень сложная в связи с отстранением национальной команды. Непонятно, что будет дальше, многие требуют результатов прямо сейчас, происходит большое давление в и так непростых условиях. Ему нужно заново строить сборную после Черчесова, мотивировать игроков играть за сборную в таких условиях бана.
Много задач, которые решить сейчас трудно. Но он не делает из этого невероятно тяжелую ношу. Он осознает все свои обязанности и трудности, но не обязывает себя страдать из-за этого. Вполне хорошая, здоровая позиция», – сказал Вадим Гущин.
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
А психически здоровый человек думает что говорит.
Резолюция на сообщении военного атташе в Эстонии В.И. Тупикова (от 26 мая 1937)
Т. Молотову, т. Ворошилову. Следует выяснить, почему наш военный спортивный психолог т. Гущин счел нужным сообщить нам о позиции т. Карпина. Вывести из состава КПСС т. Гущина с последующей отправкой в оздоровительный лагерь на о. Колгуев.