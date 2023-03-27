Спортивный психолог: «У Карпина позиция психически здорового человека. Если бы он сказал, что умрет за должность в сборной, было бы странно»

Спортивный психолог проанализировал слова Валерия Карпина.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«С точки зрения логики Карпин действует правильно. Было бы странно, если бы он сказал, что застрелится или умрет за свою должность. Это был бы неумный ответ.

В психологии всех тренеров заложена мысль, что его могут уволить или сместить с поста главного тренера. Да, такое бывает. Нужно это осознавать и не бояться этого как смерти.

Тем более Карпин сказал еще другую фразу, что ему нравится работать в сборной. То есть, эта работа его привлекает, не работать ему не понравится. Но увольнение не будет для него трагедией. Это позиция психически здорового человека.

Конечно, психологическая позиция Карпина сейчас очень сложная в связи с отстранением национальной команды. Непонятно, что будет дальше, многие требуют результатов прямо сейчас, происходит большое давление в и так непростых условиях. Ему нужно заново строить сборную после Черчесова, мотивировать игроков играть за сборную в таких условиях бана.

Много задач, которые решить сейчас трудно. Но он не делает из этого невероятно тяжелую ношу. Он осознает все свои обязанности и трудности, но не обязывает себя страдать из-за этого. Вполне хорошая, здоровая позиция», – сказал Вадим Гущин.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

В чем проблема сборной Валерия Карпина