Зюганов о словах Карпина: «Недопустимо быть немотивированным на посту тренера сборной России»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Государственная дума Политика Матч ТВ Геннадий Зюганов Футбол

Геннадий Зюганов раскритиковал Валерия Карпина за недостаток мотивации.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Если тренер дал согласие возглавлять национальную сборную, он должен быть абсолютно мотивирован каждый день, каждый матч вне зависимости от статуса игры или турнира.

Он заранее должен знать, как будет готовить ребят, что им будет говорить, откуда брать резерв. Когда я начинал в сельской школе, преподавал математику и военное дело, никто не мог и подумать, что мы, ребята с окраины Орловской области, способны выдвинуть свою команду в райцентр. Но мы тренировались всю зиму, даже в волейбол играли на снегу, чтобы быть готовыми. Приехали, обыграли всех именитых и знаменитых.

Надо готовиться, тренироваться вне зависимости от того, допущен ты до официальных соревнований или нет.

Быть немотивированным на посту главного тренера сборной России недопустимо», – сказал председатель центрального комитета КПРФ, руководитель фракции партии в Госдуме.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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29 комментариев

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Sashafut
Ответ KLINTAN-din
Недопустимо носить название коммунистической партии, будучи право-охранительской подстилкой власти.
Он соблюдает вертикаль власти)
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feanor
И все бы ничего, но сам дедюшка Зю в свое время почему-то не нашел у себя мотивации бороться за уже выигранные выборы, зато сейчас в коучи заделался
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suwor
Вчера на "Матч ТВ" обсуждали ответы Карпина по этому поводу. Объяснение там было, примерно, таково: за место гл.тренера не держится не в том смысле, что это денежная и авторитетная должность. Просто если вдруг руководство посчитает, что Карпин не способен плодотворно работать со сборной в таких особых условиях, то он ни коим образом не будет цепляться за эту должность всеми возможными и невозможными способами. Геннадий Андреевич на этот раз что-то, видимо. попутал...
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Sashafut
Нам всем надо сплотиться!)
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Сэйлор Мун
Ответ CONST_VAN_G
коммунистов в том числе и таких ручных давно запретили и приравняли к нацистам в развитых страных. два сапога пара...
а в некоторых типа "развитых" странах почитают всяких нацистских Бандер, при этом называя в их честь улицы.
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Джесси Пинкман
Тебя забыли спросить, овощ гнилой.
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screenager
К товарищам по госдуме вопросов нет, а вот Валера главный враг
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Уолтер Собчак
Ещё более недопустимо - быть немотивированным главой оппозиционной партии, который за десятилетия даже не пытался навязать борьбу правящей власти, став её холуём.
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Russ Ivan
Тег Зюганова на Спортсе, теперь я видел всё...
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-1
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Сэйлор Мун
Ответ savik-A.M.
А какая может быть мотивация в условиях не участия в турнирах ?
да у них даже когда участвовали не было мотивации, кроме ЧЕ 2008, ну и чуть чуть на ЧМ 2022. Все остальное мрак.
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Н.Ф.
Недопустимо быть 30 лет во главе партии и ни разу не победить на выборах.
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Харламов Никита
этож не кнопочки ЗА в ГосДуре нажимать - тамА мотивация не нужна 🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
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KLINTAN-din
Недопустимо носить название коммунистической партии, будучи право-охранительской подстилкой власти.
+1
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Quiet Dad
Да все давно всё что Валера сказал поняли. Всё нормально он сказал. Политиканы то что с катушек слетели? Один, второй, третий, мостовой, булыкин...
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CONST_VAN_G
коммунистов в том числе и таких ручных давно запретили и приравняли к нацистам в развитых страных. два сапога пара...
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окечуква
Зюганыч мудрит, а все ведь проще. Надо Валеру этого в ГУЛАГ или расстрелять.
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Сэйлор Мун
а с чего бы Карпину быть мотивированным, как и остальным позорникам из сборной? деньги рекой текут независимо от результата. понтов куча. и это касается наших ногомячистов последних лет 20 минимум.
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Foma T
а мозги крутить на протяжении 30 лет значит допустимо)
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Варлампий Варлампий
Вкусный оклад - вот и вся мотивация. Поставьте ему зп 100 тысяч рублей и спросите о любви к Родине. Удивитесь.
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Severfan
Быть немотивированным на посту кандидата в прездитенты России ещё недопустимее, Геннадий Зюганович
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savik-A.M.
Ответ Sodad
Я так понимаю массированная атака на Карпина началась неспроста. Кажись усатый пес Газзаев мутит воду ради собутыльников в лице Гершковича.
А ему то что из этого ? Тут травля на фоне что типа Карпин не достаточно патриот , ему сейчас и гражданство эстонское припомнят
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savik-A.M.
А какая может быть мотивация в условиях не участия в турнирах ?
+1
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KING_OF_RUSSIA
Пусть теперь выступит в госдуме и скажет тоже самое депутатам и чиновникам.
🤡🤡🤡 у руля только к таким как Карпин требования выдвигать могут, против своих же - язык в жопу засовывают
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Cruel Snake
Тут как говорится, послушай коммуниста и сделай наоборот
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Лимит Лимитович
Когда этот футбольный фанат вообще последний раз футбол смотрел, интересно
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