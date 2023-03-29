«Захочет «Газпром» – поставят Семака в сборную, даже не спрашивая у министра и РФС. Если тренер слаб в подковерной игре, его могут убрать в любую секунду». Масалитин о Карпине

описал влиятельность « » на примере сборной России и « ».

«Когда человек приходит тренером в клуб или сборную, он пишет сразу два заявления: о зачислении и об увольнении. Когда его уволят, никто не знает. Если это по спортивным причинам – хорошо. Но если тренер слаб в подковерной игре, что в России частое явление, то его могут убрать в любую секунду независимо от него.

Карпин пришел в сборную – он не хочет, чтобы в это кто-то влезал, он несет за это ответственность, как тренер. И главное: Карпин хочет быть независимым от всех чиновников. Он приходит и хочет передать свое мастерство и тренерское знание. А что он может передать? После тура команда собирается: кто в плохом настроении, кто в хорошем, кто с микротравмой. А через три дня – игра. Чему он может научить за эти три дня?

Любое чиновничье место стоит определенных денег. К сожалению, в России так. Информация в интернете, уголовные дела. И Карпин за это чиновничье место не держится. Он пришел отдать все свои знания. Он максималист, поэтому он не будет держаться за место, а отдаст себя всего.

Захочет «Газпром» – поставят в сборную. Даже не будут спрашивать у министра спорта и – просто поставят Семака. Карпин не держится? А что ему держаться? Он пришел давать результат, но не держаться за должность. Это бессмысленно, если тебя могут в любой момент снять», – сказал бывший форвард ЦСКА.