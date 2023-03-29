«Захочет «Газпром» – поставят Семака в сборную, даже не спрашивая у министра и РФС. Если тренер слаб в подковерной игре, его могут убрать в любую секунду». Масалитин о Карпине

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Газпром Валерий Карпин Валерий Масалитин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Чемпионат.com Футбол

Валерий Масалитин описал влиятельность «Газпрома» на примере сборной России и «Зенита».

«Когда человек приходит тренером в клуб или сборную, он пишет сразу два заявления: о зачислении и об увольнении. Когда его уволят, никто не знает. Если это по спортивным причинам – хорошо. Но если тренер слаб в подковерной игре, что в России частое явление, то его могут убрать в любую секунду независимо от него.

Карпин пришел в сборную – он не хочет, чтобы в это кто-то влезал, он несет за это ответственность, как тренер. И главное: Карпин хочет быть независимым от всех чиновников. Он приходит и хочет передать свое мастерство и тренерское знание. А что он может передать? После тура команда собирается: кто в плохом настроении, кто в хорошем, кто с микротравмой. А через три дня – игра. Чему он может научить за эти три дня?

Любое чиновничье место стоит определенных денег. К сожалению, в России так. Информация в интернете, уголовные дела. И Карпин за это чиновничье место не держится. Он пришел отдать все свои знания. Он максималист, поэтому он не будет держаться за место, а отдаст себя всего.

Захочет «Газпром» – поставят Семака в сборную. Даже не будут спрашивать у министра спорта и РФС – просто поставят Семака. Карпин не держится? А что ему держаться? Он пришел давать результат, но не держаться за должность. Это бессмысленно, если тебя могут в любой момент снять», – сказал бывший форвард ЦСКА.

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22 комментария

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Виталик Украинский
Ответ Уся Ваткин
Вообще-то он чемпион и обладатель кубка СССР, единственный отечественный форвард, кто забивал и 3, и 4, и 5 голов в одном матче.
Ну, и...? Это как-то гарантирует от маразма?
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Leonid73
Боже мой, какая куча глупостей нагорожена Массалитиным, а главная - подкинут образ безупречного мастера, действующего тренера сборной. Вот впряглась бригада толкователей-защитников Карпина поправлять прямо или косвенно ходы его представлений и мыслей. Ну и хохма!
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Михаил Савченко
Чёт не вспомнил ни одного тренера сборной России, которого убрали из-за "подковерной игры"
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Mitya26
А Миллер за газовую трубу держится.
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Злодей Спб
До марта я был категорически против Семака в сборной даже в виде совмещения - он вполне себе даёт результат в Зените и ему не нужна эта лишняя нагрузка.

Но тут мы перетёрли с коллегами и решили, что Семака вполне можно отправить в сборную в режиме совмещения. Чтобы заиграл Малкома и Клаудиньо. Миссию выполнит - подаст в отставку через год как Слуцкий :)
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Камбоджа Иванов
Семак настолько "сильный тренер в подковерной игре", что даже не знает продлил ли контракт Караваев, а с Дзюбой и Оздоевым даже не обсуждал их отказ от продления контрактов с Зенитом.
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aek4
Ответ Уся Ваткин
Вообще-то он чемпион и обладатель кубка СССР, единственный отечественный форвард, кто забивал и 3, и 4, и 5 голов в одном матче.
Мне почему то запомнилось что бухал он сильно.
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Ярик01
Миллер (Газпром, Зенит) не будет "спрашивать" у Дюкова (Газпром-нефть, Зенит). В какой реальности этот человек находится.
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Ковид 07.10.52
Захочет «Газпром» – поставят Семака в сборную. Даже не будут спрашивать у министра спорта и РФС – просто поставят Семака...
Зарема, ты не одна...в полку оппозиции к газовому беспределу прибыло.
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Уся Ваткин
Вообще-то он чемпион и обладатель кубка СССР, единственный отечественный форвард, кто забивал и 3, и 4, и 5 голов в одном матче.
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schwein
Очередного деда откопали на кухне?
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WSW
Ответ Михо
Зачем Газпрому сейчас сборная? Будут внутренние чашки штамповать
Уже давно штампуют. И будут штамповать.
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WSW
Ответ Nerazzurri-88
Что за бред? Если сравнивать Семака и Карпина- "под ковром", Валера его уделает точно.
Откуда инфа ? Ты подковёрный профи ?
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WSW
Масалитин. Эксперт. СпортсСру молодчики !!!
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иван кочубей
бредятина
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Pelerin
Ответ fil_spb
"Когда вы говорите, Валерий Масалитин, впечатление такое, что вы бредите!" почти (с)
Зачем так длинно? Всё ведь до тебя придумано - "вывсёврёти"!
Не благодари ;)
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Ростов-на-Дону
Карпин на писюне, вас, видал! Под ковром он не играет.
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Nerazzurri-88
Что за бред? Если сравнивать Семака и Карпина- "под ковром", Валера его уделает точно.
+8
-2
+6
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ТрактоПоктер
Как Зарема смолвил ....
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fil_spb
"Когда вы говорите, Валерий Масалитин, впечатление такое, что вы бредите!" почти (с)
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Tigo_Volchara93
Мда уж, открыто говорят что место чиновника можно купить, интересно куда мы движемся…
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Михо
Зачем Газпрому сейчас сборная? Будут внутренние чашки штамповать
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