«Захочет «Газпром» – поставят Семака в сборную, даже не спрашивая у министра и РФС. Если тренер слаб в подковерной игре, его могут убрать в любую секунду». Масалитин о Карпине
Валерий Масалитин описал влиятельность «Газпрома» на примере сборной России и «Зенита».
«Когда человек приходит тренером в клуб или сборную, он пишет сразу два заявления: о зачислении и об увольнении. Когда его уволят, никто не знает. Если это по спортивным причинам – хорошо. Но если тренер слаб в подковерной игре, что в России частое явление, то его могут убрать в любую секунду независимо от него.
Карпин пришел в сборную – он не хочет, чтобы в это кто-то влезал, он несет за это ответственность, как тренер. И главное: Карпин хочет быть независимым от всех чиновников. Он приходит и хочет передать свое мастерство и тренерское знание. А что он может передать? После тура команда собирается: кто в плохом настроении, кто в хорошем, кто с микротравмой. А через три дня – игра. Чему он может научить за эти три дня?
Любое чиновничье место стоит определенных денег. К сожалению, в России так. Информация в интернете, уголовные дела. И Карпин за это чиновничье место не держится. Он пришел отдать все свои знания. Он максималист, поэтому он не будет держаться за место, а отдаст себя всего.
Захочет «Газпром» – поставят Семака в сборную. Даже не будут спрашивать у министра спорта и РФС – просто поставят Семака. Карпин не держится? А что ему держаться? Он пришел давать результат, но не держаться за должность. Это бессмысленно, если тебя могут в любой момент снять», – сказал бывший форвард ЦСКА.
Но тут мы перетёрли с коллегами и решили, что Семака вполне можно отправить в сборную в режиме совмещения. Чтобы заиграл Малкома и Клаудиньо. Миссию выполнит - подаст в отставку через год как Слуцкий :)
Зарема, ты не одна...в полку оппозиции к газовому беспределу прибыло.
Не благодари ;)