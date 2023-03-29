«Спартак» потратил 4,8 млн евро и более 267 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех в России в 2022-м. «Зенит» – 2-й, ЦСКА и «Локо» – в топ-3

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«Спартак» потратил на выплаты посредникам больше всех клубов России в 2022 году.

Это следует из опубликованных РФС сведений о выплатах клубов посредникам за прошлый год.

Общие суммы вознаграждений составили 1,1 млрд рублей, 1 млн долларов США и 23 млн евро.

Больше всех потратили на данные услуги «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».

1. «Спартак» – 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов

2. «Зенит» – 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро

3. ЦСКА – 910 881 долларов, 6 582 253,47 евро

4. «Локомотив» – 364 644 646,8 рублей.

5. «Ростов» – 181 879 515,78 рублей

6. «Динамо Москва» – 24 005 400 рублей, 2 105 847 евро

7. «Торпедо» – 16 885 935 рублей, 1 320 000 евро

8. «Сочи» – 672 000 евро, 28 550 000 рублей

9. «Краснодар» – 22 500 000 рублей, 643 875 евро, 100 000 долларов

10. «Оренбург» – 45 435 650 рублей

11. «Крылья Советов» – 43 060 000 рублей

12. «Пари НН» – 30 161 480 рублей

13. «Ахмат» – 17 112 600 рублей

14. «Рубин» – 5 000 000 рублей, 125 000 евро

15. «Химки» – 160 000 евро

16. «СКА Хабаровск» – 4 856 940 рублей

17. «Родина» – 2 500 000 рублей

18. «Алания Владикавказ» – 2 250 000 рублей

19. «Черноморец» – 1 585 000 рублей

20. «Чайка» – 1 160 500 рублей

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69 комментариев

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Гекдениз Кардениз
Торпедо 1320000 евро))) это за кого за весь этот сброд с Авито?))
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Дмитрий9779
Ответ Verhovn
Ну ты вспомнил. Если покопаться, то можно найти, а тебе зачем?
Да тут некоторые фигуристы, поддерживаемые партнером что-то про махинации и мутки пишут.
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Gibraltar
1 место 😂
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Verhovn
Ответ Савелий Крапивкин
Спартак - 1ый Зенит - 2ой ЦСКА - 3ий …. Локомотив в топ-3.. 🤔
Сказал Сава Крапивкин и задумался: что-то не то🤣
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Савелий Крапивкин
Спартак - 1ый
Зенит - 2ой
ЦСКА - 3ий ….
Локомотив в топ-3.. 🤔
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dimitrii36
Ответ Verhovn
Ну ты вспомнил. Если покопаться, то можно найти, а тебе зачем?
блеснул так сказать, воспоминаниями
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Verhovn
Ответ Дмитрий9779
Напомните,а где сейчас супер воротчик Романьоли?
Ну ты вспомнил. Если покопаться, то можно найти, а тебе зачем?
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goshforever
Федун ушёл в августе. Интересно, как эти деньги распределяются до и после.

Локомотив в 2022 тоже прекрасен.
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Дмитрий9779
Напомните,а где сейчас супер воротчик Романьоли?
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Verhovn
Ответ Lavinka
Надо было на посредника учится ...
Эт точно) немножко где-то даже жаба душит, если ты понимаешь))
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kutavlik
Ау, депутаты-законодатели, не пора ли принимать ограничивающие законы по этому поводу, причем так же оперативно, как фануйди!!!???
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dimitrii36
Ответ Александр Жердин
"Мажу утром бутеброд, сразу мысль - а как народ?"(С)
по - немецки цацкипецки, а по - русски бутерброд
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Diablosax
Важно показать какая это доля от затрат на игроков за этот же период. Потому что какие то клубы по цифрам могут оказаться рядом, но по факту одни заплатили посредникам 30%, а другие 10%.

Э - эффективность
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Александр Жердин
Ответ dimitrii36
так все заботятся о нас
"Мажу утром бутеброд, сразу мысль - а как народ?"(С)
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Lavinka
Надо было на посредника учится ...
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Verhovn
Какие щедрые владельцы. Аж больше лярда подарили... А всё бедно живём)
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Ювенский Туринтус
Ну что вы разнервничались. Дайте мужчинам снимать апарты в Москва-Сити, кататься на Бентли и кушать омаров в Вайт Рэбит. Иначе это будут делать солдаты Наты!
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Тайосич
schwein, это меняет то, что ты как обычно соврал про 5-6 лет подряд. Ну и опять же не надо забывать про сокрытие выплат агентам, когда Зенит закупался аргентинцами.

Ну и агентам платят не только при трансферах, но и при каждом продлении контракта.
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dimitrii36
Ответ schwein
Я скинул инфу за промежуток, за 5 лет. Там у Спартака двукратная фора перед вторым местом.
так в налоговую скинь, мне "луну" крутить не нужно, я и без цифр имею представление что к чему, енто не обеляет многодовки твоего клуба, а фразу "держите вора" кричать, обычное дело, не пытайтесь остаться в белом, со мной такие штуки не проходят
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Verhovn
Ответ schwein
А, ну это все меняет. Теперь Спартак больше не бездарный клуб, выплачивающий агентам в среднем до 50% от стоимости трансфера. Пацаны, Тайосич все разрулил, расходимся.
Гыы🤣
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schwein
Ответ Тайосич
schwein, https://www.rfs.ru/news/213393 В 2020 первым был Зенит, более 8 млн евро. Плюс смешная история была, когда Зенит скрыл выплаты агентам, когда была ковровая закупка аргентинцев.
А, ну это все меняет. Теперь Спартак больше не бездарный клуб, выплачивающий агентам в среднем до 50% от стоимости трансфера.
Пацаны, Тайосич все разрулил, расходимся.
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SMART789
По вливаниям в спецпроекты и пиар еще больше, а если считать с ручными ТГ помойками будет больше всех вместе взятых
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Тайосич
FNT,

6 млн евро - много? Это даже на зарплату Малкому не хватит. Смешно вообще говорить про траты других клубов, когда в РПЛ есть один клуб, тратящий 150 млн долларов на 3х футболистов.
+3
-6
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КБ Сергей
Теперь абсолютно ясно, чем занимается РФС. А то все только и говорят, бездельники, лентяи!!! Работают люди. Шарить по карманам - это вам не просто так.))
+2
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schwein
Ответ dimitrii36
промежуток должен быть
Я скинул инфу за промежуток, за 5 лет. Там у Спартака двукратная фора перед вторым местом.
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