«Спартак» потратил 4,8 млн евро и более 267 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех в России в 2022-м. «Зенит» – 2-й, ЦСКА и «Локо» – в топ-3

«Спартак» потратил на выплаты посредникам больше всех клубов России в 2022 году.

Это следует из опубликованных РФС сведений о выплатах клубов посредникам за прошлый год.

Общие суммы вознаграждений составили 1,1 млрд рублей, 1 млн долларов США и 23 млн евро.

Больше всех потратили на данные услуги «Спартак», « », и «Локомотив».

1. « » – 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов

2. «Зенит» – 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро

3. ЦСКА – 910 881 долларов, 6 582 253,47 евро

4. « » – 364 644 646,8 рублей.

5. « » – 181 879 515,78 рублей

6. «Динамо Москва» – 24 005 400 рублей, 2 105 847 евро

7. «Торпедо» – 16 885 935 рублей, 1 320 000 евро

8. «Сочи» – 672 000 евро, 28 550 000 рублей

9. «Краснодар» – 22 500 000 рублей, 643 875 евро, 100 000 долларов

10. «Оренбург» – 45 435 650 рублей

11. «Крылья Советов» – 43 060 000 рублей

12. «Пари НН» – 30 161 480 рублей

13. «Ахмат» – 17 112 600 рублей

14. «Рубин» – 5 000 000 рублей, 125 000 евро

15. «Химки» – 160 000 евро

16. «СКА Хабаровск» – 4 856 940 рублей

17. «Родина» – 2 500 000 рублей

18. «Алания Владикавказ» – 2 250 000 рублей

19. «Черноморец» – 1 585 000 рублей

20. «Чайка» – 1 160 500 рублей