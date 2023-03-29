«Спартак» потратил 4,8 млн евро и более 267 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех в России в 2022-м. «Зенит» – 2-й, ЦСКА и «Локо» – в топ-3
«Спартак» потратил на выплаты посредникам больше всех клубов России в 2022 году.
Это следует из опубликованных РФС сведений о выплатах клубов посредникам за прошлый год.
Общие суммы вознаграждений составили 1,1 млрд рублей, 1 млн долларов США и 23 млн евро.
Больше всех потратили на данные услуги «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».
1. «Спартак» – 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов
2. «Зенит» – 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро
3. ЦСКА – 910 881 долларов, 6 582 253,47 евро
4. «Локомотив» – 364 644 646,8 рублей.
5. «Ростов» – 181 879 515,78 рублей
6. «Динамо Москва» – 24 005 400 рублей, 2 105 847 евро
7. «Торпедо» – 16 885 935 рублей, 1 320 000 евро
8. «Сочи» – 672 000 евро, 28 550 000 рублей
9. «Краснодар» – 22 500 000 рублей, 643 875 евро, 100 000 долларов
10. «Оренбург» – 45 435 650 рублей
11. «Крылья Советов» – 43 060 000 рублей
12. «Пари НН» – 30 161 480 рублей
13. «Ахмат» – 17 112 600 рублей
14. «Рубин» – 5 000 000 рублей, 125 000 евро
15. «Химки» – 160 000 евро
16. «СКА Хабаровск» – 4 856 940 рублей
17. «Родина» – 2 500 000 рублей
18. «Алания Владикавказ» – 2 250 000 рублей
19. «Черноморец» – 1 585 000 рублей
20. «Чайка» – 1 160 500 рублей
Зенит - 2ой
ЦСКА - 3ий ….
Локомотив в топ-3.. 🤔
Локомотив в 2022 тоже прекрасен.
Э - эффективность
Ну и агентам платят не только при трансферах, но и при каждом продлении контракта.
Пацаны, Тайосич все разрулил, расходимся.
6 млн евро - много? Это даже на зарплату Малкому не хватит. Смешно вообще говорить про траты других клубов, когда в РПЛ есть один клуб, тратящий 150 млн долларов на 3х футболистов.