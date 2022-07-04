Агент Бакаева о «Спартаке»: «В марте поняли, что невозможно экономически преодолеть мантру «мы не готовы его подписывать»

Агент Зелимхана Бакаева рассказал, почему «Спартак» не сохранил полузащитника.

Хавбек покинул московский клуб в качестве свободного агента и перешел в .

– Если бы в феврале не случилось того, что случилось…

– Бакаев уже в апреле переподписал бы контракт…

– Со ?

– Может, и со «Спартаком».

– А какая связь со «Спартаком»?

– Прямая. Поймите: все, что произошло в феврале, сильно повлияло на экономику клубов.

Бака своей игрой убедил всех. Мы бы подписались или в Европе, или в других ведущих топ-клубах России. Может быть, этим клубом был бы и «Спартак».

Но уже в марте, когда стало ясно, что в новый сезон «Спартак» войдет с другим бюджетом, мы поняли, что экономически преодолеть мантру «мы не готовы его подписывать» невозможно.

Мы хотели этого, но «Спартак», даже если бы там приняли другое решение, уже не смог себе бы это позволить, – сказал руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко.

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