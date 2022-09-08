Мевля согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Спартак»

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Защитник Миха Мевля согласился на снижение зарплаты ради перехода в «Спартак».

«Со «Спартаком» трудно не найти общий язык. Быстро пришли к решению, потому что не было времени уже особо. Первые переговоры прошли месяц назад, а более конкретно начали общаться после травмы Руслана Литвинова.

Контракт будет продлен, если Миха сыграет 90 процентов матчей? Мы бы поставили подпись, если бы там было прописано 99 процентов. Дело не в опции, здесь дело в том, что это «Спартак».

Миха принял это предложение с огромным удовольствием. Учитывая, что у нас было еще два года контракта с «Аланьяспором», Миха разорвал контракт и пришел в «Спартак» на меньшие деньги. Все потому что это «Спартак», туда два раза не зовут. Спортивный принцип был выше денежного.

Представьте, игрок в 32 года, имеющий миллионный контракт за границей, пошел на меньшие деньги. Это осознанный переход. Более того, Миха понимает, с каким давлением он столкнется. Он реально оценивает свои силы», – сказал агент защитника Евгений Новиков.

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