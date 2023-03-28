Сербский агент о будущем Баринова: «5 млн, как «Бешикташ», уже не предложат. По Европе шансов нет, интерес из Турции летом снова может быть»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Срджан Еремич Дмитрий Баринов агенты деньги Футбол

Сербский агент Срджан Еремич считает, что Дмитрий Баринов может летом уехать в Турцию.

Зимой сообщалось об интересе к полузащитнику «Локомотива» со стороны «Бешикташа», но клубам не удалось договориться о трансфере.

«По Баринову летом снова может быть интерес из Турции, это вполне реально, потому что он хороший игрок. По Европе шансов нет из-за политической ситуации. По нему и всем остальным российским футболистам точно не будет предложений летом.

Сколько турки могут предложить за Баринова? Вопрос скорее в том, за сколько его будет готов отдать «Локомотив». У него остается только год контракта, никто за него уже не предложит пять миллионов, как это делал «Бешикташ», – сказал Еремич.

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4 комментария

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Peter Parker
Мне кажется, что этот аргумент про политику «в пользу бедных». Играй Баринов или другой отечественный игрок на уровне условного Биллингема или вроде того, то спокойно бы уехал. Бизнес всегда договорится.
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Roman
Агент, конечно, мастер своих дел. Говорит, что Бешикташ предлагал за Баринова 5 лямов, но сам же Бешикташ и Локо говорили, что предложение было в 1 млн евро, не больше
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Антон Чугунов
Всегда есть чемпионаты дружественных стран. Сербия, Беларусь, Китай..
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red hikkikomori
никуда он уже не денется из нашего чемпа
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