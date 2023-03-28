Сербский агент о будущем Баринова: «5 млн, как «Бешикташ», уже не предложат. По Европе шансов нет, интерес из Турции летом снова может быть»

Сербский агент Срджан Еремич считает, что может летом уехать в Турцию.

Зимой сообщалось об интересе к полузащитнику « » со стороны « », но клубам не удалось договориться о трансфере.

«По Баринову летом снова может быть интерес из Турции, это вполне реально, потому что он хороший игрок. По Европе шансов нет из-за политической ситуации. По нему и всем остальным российским футболистам точно не будет предложений летом.

Сколько турки могут предложить за Баринова? Вопрос скорее в том, за сколько его будет готов отдать «Локомотив». У него остается только год контракта, никто за него уже не предложит пять миллионов, как это делал «Бешикташ», – сказал Еремич.