«Барса» хочет продлить контракт с Бальде до 2027 года с отступными в 1 млрд евро
«Барселона» хочет продлить контракт с Алексом Бальде.
Как сообщает Diario Sport, клуб хочет предложить 20-летнему защитнику контракт как минимум до 2027 года с перспективой роста зарплаты и отступными в размере 1 миллиард евро. «Барселона» дала игроку понять, что он будет постоянным игроком основы в следующем сезоне.
Отмечается, что препятствием для продления контракта может стать только ограничение зарплат в связи с финансовыми проблемами «Барселоны». Представители клуба ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем, обсуждая возможные варианты решения этого вопроса. «Барса» надеется согласовать условия нового контракта Бальде в ближайшее время, чтобы официально объявить о сделке в конце сезона.
Текущее соглашение Алекса Бальде с «Барселоной» действует до июня 2024 года. В этом сезоне защитник отдал 5 голевых передач в 23 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
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