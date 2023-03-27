«Барса» хочет продлить контракт с Бальде до 2027 года с отступными в 1 млрд евро

«Барселона» хочет продлить контракт с .

Как сообщает Diario Sport, клуб хочет предложить 20-летнему защитнику контракт как минимум до 2027 года с перспективой роста зарплаты и отступными в размере 1 миллиард евро. « » дала игроку понять, что он будет постоянным игроком основы в следующем сезоне.

Отмечается, что препятствием для продления контракта может стать только ограничение зарплат в связи с финансовыми проблемами «Барселоны». Представители клуба ведут переговоры с агентом игрока , обсуждая возможные варианты решения этого вопроса. «Барса» надеется согласовать условия нового контракта Бальде в ближайшее время, чтобы официально объявить о сделке в конце сезона.

Текущее соглашение Алекса Бальде с «Барселоной» действует до июня 2024 года. В этом сезоне защитник отдал 5 голевых передач в 23 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.