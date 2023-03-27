«Барса» хочет продлить контракт с Бальде до 2027 года с отступными в 1 млрд евро

Теги Барселона Ла Лига Жорже Мендеш агенты деньги Алекс Бальде Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Алексом Бальде.

Как сообщает Diario Sport, клуб хочет предложить 20-летнему защитнику контракт как минимум до 2027 года с перспективой роста зарплаты и отступными в размере 1 миллиард евро. «Барселона» дала игроку понять, что он будет постоянным игроком основы в следующем сезоне.

Отмечается, что препятствием для продления контракта может стать только ограничение зарплат в связи с финансовыми проблемами «Барселоны». Представители клуба ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем, обсуждая возможные варианты решения этого вопроса. «Барса» надеется согласовать условия нового контракта Бальде в ближайшее время, чтобы официально объявить о сделке в конце сезона.

Текущее соглашение Алекса Бальде с «Барселоной» действует до июня 2024 года. В этом сезоне защитник отдал 5 голевых передач в 23 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

9 комментариев

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alexis2020
Ответ rigobersong
Очень похож на Дэвиса, который в отличии от Альбы не только бегал на бровке и простреливал, а смещается в центр поля с мячом. Футболист будущего:)
Согласен, и техника тоже на высоком уровне, как и у Дэвиса)
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Alexlagodny
Ответ Роман
Барса всё надеется, что кто-то захочет купить и нарушить эти отступные в 1 млрд. евро.
Это не для того, чтобы заработать, а чтобы не увели, как Неймара.
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Сурхай Лукманов
Ответ Дри66линг Нейа
Не я думаю зря 1 млрд на ветер кидать!
Вот именно ты думаешь
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rigobersong
Ответ alexis2020
Очень интересный футболист. Думаю заменит Альбу на долгие годы
Очень похож на Дэвиса, который в отличии от Альбы не только бегал на бровке и простреливал, а смещается в центр поля с мячом. Футболист будущего:)
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Asad777
а что по поводу Месси?
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Роман
Барса всё надеется, что кто-то захочет купить и нарушить эти отступные в 1 млрд. евро.
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Дри66линг Нейа
Не я думаю зря 1 млрд на ветер кидать!
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alexis2020
Очень интересный футболист. Думаю заменит Альбу на долгие годы
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ATEC
Ошибка в возрасте и в имени, исправьте, он же не парень с улицы
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