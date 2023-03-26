«ПСЖ» готов вернуть Хави Симонса за 12 млн евро. Хавбек перешел в ПСВ бесплатно летом 2022-го
«ПСЖ» хочет вернуть Хави Симонса, перешедшего в ПСВ прошлым летом.
Как передает Foot Mercato со ссылкой на нидерландскую редакцию ESPN, парижане готовы активировать опцию выкупа полузащитника за 12 млн евро. Она будет доступна до середины 2024-го.
Не факт, что сам Симонс захочет возвращаться, и в связи с этим «ПСЖ» намерен предложить игроку подъемные в размере 4 млн евро, а также 4 млн евро комиссионных Рафаэле Пименте, его агенту.
19-летний полузащитник бесплатно перешел в клуб Эредивизи менее года назад и за 26 матчей в чемпионате забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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