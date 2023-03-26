«ПСЖ» готов вернуть Хави Симонса за 12 млн евро. Хавбек перешел в ПСВ бесплатно летом 2022-го

« » хочет вернуть , перешедшего в прошлым летом.

Как передает Foot Mercato со ссылкой на нидерландскую редакцию ESPN, парижане готовы активировать опцию выкупа полузащитника за 12 млн евро. Она будет доступна до середины 2024-го.

Не факт, что сам Симонс захочет возвращаться, и в связи с этим «ПСЖ» намерен предложить игроку подъемные в размере 4 млн евро, а также 4 млн евро комиссионных , его агенту.

19-летний полузащитник бесплатно перешел в клуб менее года назад и за 26 матчей в чемпионате забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.