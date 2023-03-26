«ПСЖ» готов вернуть Хави Симонса за 12 млн евро. Хавбек перешел в ПСВ бесплатно летом 2022-го

Теги ПСЖ высшая лига Нидерланды ПСВ лига 1 Франция агенты деньги Хави Симонс Рафаэла Пимента Футбол

«ПСЖ» хочет вернуть Хави Симонса, перешедшего в ПСВ прошлым летом.

Как передает Foot Mercato со ссылкой на нидерландскую редакцию ESPN, парижане готовы активировать опцию выкупа полузащитника за 12 млн евро. Она будет доступна до середины 2024-го.

Не факт, что сам Симонс захочет возвращаться, и в связи с этим «ПСЖ» намерен предложить игроку подъемные в размере 4 млн евро, а также 4 млн евро комиссионных Рафаэле Пименте, его агенту.

19-летний полузащитник бесплатно перешел в клуб Эредивизи менее года назад и за 26 матчей в чемпионате забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Эрнандес Эрнандес
Ответ Vladislove Dobry
Пусть в Барсу возвращается , нам бы пригодился .
Вам? На какой позиции играешь? 🤣
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Каба
Ответ Екн Лор
Гении, вместо того чтобы отдать в аренду, 12 млн потратят на ровном месте.
Так-то у него контракт с ПСЖ закончился и он перешёл в ПСВ. Может он не был сам лично заинтересован в дальнейшем прибывании в Париже? Или может в ПСЖ отпустили, пусть сам развивается, а там как получится. Хорошо, что хоть насильно не стали удерживать и не давать шансов поиграть, сейчас Симонс в ПСВ основной.
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LLiriKK
С таким заголовком глаза сломать можно - «ПСЖ», «ПСВ»…
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rigobersong
Ответ Los Galácticos
Как же ПСЖ бездарно сорит миллионами, трансферы у клуба как у школьника в фифе, все подряд гребут лишь бы просто чтобы было. Никакой стратегии развития, тупой мешок.
Они на 150 млн купили Витинью и Мендеша 2х перспективных игроков, Руиса и Солера просто хороший игроков, отличного Мукиеле и Ренато Саншеса в ротацию. Все игроки молодые, купленные за копейки, невменяемость это брать Мудрика за 100 млн, хотя так даже школьник в фифе не сделает, что общего ты тут нашел вообше непонятно:) Проблема ПСЖ в центральном защитнике, которую решат с приходом Шкриньяра и отсутствие топовой 9ки, хотя ПСЖ присутствие Кавани и Ибрагимовича как-то не помогало до этого, и результаты даже с топовым голеодором на острие были такие же:))
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Vladislove Dobry
Пусть в Барсу возвращается , нам бы пригодился .
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Metalloid
А потом они удивляются презрительному отношению со всего мира.
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che kaif
В чемпе Голландии и Экитике выбьет такую стату
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Олигофрен
Гениальный менеджмент ПСЖ! покупают потенциальную звезду всего за 12 миллионов евро. Хейтеры ФФП, вы где?
0
-1
-1
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Los Galácticos
Как же ПСЖ бездарно сорит миллионами, трансферы у клуба как у школьника в фифе, все подряд гребут лишь бы просто чтобы было. Никакой стратегии развития, тупой мешок.
+29
-3
+26
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Екн Лор
Гении, вместо того чтобы отдать в аренду, 12 млн потратят на ровном месте.
+9
-5
+4
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