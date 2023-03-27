Депутат Свищев: «Карпину стоит последить, что и как он говорит в СМИ. Он должен держаться за место, сборная – великая честь»

Депутат Дмитрий Свищев советует Валерию Карпину следить, что он говорит прессе.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«В моем понимании находится на своем месте и продолжит работу.

То, что он периодически допускает достаточно жесткие и резонансные высказывания, – это да. Наверное, ему стоит последить за тем, что и как он говорит в СМИ. Все‑таки он руководит национальной командой по футболу и выражает мнение сборной по отдельному виду спорта целой страны.

Зная Олега Васильевича Матыцина, могу сказать, что он очень сдержанный, очень тактичный и интеллигентный человек. Чтобы его спровоцировать на некие ответные реплики, надо очень постараться. Но я не вижу ничего трагичного в произошедшем. Думаю, каждый сделал свои выводы.

Поверьте мне, такие шансы выпадают раз в жизни. Возглавить национальную команду – великая честь для любого тренера. Поэтому Карпин должен держаться [за место], а держаться ему позволят лишь успехи нашей сборной», – сказал председатель комитета РФ по физической культуре и спорту.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии