Депутат Свищев: «Карпину стоит последить, что и как он говорит в СМИ. Он должен держаться за место, сборная – великая честь»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Государственная дума Дмитрий Свищев Олег Матыцин Политика Матч ТВ Футбол

Депутат Дмитрий Свищев советует Валерию Карпину следить, что он говорит прессе.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«В моем понимании Валерий Карпин находится на своем месте и продолжит работу.

То, что он периодически допускает достаточно жесткие и резонансные высказывания, – это да. Наверное, ему стоит последить за тем, что и как он говорит в СМИ. Все‑таки он руководит национальной командой по футболу и выражает мнение сборной по отдельному виду спорта целой страны.

Зная Олега Васильевича Матыцина, могу сказать, что он очень сдержанный, очень тактичный и интеллигентный человек. Чтобы его спровоцировать на некие ответные реплики, надо очень постараться. Но я не вижу ничего трагичного в произошедшем. Думаю, каждый сделал свои выводы.

Поверьте мне, такие шансы выпадают раз в жизни. Возглавить национальную команду – великая честь для любого тренера. Поэтому Карпин должен держаться [за место], а держаться ему позволят лишь успехи нашей сборной», – сказал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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63 комментария

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dimpa
Кто такой этот Сухосвищев? Этого ***** в химках видал, деревянными членами торговал
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d.xoxlov
Вот бы кто попросил депутата уточнить, что в его голове означает "держаться"? И насколько это "держаться" применимо к его собственной "деятельности".
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окечуква
Прекрасный пассаж про Олега васильча. Просто елей потек с экрана. Рабская, угодническая ментальность во всей красе.
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a2wai
Свищеву самому стоит последить, что и как он говорит в СМИ.

Их на пару с терюшковым медиа выставили двумя главными клоунами, хотя сами они об этом, конечно же, не догадываются.
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NoWar
Не держаться надо, а работать! Держатся депутаты.
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Rjbson
Карпин депутату Свищеву:
"Я еду, еду не свищу.
А наеду не спущу.! ".
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Юрий Петрищев
Да что же Вы все лезите во все двери, господа депутаты, и учите других что и как говорить,
Вам мало, что Вам говорят то, что нужно сказать, так Вы ещё и другим говорите, что нужно говорить!
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Роман Ижевский
Депутат прав! Наступили времена когда надо молчать!
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Держаться надо, даже если денег нет. Мы-то знаем.
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genowayy
Когда самодостаточен, состоялся в профессии и жизни, честен перед собой и обществом, тебе не нужно ни за что держаться.
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1OOOOOO
Когда Усач в полуофициальном полутоварняке сливал сербам 0:5, это он готовился к официальным матчам. Но зато у Усатого с лозунгами всё в порядке было. Полевого командира все помнят.

А Валера за 12 матчей, как официальных, так и неофициальных проиграл только один раз. С минимальным счётом одной из лучших сборных мира - Хорватии.

Ну вот лозунгами Валера не вышел. Просто называет вещи своими именами. Чемпионат водокачки, игра была равна, Трёшка с Бруну Алвешем, Фалькао не поедет.

В чём Валера не прав?
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MJRom
"держаться за место" идеально формулируется в простых словах чиновничье лизоблюдство
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Krull
На самом деле полный текст отражает другой смысл, нежели указано в заголовке.
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akrets
Sports стоит перестать следить, что и как говорит депутат Свищев
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1OOOOOO
Валеру не трогайте.
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TheUNioN
депутат это диагноз, ну или что-то из параллельной вселенной.
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Вадим Григорьев
Новые лозунги подъехали
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WSW
Свищёв держится
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Серый
Ответ denimo21
И квалификацию иметь. Хоть какую то
ну да, хотя бы 800 матчей посмотреть надо
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Serg Irk
То есть депутаты могут делать все что угодно и говорить что угодно, не боясь это своё кресло потерять, а Валере нельзя?
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BeastI666I
ты с нами, с Россией, или сам по себе
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ааххахах оказывается ТРИ варианта!!! ок, либо с кооперативом озеро, либо с РФ, либо сам по себе... а с народом быть есть такой вариантишка? хотя самый завалящий?
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Arctic
Растет Карпин, раньше выводил из себя только комментаторов на спортсе, а теперь вон, в думе полыхает)
+4
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Spartakus1984
По себе судит?вцепился в депутатское кресло,хотя ему там не место
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Всё знаю
Да всем пофиг на эту сборную уже.
Вот напишите мне - кто из вас пристально следит за сборной, ждёт её матчей и так далее.
Прошли два товарняка, я в сумме посмотрел минут 10.
Причем прекрасно зная, что идёт игра.
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FromRostov
Огласите весь список... что говорить Карпину и что нет, вдруг договорится, что Fun id отменят :)
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