Депутат Свищев: «Карпину стоит последить, что и как он говорит в СМИ. Он должен держаться за место, сборная – великая честь»
Депутат Дмитрий Свищев советует Валерию Карпину следить, что он говорит прессе.
Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
«В моем понимании Валерий Карпин находится на своем месте и продолжит работу.
То, что он периодически допускает достаточно жесткие и резонансные высказывания, – это да. Наверное, ему стоит последить за тем, что и как он говорит в СМИ. Все‑таки он руководит национальной командой по футболу и выражает мнение сборной по отдельному виду спорта целой страны.
Зная Олега Васильевича Матыцина, могу сказать, что он очень сдержанный, очень тактичный и интеллигентный человек. Чтобы его спровоцировать на некие ответные реплики, надо очень постараться. Но я не вижу ничего трагичного в произошедшем. Думаю, каждый сделал свои выводы.
Поверьте мне, такие шансы выпадают раз в жизни. Возглавить национальную команду – великая честь для любого тренера. Поэтому Карпин должен держаться [за место], а держаться ему позволят лишь успехи нашей сборной», – сказал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
Их на пару с терюшковым медиа выставили двумя главными клоунами, хотя сами они об этом, конечно же, не догадываются.
"Я еду, еду не свищу.
А наеду не спущу.! ".
Вам мало, что Вам говорят то, что нужно сказать, так Вы ещё и другим говорите, что нужно говорить!
А Валера за 12 матчей, как официальных, так и неофициальных проиграл только один раз. С минимальным счётом одной из лучших сборных мира - Хорватии.
Ну вот лозунгами Валера не вышел. Просто называет вещи своими именами. Чемпионат водокачки, игра была равна, Трёшка с Бруну Алвешем, Фалькао не поедет.
В чём Валера не прав?
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ааххахах оказывается ТРИ варианта!!! ок, либо с кооперативом озеро, либо с РФ, либо сам по себе... а с народом быть есть такой вариантишка? хотя самый завалящий?
Вот напишите мне - кто из вас пристально следит за сборной, ждёт её матчей и так далее.
Прошли два товарняка, я в сумме посмотрел минут 10.
Причем прекрасно зная, что идёт игра.