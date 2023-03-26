Депутат Терюшков: «У Карпина все признаки упадка и психоэмоциональной ямы. Это сигнал для Дюкова, а оценка Матыцина мне импонирует»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков Олег Матыцин психология Роман Терюшков Футбол

Депутат Роман Терюшков считает, что Валерий Карпин находится в психоэмоциональной яме.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Последние комментарии Карпина должны послужить сигналом для Александра Валерьевича Дюкова.

На его рабочем столе наверняка уже лежат резюме кандидатов на столь респектабельный пост, так как текущий главный тренер сборной по футболу демонстрирует все признаки упадка, пребывания в психоэмоциональной яме.

Что касается здравой оценки слов Карпина от Олега Васильевича Матыцина, то она мне импонирует. Глядишь, спорт в нашей стране с такими честными и смелыми репликами и воспрянет», – сказал депутат Госдумы РФ.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GLASGOW
Ответ NIK7478
Дураки! Пример - в твоем лице. Что несёшь?! В погоне за дешевыми плюсиками?
А с чего это вдруг ты встал грудью на защиту российского чиновничества?

У тебя папа чиновник? Или ты сам?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Baresi
Согласен, Карпов не место в сборной, такая яма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Такие чиновники превращают страну в зону - вначале на словах, потом по существу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mmaxx
О да, респектабельнейший пост
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Ответ GLASGOW
Лизоблюдство, лакейство, угодничество, пресмыкательство, прислужничество, заискивание, раболепство, низкопоклонство, холопство, подхалимаж и холуйство - это главная беда России. В который раз это повторяю. Ни дураки, ни коррупция, ни войны не нанесли нашей стране столько урона, сколько нанесло чиновничье холуйство. Пример перед глазами.
Дураки! Пример - в твоем лице. Что несёшь?! В погоне за дешевыми плюсиками?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Ответ Утренняя Аврора
Позорный Терюшков. На своем,месте что делает? Кнопки жмет за огромные деньги. Жмёт, так как надо.
У депутатов огромные?! Да по сравнению с зарплатами чиновников рфс и РПЛ я думаю депутаты просто нищие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Пусть газовые Семака назначают, тогда все увидят какой Богданыч на самом деле посредственный тренер.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Smolensky
Ответ Аталанта расправила плечи
Терюшков идеальный современный россиянин: вор, дебил и патриот.
Так слово для них уже давно придумано - новиоп.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Smolensky
Удивлён, что он ещё не сказал про 18 команд в лиге. Эти жополизы просто так начальству не делают олололомбо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Младой пенс
Карпин, нулевой тренер. Собственно, как и вся сборная России. Так что не надо нервничать комментерам. Из говна, шоколадку никто не сделает!
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
...вот не люблю таких людей!...Карпин им рубль должен был?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunter Hunter
Ответ Аталанта расправила плечи
Терюшков идеальный современный россиянин: вор, дебил и патриот.
100%
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Все идет к тому, что командира полка призовут. Тот вечно под козырек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Позорный Терюшков. На своем,месте что делает? Кнопки жмет за огромные деньги. Жмёт, так как надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
👅🍑
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vv10
Ответ Pavelaznaurov
Этот терюшков просто издевается—-говорит подлые ,патриотические по его мнению вещи….и хихикает над нами….ну что сказать—-ведь забанят….но все таки—-терюшков—-.. твою ….
Граждане Люберец! Вы его выбрали! нравится? за Вами слово..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GLASGOW
Лизоблюдство, лакейство, угодничество, пресмыкательство, прислужничество, заискивание, раболепство, низкопоклонство, холопство, подхалимаж и холуйство - это главная беда России.

В который раз это повторяю.

Ни дураки, ни коррупция, ни войны не нанесли нашей стране столько урона, сколько нанесло чиновничье холуйство.

Пример перед глазами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ Truba
Хаха, мой коммент удален. Это высшая оценка на спортсе
Это лучшее, что сделал модератор
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Импонирует?! В трансформер соберитесь и по…….
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Любезный Коссутий
ну а почему - нет? Александр, по его словам, готов - вот пусть и покажет мастер-класс. кто там его лицензию будет спрашивать - федерация футбола Ирака, что ли? плевать им.
нет, Титюшкину с Матицыным нужен бессловесная тряпка "Всегда готов"... в этой роли идеален будет пиджак Кононов - Мостовой слишком своенравен (и говорлив)🤣 да и Уссатого пока не уволили из клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CSKA_AC Milan
У Карпина значит реплики не смелая и не честная, а у Матыцина всё ок с этим? Ну вообщем всё как обычно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Геннадий Тимченко
есть Лига Приколов, теперь хотим и сборную приколов❓🤣
ну а почему - нет? Александр, по его словам, готов - вот пусть и покажет мастер-класс. кто там его лицензию будет спрашивать - федерация футбола Ирака, что ли? плевать им.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vv10
он ,наверное, забыл, что депутата можно отозвать или заменить. и не только сверху но и снизу. мы все --выборщики
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Этот терюшков просто издевается—-говорит подлые ,патриотические по его мнению вещи….и хихикает над нами….ну что сказать—-ведь забанят….но все таки—-терюшков—-.. твою ….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yndestad
Ответ gy9ndsyp55
Верните Эрнеста Макаренко на спортс!
Вспомнил - прослезился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий