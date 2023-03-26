Депутат Терюшков: «У Карпина все признаки упадка и психоэмоциональной ямы. Это сигнал для Дюкова, а оценка Матыцина мне импонирует»

Депутат Роман Терюшков считает, что находится в психоэмоциональной яме.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Последние комментарии Карпина должны послужить сигналом для Александра Валерьевича Дюкова.

На его рабочем столе наверняка уже лежат резюме кандидатов на столь респектабельный пост, так как текущий главный тренер сборной по футболу демонстрирует все признаки упадка, пребывания в психоэмоциональной яме.

Что касается здравой оценки слов Карпина от Олега Васильевича Матыцина, то она мне импонирует. Глядишь, спорт в нашей стране с такими честными и смелыми репликами и воспрянет», – сказал депутат Госдумы РФ.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии