Канчельскис раскритиковал министра спорта за слова о Карпине: «Матыцин играл в футбол, знает, что это? Тогда не надо громких заявлений. Что вы творите?»
Андрей Канчельскис раскритиковал министра спорта РФ за слова в адрес Валерия Карпина.
Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»
Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал тренера определиться, со сборной он или сам по себе.
«Матыцин играл в футбол? Он знает, что это такое? Тогда не надо делать особо громких заявлений. Удивляюсь таким людям. Причем все начинают рассказывать про футбол.
Почему не критикуют шахматы? Мы не играем на чемпионате Европы и мира. Что вы творите? Сейчас просто надо собирать состав, молодежь, которая у нас есть, и учить их правильно действовать на футбольном поле. Когда у нас появятся шансы играть на чемпионате Европы и мира, тогда уже можно о чем-то говорить.
Сейчас о чем мы говорим? Мы нигде не играем, очки нам не дают. Если Карпин захочет, у него есть работа в «Ростове». Если захочет, пускай расторгает контракт с РФС», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
1. Тренер сборной тренирует тех, кто есть.
2. Уровень РПЛ сильно деградировал после ухода иностранцев и отсутствия мотивации из-за бана в еврокубках.
3. Сборной трудно найти мотивацию умирать в никому не нужных матчах без ЧМ и ЧЕ.
вот мостовой что несёт все время?
Канчельскис со своими логоворняками?
если не играл в футбол, то баран сразу что ли?))