Канчельскис раскритиковал министра спорта за слова о Карпине: «Матыцин играл в футбол, знает, что это? Тогда не надо громких заявлений. Что вы творите?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Валерий Карпин Андрей Матыцин Министерство спорта России Политика Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал министра спорта РФ за слова в адрес Валерия Карпина.

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал тренера определиться, со сборной он или сам по себе.

«Матыцин играл в футбол? Он знает, что это такое? Тогда не надо делать особо громких заявлений. Удивляюсь таким людям. Причем все начинают рассказывать про футбол.

Почему не критикуют шахматы? Мы не играем на чемпионате Европы и мира. Что вы творите? Сейчас просто надо собирать состав, молодежь, которая у нас есть, и учить их правильно действовать на футбольном поле. Когда у нас появятся шансы играть на чемпионате Европы и мира, тогда уже можно о чем-то говорить.

Сейчас о чем мы говорим? Мы нигде не играем, очки нам не дают. Если Карпин захочет, у него есть работа в «Ростове». Если захочет, пускай расторгает контракт с РФС», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии  

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16 комментариев

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Renki
Ответ Старый дед-пердун
Ты видишь развитие профессионального настольного тенниса?
Я - вижу. Вообще-то как раз в последние годы наш профессиональный настольный теннис (особенно-командный) очень спрогрессировал. Особенно после того, как туда пришёл "Газпром" и капитальненько так вложился.
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Роман Киреев
Причём тут Карпин.
1. Тренер сборной тренирует тех, кто есть.
2. Уровень РПЛ сильно деградировал после ухода иностранцев и отсутствия мотивации из-за бана в еврокубках.
3. Сборной трудно найти мотивацию умирать в никому не нужных матчах без ЧМ и ЧЕ.
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Lindeman
Ответ Старый дед-пердун
Ты видишь развитие профессионального настольного тенниса?
Просто факт из его биографии
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amra73
Ответ Александр Охотко
Да, да, рассказывайте. Эти дуболомы через неделю все забудут в клубах. У них память как у рыбок. Каждый сбор все по новой надо начинать. Учи, не учи все равно в штаны наложат на высоком уровне.
Как будто когдато было по другому кроме евро-08, когда Гус месяц держал их на базе и переучивал😁
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amra73
Тут Канч прав как ни крути
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ne ravnodushen
Андрей красава! Редко кто может на равных оппонировать горе -руководителям. Министр мог бы остепенить журналиста, задавшего неумный и некорректный вопрос, но он публично наехал на тренера, которому РФС доверил команду.
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d.xoxlov
Козлы вонючие, забыл добавить.
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Старый дед-пердун
Ответ Lindeman
Матыцин так то мастер спорта по настольному теннису ну и пилить земельные участки он тоже мастер
Ты видишь развитие профессионального настольного тенниса?
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Lindeman
Ответ Старый дед-пердун
Матыцин не знает что такое футбол да и вообще все виды спорта, он знает как пилить земельные участки и отдавать налево и направо, получая от этого личную выгоду…
Матыцин так то мастер спорта по настольному теннису ну и пилить земельные участки он тоже мастер
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Axmat Cecenov
Как же достали эти дебилы. " Ты не играл в футбол, значит ты неразбираешься ". Есть много не игравших людей которые , лучше разбирается в футболе, чем те играли
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Александр Охотко
Да, да, рассказывайте. Эти дуболомы через неделю все забудут в клубах. У них память как у рыбок. Каждый сбор все по новой надо начинать. Учи, не учи все равно в штаны наложат на высоком уровне.
+1
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avcgloronalduMU
как игра в футбол влияет на развитие умственный способностей? сколько футболистов идиотов вокруг.
вот мостовой что несёт все время?
Канчельскис со своими логоворняками?
если не играл в футбол, то баран сразу что ли?))
+3
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инок
Необычно соглашаться с Канчельскисом, но тут он реально прав. Слишком много государства в футболе
+11
-1
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Старый дед-пердун
Матыцин не знает что такое футбол да и вообще все виды спорта, он знает как пилить земельные участки и отдавать налево и направо, получая от этого личную выгоду…
+26
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Atsuktuvas
Ответ Tpy6kaMerlina
Что-то у бывших футболистов в последнее время один аргумент "а такой-то играл в футбол, а пожонглировать сможет", в таком духе. Фантазия кончилась, что ли
Вся фантазия к чиновникам перекочевала. Там такое буйство образов - Сальвадор Дали отдыхает...
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Tpy6kaMerlina
Что-то у бывших футболистов в последнее время один аргумент "а такой-то играл в футбол, а пожонглировать сможет", в таком духе. Фантазия кончилась, что ли
0
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