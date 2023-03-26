Канчельскис раскритиковал министра спорта за слова о Карпине: «Матыцин играл в футбол, знает, что это? Тогда не надо громких заявлений. Что вы творите?»

раскритиковал министра спорта РФ за слова в адрес .

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал тренера определиться, со сборной он или сам по себе.

«Матыцин играл в футбол? Он знает, что это такое? Тогда не надо делать особо громких заявлений. Удивляюсь таким людям. Причем все начинают рассказывать про футбол.

Почему не критикуют шахматы? Мы не играем на чемпионате Европы и мира. Что вы творите? Сейчас просто надо собирать состав, молодежь, которая у нас есть, и учить их правильно действовать на футбольном поле. Когда у нас появятся шансы играть на чемпионате Европы и мира, тогда уже можно о чем-то говорить.

Сейчас о чем мы говорим? Мы нигде не играем, очки нам не дают. Если Карпин захочет, у него есть работа в «Ростове». Если захочет, пускай расторгает контракт с РФС», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии