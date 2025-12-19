Спортдир «Балтики»: в футболе нужны достойная зарплата, бонусы по KPI, полиграф.

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян порассуждал о противодействии коррупции в футболе.

– Отработав два года спортивным директором «Балтики», я понял, что научиться этой работе, находясь на другой должности, невозможно. Спортивный директор должен все знать и все уметь. Плюс у него должна быть внутренняя сила справляться с соблазнами. Любой спортивный директор клуба РПЛ в каждое трансферное окно левачом может заработать на квартиру.

– Как избежать соблазнов?

– Вижу три пункта контракта:

А) достойная зарплата. Очевидно, если ты экс-футболист, твоя зарплата априори будет выше, так как ты уже получал большие деньги и увереннее отстаиваешь свою позицию. Плюс руководителю проще дать тебе большие деньги, зная, что ты их уже зарабатывал;

Б) полиграф. Очень важно, чтобы руководители могли в любой момент вызвать спортивного директора и задать ему волнующие вопросы;

В) бонусы по KPI (ключевые показатели эффективности работы в цифрах или процентах – Спортс’‘). Это не столько про место, хотя оно и очень важно. Тут я больше имею в виду процент с продажи игроков.

На мой взгляд, при наличии этих пунктов в контракте можно победить коррупцию в клубе.

– Полиграф в футболе – это не унижение личности?

– Это даже не вопрос успешного прохождения полиграфа, а в принципе готовности. Если человеку нечего скрывать, он индифферентен. Если внутренне ты понимаешь, что за тобой есть какие-то косяки, будешь относиться к полиграфу сверхнастороженно. Поэтому для меня полиграф – мера, которая позволяет держать человека в определенных рамках.

– В вашем контракте с «Балтикой» есть KPI?

– Да. И не только у меня, но дальше я не могу раскрывать. В «Балтике» это принято. При таком KPI человек настроен не только на спортивный результат, но и на экономическую успешность клуба, – сказал Маргарян в интервью Спортсу’‘.

