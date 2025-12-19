«Акрон» досрочно прервал аренду Агапова из ЦСКА. 24-летний защитник провел 1 матч в РПЛ и 3 – в Кубке
Агапов вернется в ЦСКА из «Акрона».
Защитник Илья Агапов досрочно вернется в ЦСКА из аренды в «Акроне».
«Илья Агапов возвращается в ЦСКА.
«Акрон» досрочно прервал аренду центрального защитника.
Илья Агапов пополнил ряды нашего клуба в сентябре этого года. 24-летний футболист сыграл в одном матче Мир РПЛ в Грозном, а также принял участие в трех поединках FONBET Кубка России.
Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Акрона».
Подробная статистика Агапова доступна по ссылке.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...32575 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Акрона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости