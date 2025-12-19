«Акрон» досрочно прервал аренду Агапова из ЦСКА. 24-летний защитник провел 1 матч в РПЛ и 3 – в Кубке

Агапов вернется в ЦСКА из «Акрона».

Защитник Илья Агапов досрочно вернется в ЦСКА из аренды в «Акроне».

«Илья Агапов возвращается в ЦСКА.

«Акрон» досрочно прервал аренду центрального защитника.

Илья Агапов пополнил ряды нашего клуба в сентябре этого года. 24-летний футболист сыграл в одном матче Мир РПЛ в Грозном, а также принял участие в трех поединках FONBET Кубка России.

Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Акрона ».

Подробная статистика Агапова доступна по ссылке .