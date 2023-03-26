Григорян – министру спорта РФ: «Лозунги кидать все мы мастаки. Карпин правду сказал, господин Матыцин. Тренер сборной, который откровенно говорит – редкость»

поддержал на фоне высказываний министра спорта РФ.

Напомним, ранее Карпин заявил, что не держится за свое место, несмотря на то, что ему нравится работа в сборной России. В ответ министр спорта России Олег Матыцин обвинил Карпина в безразличии, отметив, что это «дорога в никуда».

«Министру спорта я бы хотел сказать, что лозунги‑то кидать все мы мастаки. Что же подразумевал Карпин? Он просто правду сказал, господин Матыцин. В свое время у меня с одним нашим выдающимся тренером был разговор. Я молодой, говорю, что футбол – это самое важное. А он сказал: «Нет, футбол не самое главное».

В контексте этого, может ли футбол быть важнее, чем жизнь? Если важнее, то значит ты должен легко расстаться с жизнью ради футбола. Лозунги‑то кидать и рассуждать проще всего, а иметь тренера сборной, который откровенно разговаривает – это редкость», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

«Пускай Матыцин тренирует. Cидят в кабинетах и сказки рассказывают. Нужно рубашку рвать, говорить, что я такой патриот?» Канчельскис о словах министра спорта РФ про Карпина