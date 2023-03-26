Григорян – министру спорта РФ: «Лозунги кидать все мы мастаки. Карпин правду сказал, господин Матыцин. Тренер сборной, который откровенно говорит – редкость»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Александр Григорян Министерство спорта России Политика Матч ТВ Футбол

Александр Григорян поддержал Валерия Карпина на фоне высказываний министра спорта РФ.

Напомним, ранее Карпин заявил, что не держится за свое место, несмотря на то, что ему нравится работа в сборной России. В ответ министр спорта России Олег Матыцин обвинил Карпина в безразличии, отметив, что это «дорога в никуда».

«Министру спорта я бы хотел сказать, что лозунги‑то кидать все мы мастаки. Что же подразумевал Карпин? Он просто правду сказал, господин Матыцин. В свое время у меня с одним нашим выдающимся тренером был разговор. Я молодой, говорю, что футбол – это самое важное. А он сказал: «Нет, футбол не самое главное».

В контексте этого, может ли футбол быть важнее, чем жизнь? Если важнее, то значит ты должен легко расстаться с жизнью ради футбола. Лозунги‑то кидать и рассуждать проще всего, а иметь тренера сборной, который откровенно разговаривает – это редкость», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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7 комментариев

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Ник Гре
Ответ Wiley Fox
А кто Григоряна спрашивал? Все просто. Он ведь с карпиным в одной бандитской обойме - обоим бандиты приказали дать вью борзыкину - тут же побежали. И оба физруки бестолковые Григорян так ещё и донатил мерзкому миллениалу на службе у бандосов, а сейчас вот трубку перестал брать, когда толстый школьник перешёл рамки по пьяни
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avAngard
Ответ Sanan1908
Он ещё в прямом эфире сказал, кто этот умник такой Матыцин 🤣🤣🤣 Нагучев сразу ответил Минспорта) это было дико смешно
Да да,было эпично)))Григорян в своём стиле
+3
-1
+2
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Wiley Fox
А кто Григоряна спрашивал?

Все просто. Он ведь с карпиным в одной бандитской обойме - обоим бандиты приказали дать вью борзыкину - тут же побежали. И оба физруки бестолковые

Григорян так ещё и донатил мерзкому миллениалу на службе у бандосов, а сейчас вот трубку перестал брать, когда толстый школьник перешёл рамки по пьяни
0
-4
-4
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Ебздрогыч
Интересно, когда министр спорта будучи ректором передавал незаконно земли универа под Черкизон, он понимал что это путь в никуда? Он вместе с Россией был в это время?
+6
-2
+4
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Геннадий Тимченко
Ответ Sanan1908
Он ещё в прямом эфире сказал, кто этот умник такой Матыцин 🤣🤣🤣 Нагучев сразу ответил Минспорта) это было дико смешно
а чего Матыцын в Китай на выходные уехал - захотелось откушать утку по-пекински❓🤔А если бы болел душой за футбол, то сидел бы на трибуне и болел за наших🤬🤬🤬
+8
-2
+6
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Sanan1908
Он ещё в прямом эфире сказал, кто этот умник такой Матыцин 🤣🤣🤣 Нагучев сразу ответил Минспорта) это было дико смешно
+32
-1
+31
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antitoxic
Ну хоть Григорян не поплыл по коричневому течению
+34
-3
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