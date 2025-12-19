  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев об увольнении Станковича: «Маразм. Вы оцениваете эпатаж тренера или качество набора очков и системность игры? Наверное, поэтому «Спартак» далек от максимальных результатов»
29

Талалаев об увольнении Станковича: «Маразм. Вы оцениваете эпатаж тренера или качество набора очков и системность игры? Наверное, поэтому «Спартак» далек от максимальных результатов»

Талалаев о «Спартаке»: увольнение Станковича – маразм.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказал недоумение по поводу отставки Деяна Станковича из «Спартака». Сербский тренер покинул московский клуб в ноябре. 

Какую из случившихся в этом сезоне отставок вы ожидали, а какая вызвала недоумение?

– Не просто недоумение. Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры?

Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в «Спартаке». За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего?

Поэтому, наверное, «Спартак» пока и далек от достижения максимальных результатов, – сказал Талалаев, работавший тренером-переводчиком в «Спартаке» в 2004-м.

«Спартак» с 29 очками занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...32595 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoСпартак
logoАндрей Талалаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут – они и сейчас будут каратиста искать. Пока руководство не начнет анализировать, ничего хорошего не будет»
17 декабря, 09:22
Юрий Семин: «Станкович не представлял, с каким прессингом столкнется в «Спартаке». Если бы Аленичева оставили в свое время, было бы лучше. Его багаж отрицать нельзя»
16 декабря, 10:42
Газзаев о «Спартаке»: «Шестое место – провал. Станкович сильный футболист, но тренер – другая профессия. Его эмоциональность и эксперименты с составом не приводили к хорошему»
15 декабря, 20:09
Главные новости
Талалаев о красной в матче со «Спартаком»: «Тренеру не подобает делать такой жест, как бы мни было тяжело, как бы ни было больно из-за сломанной руки. Жизнь подтвердила справедливость моих слов»
10 минут назад
Мареска о слухах про «Сити»: «Спекуляции, я не обращаю внимания. У меня контракт с «Челси» до 2029-го, горжусь тем, что нахожусь здесь»
54 минуты назад
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
сегодня, 10:00Тесты и игры
Шевалье тяжело воспринял, что не сыграл с «Фламенго», но намерен быть первым номером «ПСЖ». Окружение вратаря считает, что он может восстановиться от давления, пока не играет (L’Équipe)
сегодня, 09:49
Лапорта о «Реале»: «Барса» вызывает зависть тех, у кого есть убогий телеканал, который лишь изрыгает ложь. Они не смогут исказить историю, как бы ни пытались. Мы же созидаем»
сегодня, 09:38
Армен Маргарян: «Любой спортивный директор в РПЛ каждое трансферное окно левачом может заработать на квартиру. Победить коррупцию помогут достойная зарплата, полиграф и бонусы по KPI»
сегодня, 09:05
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» сыграет с «Болоньей», «Наполи» победил «Милан»
сегодня, 08:45
Аллегри назвал «мудаком» менеджера «Наполи» во время матча Суперкубка. Неаполитанцы осудили поведение тренера «Милана»: «Надеемся, что агрессия не останется незамеченной»
сегодня, 08:50
Глава «Царьграда» Малофеев о Сафонове: «Великий русский хоккеист Овечкин, устанавливая рекорд НХЛ, прямо сказал, что он русский. Русский футболист вписал имя в историю. Русские, вперед!»
сегодня, 08:10
Андрей Талалаев: «Успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги»
сегодня, 07:56
Ко всем новостям
Последние новости
Фонт о словах Переса про дело Негрейры: «Лапорта должен подать в суд на «Реал» и его канал за влияние на результаты. Это клуб с наибольшим количеством подозрительных титулов в истории»
7 минут назад
Спортивный директор «Балтики» Маргарян о Буваче: «Он не боится доверять молодым. Благодаря ему в «Динамо» появились Захарян, Тюкавин и Гладышев. Его нельзя обвинить в коммерции»
24 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
28 минут назад
Слот о Салахе: «Дела говорят громче слов – он был в составе «Ливерпуля» и первым вышел на замену. Мы идем дальше»
38 минут назад
Набабкин о Fan ID: «Большой минус, что нет фанатского сектора. Не хватает такой поддержки, какая была раньше. Очень хочется видеть полные трибуны»
43 минуты назад
«Акрон» досрочно прервал аренду Агапова из ЦСКА. 24-летний защитник провел 1 матч в РПЛ и 3 – в Кубке
50 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» сыграет в воскресенье
сегодня, 10:13
Кейн о ЧМ: «Всю Англию и нас самих устроит только победа. С 2018-го мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира»
сегодня, 10:05
Бруну о критике: «Я больше бегаю, чем жалуюсь на поле. Капитана больше критикуют, дело и в самом «МЮ», но я подаю пример»
сегодня, 09:22
Кафанов заявил, что Сафонова пока рано считать одним из лучших вратарей мира: «Но он заставил за четыре матча говорить о себе во всем мире, это уже немало»
сегодня, 09:14