Талалаев об увольнении Станковича: «Маразм. Вы оцениваете эпатаж тренера или качество набора очков и системность игры? Наверное, поэтому «Спартак» далек от максимальных результатов»

Талалаев о «Спартаке»: увольнение Станковича – маразм.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказал недоумение по поводу отставки Деяна Станковича из «Спартака ». Сербский тренер покинул московский клуб в ноябре.

– Какую из случившихся в этом сезоне отставок вы ожидали, а какая вызвала недоумение?

– Не просто недоумение. Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры?

Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в «Спартаке». За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего?

Поэтому, наверное, «Спартак» пока и далек от достижения максимальных результатов, – сказал Талалаев, работавший тренером-переводчиком в «Спартаке» в 2004-м.

«Спартак» с 29 очками занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ . Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов.