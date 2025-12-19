Лапорта о «Реале»: «Барса» вызывает зависть тех, у кого есть убогий телеканал, который лишь изрыгает ложь. Они не смогут исказить историю, как бы ни пытались. Мы же созидаем»

Лапорта о ТВ «Реала»: убогий канал, который изрыгает ложь и отравляет инфополе.

Президент «Барселоны» ответил на обвинения «Реала» в лице его президента Флорентино Переса по поводу дела Негрейры.

«Все мы знаем, что каждым своим действием – спортивным, социальным, институциональным и даже экономическим – мы оставляем след как уважаемый, признанный, восхищающий и любимый клуб. Но также должен сказать, что статус, которого мы достигли, вызывает зависть, с которой некоторые справляются плохо.

Эти люди, используя нечестные методы, попирают все нормы поведения – этические, моральные и не только спортивные. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю: о тех, кто является инициатором постоянных кампаний по дискредитации нашего герба и наших ценностей. И мы этого не допустим.

Это те, кто путает власть с деспотизмом – причем не просвещенным. Те, кто практикует цинизм и высокомерие. Те, у кого есть убогий телеканал, который лишь изрыгает ложь и постоянно отравляет инфополе. Им я хочу сказать одно: «Барса» снова сильна – и на поле, и за его пределами.

У них не получится разрушить и стереть или исказить историю, как бы они не пытались. Мы же созидаем и создаем блистательный этап в истории «Барселоны», который вновь приведет клуб к славе и позволит вписать новые страницы в историю. И все это – прежде всего благодаря вам», – сказал Лапорта , обращаясь к футболистам и сотрудникам «Барселоны» во время рождественского ужина.

