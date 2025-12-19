  • Спортс
  • Аллегри назвал «мудаком» менеджера «Наполи» во время матча Суперкубка. Неаполитанцы осудили поведение тренера «Милана»: «Надеемся, что агрессия не останется незамеченной»
Аллегри назвал «мудаком» менеджера «Наполи» во время матча Суперкубка. Неаполитанцы осудили поведение тренера «Милана»: «Надеемся, что агрессия не останется незамеченной»

Массимилиано Аллегри грубо оскорбил менеджера «Наполи».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оскорбил менеджера «Наполи» Габриэле Ориали во время полуфинала Суперкубка Италии (0:2). 

Инцидент случился во время стычки между скамейками команд после фола Адриена Рабьо на Маттео Политано. Скамейка «Наполи» выбежала на поле, требуя показать красную карточку хавбеку «Милана». 

Sportmediaset утверждает, что Аллегри назвал Ориали «мудаком», прежде чем менеджер «Милана» сумел его успокоить и вернуть его в техническую зону. 

«Наполи» решительно осуждает поведение главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри, который во время полуфинала Суперкубка Италии, в присутствии десятков людей у кромки поля и в прямом эфире, грубо и неоднократно оскорблял Габриэле Ориали.

Мы надеемся, что эта агрессия, полностью вышедшая из-под контроля, не останется незамеченной – тем более что при наличии 33 камер, задействованных в производстве трансляции, невозможно не зафиксировать произошедшее», – говорится в заявлении «Наполи». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Наполи»
logoМилан
logoСуперкубок Италии
logoсерия А Италия
брань
logoНаполи
logoМассимилиано Аллегри
Габриэле Ориали
происшествия
