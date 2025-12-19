Кейн о ЧМ: «Всю Англию и нас самих устроит только победа. С 2018-го мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира»
Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался об ожиданиях по поводу чемпионата мира 2026 года.
«Думаю, сейчас мы на том этапе, когда нас самих и всю страну устроит только победа. Нечто подобное мы уже ощущали на прошлом чемпионате Европы. Мы вышли в финал, и при этом вокруг команды все равно было много негатива.
Мы понимали, что если не выиграем турнир, этот шум никуда не денется – так и произошло, это неотъемлемая часть всего этого. С 2018 года мы постепенно строим успех: полуфинал чемпионата мира, финал, четвертьфинал, затем снова финал. Мы постоянно стучимся в дверь и стабильно остаемся одной из лучших сборных мира.
Ожидания от этого турнира высоки. Мы четвертые в мировом рейтинге, нас считают одними из фаворитов. Мы должны это принять, приехать на турнир с этим пониманием и уметь справляться с давлением.
За последние восемь лет у сборной было много хорошего, много ярких моментов, но в конечном счете сейчас для меня лично все сводится к победам – к завоеванию самых больших трофеев. У нас определенно есть качество, чтобы этого добиться, теперь вопрос в том, есть ли у нас качество, чтобы справляться с решающими моментами.
Когда наступает крупный турнир, это пик твоей карьеры, пик давления и одновременно пик эмоций и возбуждения. Поэтому мне интересно посмотреть, как я с этим справлюсь и как покажет себя команда», – сказал Кейн.