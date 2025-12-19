Набабкин о Fan ID: «Большой минус, что нет фанатского сектора. Не хватает такой поддержки, какая была раньше. Очень хочется видеть полные трибуны»

Набабкин о Fan ID: не хватает такой поддержки, какая была раньше.

Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о влиянии Fan ID на атмосферу на стадионах в Мир РПЛ .

– Насколько значимой для вас была поддержка активных болельщиков клуба в ключевых матчах чемпионата России, еврокубков?

– Поддержка болельщиков была очень значимой! Она придавала нам дополнительных сил. Когда видишь, сколько народу пришло поддержать команду, как все переживают, и сам заряжаешься этой энергией и еще больше хочешь выиграть.

– Не хватает этой атмосферы в эпоху Fan ID?

– Конечно, это большой минус, что нет наших болельщиков и фанатского сектора на стадионе. Не хватает такой поддержки, какая была раньше. Очень хочется видеть полные трибуны, – сказал Набабкин.