Набабкин о Fan ID: «Большой минус, что нет фанатского сектора. Не хватает такой поддержки, какая была раньше. Очень хочется видеть полные трибуны»
Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о влиянии Fan ID на атмосферу на стадионах в Мир РПЛ.
– Насколько значимой для вас была поддержка активных болельщиков клуба в ключевых матчах чемпионата России, еврокубков?
– Поддержка болельщиков была очень значимой! Она придавала нам дополнительных сил. Когда видишь, сколько народу пришло поддержать команду, как все переживают, и сам заряжаешься этой энергией и еще больше хочешь выиграть.
– Не хватает этой атмосферы в эпоху Fan ID?
– Конечно, это большой минус, что нет наших болельщиков и фанатского сектора на стадионе. Не хватает такой поддержки, какая была раньше. Очень хочется видеть полные трибуны, – сказал Набабкин.
