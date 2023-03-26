Мостовой согласен со словами министра спорта РФ о Карпине: «Вокруг него было много пафоса: «Валера, верим», а что теперь? Уже полтора года никого не обыгрываем»

поддержал критику министра спорта РФ в адрес .

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной. Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Полностью согласен с министром, все правильно он сказал. Я уже давно об этом говорил. Есть вещи, которые главный тренер не может себе позволять, нужно знать грань.

Сейчас вокруг сборной много критики, он и не выдерживает. Вокруг него было много пафоса: «Валера, верим», а что теперь? Мы уже полтора года никого не можем обыграть», – сказал экс-футболист сборной России и партнера Карпина по «Сельте».

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии