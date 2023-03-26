Мостовой согласен со словами министра спорта РФ о Карпине: «Вокруг него было много пафоса: «Валера, верим», а что теперь? Уже полтора года никого не обыгрываем»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Олег Матыцин Футбол

Александр Мостовой поддержал критику министра спорта РФ в адрес Валерия Карпина.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Полностью согласен с министром, все правильно он сказал. Я уже давно об этом говорил. Есть вещи, которые главный тренер не может себе позволять, нужно знать грань.

Сейчас вокруг сборной много критики, он и не выдерживает. Вокруг него было много пафоса: «Валера, верим», а что теперь? Мы уже полтора года никого не можем обыграть», – сказал экс-футболист сборной России и партнера Карпина по «Сельте».

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

Материалы по теме

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Григорьев
Может Мостовой укусил Валерия Георгиевича ? Валерий Георгиевич конечно оригинален в интервью , но не до такой степени то .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
estoico
Ответ amra73
Мосту даже детей тренировать противопоказано, не то что взрослых😁
Даже?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
estoico
Ответ Altim
Он откажется, неужели вы не понимаете?
Это само по себе довольно весело будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
estoico
Ответ Alena Kostornaia
А что прикольного в том, чтобы в неофициальном товарняке обыграть Ирак?
Я ж написал, что именно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Ну
Ну куда без тебя то, в каждой бочке...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eltempo87
Ответ Утренняя Аврора
Между прочим, Карпин, честно озвучил свою позицию. Глупо держаться за место, когда наша позиция не ясна. То ли мы идём в Азию, Толи остаемся в изоляции. Глупо в этой ситуации держаться зубами за место тренера национальной сборной. Лично я не осуждаю Карпина
Плевать всем на его "честность" ,будь профессионалом епта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Efimenko
Ответ NIK7478
А Мостовой, оказывается, подонок!
Долго до Вас доходило)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ AVSamaranch
Не разу не слышал, чтобы Мостовой "отжигал". Сплошное нытьё.
И все равно это гораздо интереснее читать, чем очередное "ну и?" от Карпина. Над Мостовым хоть посмеяться можно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alena Kostornaia
Ответ estoico
Прикольно будет, если сегодня обыграют Ирак. Получится, что мостовой даже тут тявкнул максимально не вовремя
А что прикольного в том, чтобы в неофициальном товарняке обыграть Ирак?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vv10
по сути результат абсолютно, тут конкретно, не важен. мне ,как болельщику, хотелось бы увидеть хоть зачатки осмысленной игры, а не дыр-дыр в исполнение нашей сборной. только тогда появится уважение к Валере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
Кондоммен!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alena Kostornaia
Не понятно, почему вообще столько шумихи вокруг сборной 404. Какая разница, как российские "футболисты" мучаются с Ираном, Ираком и так далее? Их всё равно на международных стартах не будет ещё много-много лет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Зезуль
Так мерзко пытается травить бывшего одноклубника
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
про пафос говорит ЦАРЬ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Altim
Он откажется, неужели вы не понимаете?
почему? пусть покажет класс. или переживает, что даже в ничьи не сможет играть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
Новиков день на sports, с мира по нитке, нищему рубаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mukunku 64
Мнение Мостового мы услышали, а что думает по
Этому поводу эксперт - плоскоземельщик Лоза ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
estoico
Прикольно будет, если сегодня обыграют Ирак. Получится, что мостовой даже тут тявкнул максимально не вовремя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Ответ Vasily OVV
А какая разница идём мы в Азию или остаёмся в изоляции? Что меняется? Есть конкретный матч и его надо сыграть хорошо.
Матч то надо выигрывать. Я о понимании позиции Карпина вообще. На сегодняшний день.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ответ Старый дед-пердун
Слушайте, давайте Мостового сделаем коуча сборной, и посмотрим на его результаты. Если он вообще разрушит сборную, его будем такими эпиграфами покрывать, что ему придётся на долгое время залечь на дно…
Они уже в Медиалиге себя показал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dooomer
Ответ CSKA_AC Milan
Если уберут Карпина, то я за Абаскаля и пусть совмещают. Чисто из-за Царя. Ну или на крайняк пусть блогера Слу вернут.
Еще можно Тедеско в сборную позвать. Он не пойдет, конечно, но Мост просто в ах.е будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ответ притвиц
Можно подумать, что в официальных играх эти же футболисты будут играть по другому, бросьте Вы эти сказки, если в 2007-2010 годах сборная имела игру , так, что в товарняках, что в официальных играх результат был.
Товарняки при доступе к официальным матчам имели иной характер. Сейчас же это товарняки не по ходу действа, а вообще что-то отрешённое.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Ответ Ростов-на-Дону
Карпин куда порядочней этих двух персонажей.Да, мотивация у него отсутствует, но вешать всех собак на него за сборную сейчас - это глупо. А царёк этот просто мне кажется подлецом, кода я вижу его в телевизоре.
Ахаха..порядочнее??..Да этому позеру ставят пенальти больше всех в лиге.Порядочный человек давно бы ушел от такого позора..В сборной обыграть не может никого Таджикистан, Карл ,он не может обыграть..Пусть валит!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
янетыитынея
Думаю, что под такую сборную нужны соответствующие тренеры и я предлагаю рассмотреть Гогниева, Мостового или Юрана.
Этой сборной нужно достойное лицо и любой из этой тройки максимально этого достоин.
Карпину надо с семьёй подумать о переезде в страну, где ему будет работаться не по принципу "всё равно".
И я это искренне говорю. Не надо себя мучать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVSamaranch
Ответ Kemal Gul
Да кстати хуже не станет) Официальных матчей мы всё равно не проводим, в товарняках результатов и при Валере нет, а с Мостовым хоть весело будет. С Карпиным как-то совсем уныло в последнее время, какое-то сплошное безразличие и пассивная агрессия на интервью, Мостовой хоть на прессухах отжигать будет)
Не разу не слышал, чтобы Мостовой "отжигал". Сплошное нытьё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий