Мостовой согласен со словами министра спорта РФ о Карпине: «Вокруг него было много пафоса: «Валера, верим», а что теперь? Уже полтора года никого не обыгрываем»
Александр Мостовой поддержал критику министра спорта РФ в адрес Валерия Карпина.
Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
«Полностью согласен с министром, все правильно он сказал. Я уже давно об этом говорил. Есть вещи, которые главный тренер не может себе позволять, нужно знать грань.
Сейчас вокруг сборной много критики, он и не выдерживает. Вокруг него было много пафоса: «Валера, верим», а что теперь? Мы уже полтора года никого не можем обыграть», – сказал экс-футболист сборной России и партнера Карпина по «Сельте».
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
Этому поводу эксперт - плоскоземельщик Лоза ?
Этой сборной нужно достойное лицо и любой из этой тройки максимально этого достоин.
Карпину надо с семьёй подумать о переезде в страну, где ему будет работаться не по принципу "всё равно".
И я это искренне говорю. Не надо себя мучать.