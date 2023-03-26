Карпин о составе на Ирак: «Если бы надо было 100% выигрывать, он был бы другим. Но ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил состав на матч с Ираком.
В стартовый состав россиян попали: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Данил Глебов, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Александр Соболев.
– Что значит сегодняшняя игра – первая домашняя за полтора года?
– Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать.
– Что первично?
– Игра. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.
– В Тегеране вы говорили, что проблема в психологии. Как работаете над этим?
– Если бы имел рецепт, применил. Реакция у людей разная. Групповая терапия существует, но реагируют все по‑разному. Я пытаюсь работать через игру. Боязнь ошибиться – самое страшное.
Я ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно, – сказал Карпин перед товарищеским матчем в эфире «Матч ТВ».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
https://www.sports.ru/football/1115010242-matyczin-o-tom-chto-karpin-ne-derzhitsya-za-mesto-v-sbornoj-nado-opred.html
Пиняев сейчас контрольный сделал )))
Он эстонец и с трудом объясняется на русском языке !
Надо было у Абаскаля переводчика взять - на испанском точно сподручнее ему )))
А сейчас неизвестно сколько лет не будет оф матчей и товарняки единственная возможность порадовать болельщиков результатом хоть каким то
Ты совсем дурачок что не видишь разницы ?
Карпина ругают, что пробует кучу новичков.
Мое имхо, могу быть не прав, поскольку не сильно погружен сейчас в сборную.