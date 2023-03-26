Карпин о составе на Ирак: «Если бы надо было 100% выигрывать, он был бы другим. Но ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил состав на матч с .

В стартовый состав россиян попали: , , , , , Данил Глебов, Даниил Фомин, , , , .

– Что значит сегодняшняя игра – первая домашняя за полтора года?

– Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать.

– Что первично?

– Игра. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.

– В Тегеране вы говорили, что проблема в психологии. Как работаете над этим?

– Если бы имел рецепт, применил. Реакция у людей разная. Групповая терапия существует, но реагируют все по‑разному. Я пытаюсь работать через игру. Боязнь ошибиться – самое страшное.

Я ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно, – сказал Карпин перед товарищеским матчем в эфире « ».

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