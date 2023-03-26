Карпин о составе на Ирак: «Если бы надо было 100% выигрывать, он был бы другим. Но ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) психология Матч ТВ Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил состав на матч с Ираком.

В стартовый состав россиян попали: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Данил Глебов, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Александр Соболев.

– Что значит сегодняшняя игра – первая домашняя за полтора года?

– Большая ответственность перед болельщиками. Хочется их порадовать.

– Что первично?

– Игра. Если бы надо было бы 100% выигрывать, то состав был бы другим. Те, кто выйдут сегодня, способны добиться результата.

– В Тегеране вы говорили, что проблема в психологии. Как работаете над этим?

– Если бы имел рецепт, применил. Реакция у людей разная. Групповая терапия существует, но реагируют все по‑разному. Я пытаюсь работать через игру. Боязнь ошибиться – самое страшное.

Я ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно, – сказал Карпин перед товарищеским матчем в эфире «Матч ТВ».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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45 комментариев

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Bugy
Ответ unknownman
Давненько не заходил на футбольную ветку. Не совсем понял, может кто-то просветит, в чем цель игр сборной сейчас - победы, футбол, спорт, или ничьи с целью укрепления отношений между странами?
цель - с гордостью представлять страну и выкладываться по максимуму за российский флаг

https://www.sports.ru/football/1115010242-matyczin-o-tom-chto-karpin-ne-derzhitsya-za-mesto-v-sbornoj-nado-opred.html
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OldRedWhite
Ответ Konstantin Zorin
Контрольные? 🤣
Конечно !
Пиняев сейчас контрольный сделал )))
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Konstantin Zorin
Ответ OldRedWhite
Контрольные , а не товарищеские !
Контрольные? 🤣
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040474Andrei
😁
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OldRedWhite
Ответ Konstantin Zorin
Уже забыли, что Карпин сборную на ЧМ практически вывел? Не надо путать товарищеские матчи с официальными, коих у нас не будет ещё лет пять.
Контрольные , а не товарищеские !
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unknownman
Давненько не заходил на футбольную ветку. Не совсем понял, может кто-то просветит, в чем цель игр сборной сейчас - победы, футбол, спорт, или ничьи с целью укрепления отношений между странами?
+3
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+3
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Konstantin Zorin
Ответ LLiriKK
Это что, дает тренеру СБОРНОЙ индульгенцию на то, чтобы верещать на всех углах о том, как ему по барабану и на свое место главного тренера, и на результаты игр?!
А ты не путай откровенность Валеры с безразличием.
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Женя Григорьев
Да он рофлит уже
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OldRedWhite
Ответ bostonKG
Валера , перестань уже
Не будьте так строги !
Он эстонец и с трудом объясняется на русском языке !
Надо было у Абаскаля переводчика взять - на испанском точно сподручнее ему )))
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LLiriKK
Ответ Konstantin Zorin
Уже забыли, что Карпин сборную на ЧМ практически вывел? Не надо путать товарищеские матчи с официальными, коих у нас не будет ещё лет пять.
Это что, дает тренеру СБОРНОЙ индульгенцию на то, чтобы верещать на всех углах о том, как ему по барабану и на свое место главного тренера, и на результаты игр?!
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Konstantin Zorin
Ответ Гусеконь
Черчесова ругали, что даже в товах старперов ставит и никого из новичков не пробует. Карпина ругают, что пробует кучу новичков.
Да им лишь бы похейтить. Можно подумать, что очередь из тренеров желающих товарняки гонять в сборной стоит.
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Джеймс Обиора
Ответ Ярик01
Это вредительство и пофигизм можно объяснить лишь тем, что за полтора года хочет зарплату от РФС и сразу.
в чем вредительство? вам так важно выиграть в товарняке? может лучше молодежь посмотреть?
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Andrew Petrov
Это,как если бы мяч был квадратный то точно бы победили🤔
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kk.abb
Ответ Leo
Слуцкий, который торжественно вывел Рубин в ФНЛ? Ну да, топовый специалист.
Про то, что он пришел в Рубин, который был на 15 месте и за уши вытянул его в топ4 мы промолчим.
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Юрий Кечко
Ответ Гусеконь
Черчесова ругали, что даже в товах старперов ставит и никого из новичков не пробует. Карпина ругают, что пробует кучу новичков.
Есть одно но , при Черчесове сборная не была отстранена
А сейчас неизвестно сколько лет не будет оф матчей и товарняки единственная возможность порадовать болельщиков результатом хоть каким то
Ты совсем дурачок что не видишь разницы ?
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Рашпель793
Ответ sebastian1410
До них был добрый порядочный Слуцкий. Тоже с дерьмом смешали. Российские болельщики любого с дерьмом смешают. Следующий будет Семак.
Почему "будет"? Богданыча московские, да и не только и сейчас полоскают будь здоров.
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Гусеконь
Ответ Konstantin Zorin
Уже забыли, что Карпин сборную на ЧМ практически вывел? Не надо путать товарищеские матчи с официальными, коих у нас не будет ещё лет пять.
Черчесова ругали, что даже в товах старперов ставит и никого из новичков не пробует.
Карпина ругают, что пробует кучу новичков.
+16
-3
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Konstantin Zorin
Уже забыли, что Карпин сборную на ЧМ практически вывел? Не надо путать товарищеские матчи с официальными, коих у нас не будет ещё лет пять.
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_FoX-
При вполне закономерных претензиях к Карпину, могу сказать, что в его поведении и словах есть логика - вызывает молодых ноунеймов пока нет смысла играть на выход из группы и пр. и снимает с них ответственность за результат. Собирает хэйт на себя, короче. Вот я думаю, кстати, что игроки к нему относятся хорошо.
Мое имхо, могу быть не прав, поскольку не сильно погружен сейчас в сборную.
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Leo
Ответ sebastian1410
До них был добрый порядочный Слуцкий. Тоже с дерьмом смешали. Российские болельщики любого с дерьмом смешают. Следующий будет Семак.
Слуцкий, который торжественно вывел Рубин в ФНЛ? Ну да, топовый специалист.
+3
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doctor3010
Странный подход у Карпина к формированию сборной.
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Mazzari2.0
Ответ Leo
Уйди и не позорь сборную своими интервью. Твой уровень - Торпедо Армавир. Прав был Бубнов относительного его тренерских талантов, абсолютно дутая фигура. Что он выиграл, чтобы возглавить сборную?
А зачем что то сейчас вообще делать со сборной, как не экспериментировать? Иран, Ирак, Узбекистан. Я как в другое измерение попал.
+15
-2
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kuzishen
Глебов худшим на поле в матче в Иране. Нафига его пихать опять в основу ?
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sebastian1410
Ответ Рашпель793
Хорошо всё-таки, что в своё время убрали Саламыча с его ЧСВ и скандальными интервью и теперь у сборной есть такой прекрасный тренер как Валера, который всю душу вкладывает в сборную.
До них был добрый порядочный Слуцкий. Тоже с дерьмом смешали. Российские болельщики любого с дерьмом смешают. Следующий будет Семак.
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Спартак сила
Валера уйди сам
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