Аршавин о высказываниях Матыцина про Карпина: «Валерий Георгиевич со сборной. Не надо придираться к словам»

Теги Андрей Аршавин Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин призвал не придавать большое значение словам Валерия Карпина о сборной.

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал тренера определиться, со сборной он или сам по себе.

«Не стоит волноваться, Валерий Георгиевич со сборной. Не нужно придираться к словам», — сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

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7 комментариев

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Олигофрен
Ответ Black Phoenix
Карпин - не Черчесов, что именно что держался за место в сборной. А вообще Валера глобально прав: ну уволят, ну и что, апокалипсис случится? Вполне себе рациональное мнение, а его уже гнилыми помидорами и критикой закидали. Я Валеру лично уважаю за честность и прямолинейность, ибо ценю сам подобные качества в людях, которые, кстати, далеко не всем нравятся.
полностью согласен! он - человек наёмный, это Матыцин должен держаться за место министра, а такие министры как раз в любой момент Валеру снять с поста и могут. Так что ему, умереть и не жить? У него есть имя, позади хорошая карьера игрока, любящая семья и должность на юге России, в прекрасном городе, с хорошей командой и приятным климатом. Ничего он глобально не потеряет вообще, если его даже и отправят в отставку.
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rusichi
"Ваши ожидания-ваши проблемы"!!!
Андрей знает, что значит придраться к словам.
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Recreated
Правильно Андрюха!
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Kit244098
Сергеич, не надо отмазывать Валерку. Тот сегодня всем сам ответит. На поле.
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Adeen
Опа! Андрюха!)
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Black Phoenix
Карпин - не Черчесов, что именно что держался за место в сборной. А вообще Валера глобально прав: ну уволят, ну и что, апокалипсис случится? Вполне себе рациональное мнение, а его уже гнилыми помидорами и критикой закидали.

Я Валеру лично уважаю за честность и прямолинейность, ибо ценю сам подобные качества в людях, которые, кстати, далеко не всем нравятся.
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Alex1104
Просто стиль общения Карпина нравится далеко не всем. Вопросы сами возникают.
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