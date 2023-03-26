Аршавин о высказываниях Матыцина про Карпина: «Валерий Георгиевич со сборной. Не надо придираться к словам»
Андрей Аршавин призвал не придавать большое значение словам Валерия Карпина о сборной.
Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»
Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал тренера определиться, со сборной он или сам по себе.
«Не стоит волноваться, Валерий Георгиевич со сборной. Не нужно придираться к словам», — сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.
Андрей знает, что значит придраться к словам.
Я Валеру лично уважаю за честность и прямолинейность, ибо ценю сам подобные качества в людях, которые, кстати, далеко не всем нравятся.