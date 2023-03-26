Аршавин о высказываниях Матыцина про Карпина: «Валерий Георгиевич со сборной. Не надо придираться к словам»

призвал не придавать большое значение словам о сборной.

Ранее Карпин на вопрос о возможной отставке в случае поражения от Ирака сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал тренера определиться, со сборной он или сам по себе.

«Не стоит волноваться, Валерий Георгиевич со сборной. Не нужно придираться к словам», — сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.