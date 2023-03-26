Жена Карпина о критике: «Очень удобно говорить с дивана. Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести?»

Жена тренера сборной России Валерия Карпина ответила критикам ее мужа.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о словах Карпина про сборную: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Не хотела бы это комментировать. Как говорит Валерий Георгиевич – значит, так и есть. Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить.

Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать. Я полностью во всем поддерживаю своего мужа», – сказала .

К сожалению, сборная России – это фантом