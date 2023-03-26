Жена Карпина о критике: «Очень удобно говорить с дивана. Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести?»
Жена тренера сборной России Валерия Карпина ответила критикам ее мужа.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о словах Карпина про сборную: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
«Не хотела бы это комментировать. Как говорит Валерий Георгиевич – значит, так и есть. Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить.
Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать. Я полностью во всем поддерживаю своего мужа», – сказала Дарья Карпина.
Я считаю руководство рфс и РПЛ довело не только наш футбол до дна но и потеряла контроль над ситуацией в футболе , которая выплеснулась в медио пространство. Менять надо менять руководство рфс РПЛ и тренера сборной.
Давайте объективно. У этой команды не может быть мотивации, пока у неё нет гарантий участия в турнирах. Дело здесь не в Картине и не в игроках.
Можно сказать, что игроки должны быть профессионалами и играть ради болельщиков? Да, можно. Но только болельщики тоже всё прекрасно понимают, а товарищеские матчи с Ираком или Узбекистаном не то чтобы сильно их заботят.
Карпин мог бы быть более корректным в своих высказываниях и не демонстрировать своё отношение настолько открытым образом, но вот ситуация от этого в корне не поменяется.
Остаётся только искренне надеяться на стабилизацию политической обстановки в мире и допуске нашей сборной на официальные турниры.
Но будет это ой как нескоро, если вообще будет
А тетин муженек всю жизнь ведет себя так, будто со своей быдлотой у подъезда семки щелкает и за жисть тему толкает. У него каждое интервью проходит будто его за угол раз на раз качать позвали.
«Кто не с нами, тот против нас» — фраза, ставшая популярной в Советской России в первые годы после Октябрьской революции: употребляется в качестве угрозы или предостережения тем, кто занимает нейтральную политическую позицию; выражение зачастую ассоциируется с революционной пропагандой. Первоисточником считаются слова Христа, переданные в Евангелии от Матфея: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30). В англоязычных странах аналогичное выражение (англ. you’re either with us, or against us) стало широко известно благодаря президенту США Джорджу Бушу, использовавшему его в 2001 году при объявлении войны против терроризма[1][2][3][4].
Позорница с дядей Валерой кувыркаться начала, когда с его дочкой училась вместе
20 лет разницы в возрасте, ахаха
Полюбила с чистым сердцем и помыслами, а не за бабло
Все адекватные люди понимают, что эти матчи бесполезны, вообще не нужны. Когда нас до официальных игр допустят, там уже все равно наполовину другой состав будет…
Это как быть профессионалом-мостостроителем, строить мосты и понимать, что по ним никто ходить и ездить не будет.
Ну либо конкретно "Матыцин на диване".