Жена Карпина о критике: «Очень удобно говорить с дивана. Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Дарья Карпина Футбол

Жена тренера сборной России Валерия Карпина ответила критикам ее мужа.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о словах Карпина про сборную: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Не хотела бы это комментировать. Как говорит Валерий Георгиевич – значит, так и есть. Я не тренер сборной России и не знаю, как надо говорить.

Откуда другие люди знают, как ему надо себя вести? Они не на его месте. Очень удобно всегда всем говорить с дивана, что и как ему делать. Я полностью во всем поддерживаю своего мужа», – сказала Дарья Карпина.

К сожалению, сборная России – это фантом

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48 комментариев

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СИ
Футбол докатился - не только никудышный но и стал какой то политизированный.
Я считаю руководство рфс и РПЛ довело не только наш футбол до дна но и потеряла контроль над ситуацией в футболе , которая выплеснулась в медио пространство. Менять надо менять руководство рфс РПЛ и тренера сборной.
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Nani32
Ситуация очень неоднозначная.
Давайте объективно. У этой команды не может быть мотивации, пока у неё нет гарантий участия в турнирах. Дело здесь не в Картине и не в игроках.
Можно сказать, что игроки должны быть профессионалами и играть ради болельщиков? Да, можно. Но только болельщики тоже всё прекрасно понимают, а товарищеские матчи с Ираком или Узбекистаном не то чтобы сильно их заботят.

Карпин мог бы быть более корректным в своих высказываниях и не демонстрировать своё отношение настолько открытым образом, но вот ситуация от этого в корне не поменяется.

Остаётся только искренне надеяться на стабилизацию политической обстановки в мире и допуске нашей сборной на официальные турниры.
Но будет это ой как нескоро, если вообще будет
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Ходор
Да когда же его снимут то и все сразу успокоятся,найдут патриота и будут в одну дудку дудеть))
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fil_spb
Ответ Максим Максюша
Какая боязнь ошибиться может быть в товарищеском матче с Киргизией или Узбекистаном?
Особенно с учётом того, что этот же Карпин, который "якобы берёт удар на себя", ответственность за бездарнейший матч против Хорватии публично возложил во многом именно на игроков. Буквально в трусости их обвинил. Так что ne ravnodushen пишет про какого-то несуществующего Карпина.
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Юрий Мятлин
Ответ Pavelaznaurov
Карпин сдерживается ,представляю что бы он мог сказать,а они требуют чтобы он рвал тельняшку на груди и устраивал войнушку вместо футбола….правильно себя ведет …вообще толковый человек,что сегодня большая редкость.
А можно просто работать главному тренеру, а не высказвать свое фи по поводу всего. Тот же Черчесов, только с другой стороны. Вопрос ему не задай, сразу огрызаться начинает.
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Евгений Соболев
Похоже это последняя игра сборной во главе с Валерой..
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Pavelaznaurov
Карпин сдерживается ,представляю что бы он мог сказать,а они требуют чтобы он рвал тельняшку на груди и устраивал войнушку вместо футбола….правильно себя ведет …вообще толковый человек,что сегодня большая редкость.
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Pushkin Sasha
В том-то и дело, что на диване и во главе сборной страны немножко разные требования к поведению.
А тетин муженек всю жизнь ведет себя так, будто со своей быдлотой у подъезда семки щелкает и за жисть тему толкает. У него каждое интервью проходит будто его за угол раз на раз качать позвали.
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nick losius
Ответ Wiley Fox
Ну куда она лезет? Позорница с дядей Валерой кувыркаться начала, когда с его дочкой училась вместе 20 лет разницы в возрасте, ахаха Полюбила с чистым сердцем и помыслами, а не за бабло
Фу таким быть
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Ноу Нейм
Какая может быть мотивация играю даже не на первенстве арабской водокачки, все ребята из нынешнего состава не застанут нормальных матчей, пока солнеликий и опг озеро существует не в Гааге
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Valentin Kompaneytsev
Стражи своих мужей готовы к их защите.
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fil_spb
Ну с такой логикой и Карпину нечего рот открывать по любому вопросу отличному от тренерства Ростова/сборной. По судейству, например. Или о качестве поля высказываться. Нефиг от бровки, аналоге дивана, критиковать работу судей/агрономов в поле. А жене Карпина придется вообще молчать на постоянной основе.
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Александр Василич
Министр двигается сюда?
«Кто не с нами, тот против нас» — фраза, ставшая популярной в Советской России в первые годы после Октябрьской революции: употребляется в качестве угрозы или предостережения тем, кто занимает нейтральную политическую позицию; выражение зачастую ассоциируется с революционной пропагандой. Первоисточником считаются слова Христа, переданные в Евангелии от Матфея: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30). В англоязычных странах аналогичное выражение (англ. you’re either with us, or against us) стало широко известно благодаря президенту США Джорджу Бушу, использовавшему его в 2001 году при объявлении войны против терроризма[1][2][3][4].
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Wiley Fox
Ну куда она лезет?

Позорница с дядей Валерой кувыркаться начала, когда с его дочкой училась вместе

20 лет разницы в возрасте, ахаха

Полюбила с чистым сердцем и помыслами, а не за бабло
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гилберт
Разговорчивые жёны стали.
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гилберт
Ответ Cat Behemoth
Если ты профессионал, то надо вести себя как профессионал, а не быдло. Когда во всех интервью говоришь, что тебе пофиг на результат, это демотивирует команду, а стало быть является верхом непрофессионализма. Так что надо Валере на выход. Сбитый лётчик, он и в Ираке сбитый лётчик.
Валера просто очень ранимый. С помощью показного безразличия он защищается от внешнего мира. А за этой стеной сильные переживания.
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LaffyTaffy
Ответ Cat Behemoth
Если ты профессионал, то надо вести себя как профессионал, а не быдло. Когда во всех интервью говоришь, что тебе пофиг на результат, это демотивирует команду, а стало быть является верхом непрофессионализма. Так что надо Валере на выход. Сбитый лётчик, он и в Ираке сбитый лётчик.
А что, Карпину нужно сделать важный напыщенный вид и говорить, что мы усердно тренируемся и готовимся к товарнякам, мечтаем в них выиграть?
Все адекватные люди понимают, что эти матчи бесполезны, вообще не нужны. Когда нас до официальных игр допустят, там уже все равно наполовину другой состав будет…
Это как быть профессионалом-мостостроителем, строить мосты и понимать, что по ним никто ходить и ездить не будет.
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гилберт
У вас что, дивана нет? Скинемся Георгичу на диван!
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Алекс Я
Ответ Дмитрий Агалаков
А что не так сказал Валера? Что он не держится за место главного тренера и, если его уволят, так он не будет переживать? Так это верно. Хуже было бы услышать, если Карпин, к примеру, сказал, что он никуда не уйдет, выполняет важнейшую государственную задачу и вообще он футбольный генералиссимус. А то, что привлекает в сборную молодёжь, так это хорошо. Главный тренер должен знать возможности, состояние, в том числе психологическое, игроков. Он должен понимать, на кого рассчитывать в официальных матчах (в случае снятия бана), знать ближайший резерв сборной. Можно, конечно, вызывать одних и тех, пускать пыль в глаза, вынося с крупным счётом кого-нибудь слабенького в двусторонке на радость чиновникам Минспорта. Но это бессмыслица будет.
Победы сборная одерживает на радость болельщикам ,а не чиновникам.Матч со сборной Гималаев важнее матча финала ЛЧ.
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Николай Горнаков
Жена Карпина , подруга Заремы
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закрыт по беспределу
Подъехал новый ник: "Министр на диване".
Ну либо конкретно "Матыцин на диване".
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Tpy6kaMerlina
Ну как бэ жена и должна поддерживать мужа, это всё правильно. С её точки зрения и семейного очага, etc. Но вопрос-то в другом. Что тренер сборной должен показывать прогресс в игре сборной, адекватно отвечать на вопросы болельщиков, да и в целом, гордиться тем что ты тренер сборной своей страны, держаться и уважать свою работу. Если всего этого нет, нет игры команды, нет адекватного, заинтересованного отношения к работе, то о чём вообще речь? Чемодан, вокзал, Ростов-Таллин
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Максим Максюша
Ответ ne ravnodushen
А Вы не задумывались, что тем самым он избавляет игроков от груза ответственности и боязни ошибиться?? Он берет удар на себя и говорит игрокам быть раскованнее. Другое дело, что уровень мастерства у наших - мизерный, мы играем на других скоростях, думаем медленно.
Какая боязнь ошибиться может быть в товарищеском матче с Киргизией или Узбекистаном?
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LOsP06GH
Черчесовбыл плохой, Карпин пришёл плохой....ну предложите новую кандидатуру....Мостового например!
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mold-cel
Ответ Artem Piatkov
"Я полностью во всём поддерживаю своего мужа" На здоровье, но у болельщиков есть своё мнение и нет розовых очков, и они могут действительно оценить работу твоего мужа по достоинству И это "достоинство" определяется качеством игры и результатами сборной, а не достатком и финансовым благополучием твоей семьи 😅
какими результатами? на каких стартах? какие задачи стоят перед ним? готовить команду с горящими глазами к товарищеским матчам с Киргизией или Зимбабве может только циник или идиот
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